Esta es la primera baja de la selección Colombia para las eliminatorias: lo reemplazará jugador pedido por la hinchada

La selección Colombia presentó problemas en su primer día de concentración para las eliminatorias, por la baja de un defensor por lesión - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

La selección Colombia reportó su primer problema para los últimos partidos de las eliminatorias, en las que convocó a 26 jugadores para enfrentar a Bolivia y Venezuela, el jueves 4 y martes 9 de septiembre en Barranquilla y Maturín, respectivamente, para conseguir el cupo al mundial de 2026.

Se conoció que un jugador sufrió una dura lesión que lo sacó de la convocatoria de la Tricolor, apenas un día después de conocerse la lista y fue necesario llamar de emergencia a un hombre que, desde hace tiempo, pide un espacio en el combinado nacional por sus actuaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que hasta el 2 de septiembre se terminará de completar el grupo de futbolistas del técnico Néstor Lorenzo, para terminar la preparación de cara al compromiso con Bolivia en el estadio Metropolitano, en el que hay mucha ilusión de clasificar a la Copa del Mundo.

El nuevo jugador en la selección Colombia

Debido a que casi todos los jugadores de la Tricolor se encuentran en partidos con sus clubes durante el fin de semana del 30 y 31 de agosto, siempre existe el temor de que alguno de ellos se lesione en esta jornada y no llegue en buenas condiciones a la convocatoria.

Eso fue lo que Déiver Machado sufrió con el Lens de Francia, pues sufrió una lesión que lo sacó de la lista de 26 hombres en la selección cafetera y fue la Federación Colombiana de Fútbol la que realizó el anuncio de que el lateral derecho no sería de la partida para las eliminatorias.

“El cuerpo médico del club ha establecido un tiempo estimado de recuperación de seis semanas, durante las cuales el jugador adelantará su proceso de tratamiento y rehabilitación”, señaló la FCF en un comunicado, añadiendo que “el entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Déiver una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando todo su talento al combinado nacional”.

Como reemplazante de Machado, el nuevo convocado en la selección Colombia es Álvaro Angulo, lateral izquierdo de Pumas de México y que muchos aficionados pidieron por su buen momento en la temporada 2025, primero con Independiente de Argentina y ahora en la Liga MX, en la que lleva un gol en tres partidos disputados.

Un dato a destacar es que Ángulo, que fue campeón de Liga BetPlay y Copa Colombia con Atlético Nacional en 2024, solo ha disputado un partido con la Tricolor, que fue el 16 de enero de 2022 ante Honduras, en un amistoso, jugó 21 minutos y el partido terminó con triunfo por 2-1.

Noticia en desarrollo…