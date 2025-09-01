Efraín Juárez se sintió irrespetado en Atlético Nacional: este fue el descargo del DT mexicano tras su salida siendo campeón de Liga y Copa

El ahora entrenador de Pumas UNAM fue campeón de la Liga y la Copa con Atlético Nacional - crédito Redes sociales

La salida de Efraín Juárez de Atlético Nacional sigue generando repercusiones meses después, especialmente tras sus recientes declaraciones donde hizo énfasis en los motivos personales y profesionales que incidieron en su decisión.

Durante una conversación con el programa Fútbol de Cabeza, el técnico mexicano ofreció nuevas luces sobre el proceso que lo llevó a dejar la institución antioqueña, subrayando que su determinación obedeció, principalmente, a cuestiones de respeto y valores laborales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según relató el propio Juárez, uno de los puntos de mayor conflicto se presentó durante la planeación deportiva, particularmente en la conformación del plantel con miras a la Copa Libertadores, el objetivo máximo para la temporada.

“Yo me voy, primero, por principios y valores, porque yo sí creo que en ese aprendizaje que tuve alrededor del mundo, que esto es una conjunción entre directivos y cuerpo técnico. Yo no quiero que me vaya bien a mí y mal al club”, aseguró el mexicano.

Los aficionados de las verdolagas se encuentran muy agradecidos con la llegada del mexicano. (TW Atlético Nacional)

Uno de los episodios que marcó la ruptura con la directiva estuvo relacionado con Álvaro Angulo, lateral que tras ser convocado a la selección Colombia entró en polémica por su situación contractual.

Juárez explicó: “Yo decía: ‘Olvídense de a quién traemos, hay que firmarlo porque se va a ir libre. Traer uno nuevo nos va a costar mucho’. Al final terminó yéndose libre”, situación que evidenció la falta de diálogo y participación del entrenador en decisiones clave de refuerzo, según señaló el propio estratega a Fútbol de Cabeza.

El desencuentro no se limitó al mercado de fichajes. Según lo argumentó el técnico, la planificación para disputar la Libertadores había sido meditada en conjunto, pero la falta de consideración hacia sus sugerencias terminó socavando la confianza mutua. En sus palabras: “La realidad es que, más allá de lo que me trajeran, nunca me preguntaban”, sostuvo en diálogo con el medio.

Esta distancia con la directiva se evidenció también en la forma en que interpretaron su mérito, pues, tras obtener tres títulos en apenas dos meses, Juárez sintió que su trabajo era menos valorado de lo esperado.

“Ellos en su cabeza dijeron: ‘Lo hemos hecho muy bien, porque pusimos un equipo y nomás contratamos un técnico y él lo dirigió y lo puede hacer campeón, lo puede hacer quien sea’. Esa era mi perspectiva”, rememoró.