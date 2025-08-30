Deportes

Deportivo Cali vs. Medellín: hora y dónde ver el partido estelar por la fecha 9 de la Liga Betplay

El cuadro azucarero quiere seguir sumando para acercarse al grupo de los 8, mientras que el “poderoso” quiere acercarse al líder: Junior

El cuadro verde recibirá al rojo de Antioquia en uno de los partidos más atractivos de la fecha

La Liga Betplay comenzó el 29 de agosto de 2025 con la goleada del Junior de Barranquilla a Llaneros en el estadio Metropolitano, y la victoria agónica de Millonarios ante Águilas Doradas, en Rionegro.

En el complemento de la fecha, y que se disputará el 30 de agosto de 2025, en el estadio Deportivo Cali, el equipo de Alberto Gamero recibirá a los dirigidos por Alejandro Restrepo (actuales subcampeones del fútbol colombiano), en uno de los duelos que se caracteriza por ser uno de los clásicos del fútbol colombiano.

El azucarero recibe al rojo de la montaña en un duelo de realidades distintas

El cuadro verde recibirá al rojo de Antioquia en uno de los partidos más atractivos de la fecha-crédito David Jaramillo/Colprensa

El partido se jugará en el estadio Deportivo Cali el 30 de agosto de 2025, y se podrá ver en Win + Fútbol y la aplicación digital de Win Play. El árbitro del encuentro será Álvaro Meléndez.

Ficha del partido

  • Fecha: 30 de agosto de 2025
  • Estadio: Deportivo Cali
  • Hora: 8:30 p. m.
  • Árbitro: Álvaro Meléndez
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Como vienen ambos equipos al partido y el historial reciente

El cuadro verde recibirá al rojo de Antioquia en uno de los partidos más atractivos de la fecha-crédito David Jaramillo/Colprensa

Deportivo Cali en su última salida empató sin goles ante Boyacá Chicó, el 25 de agosto de 2025 en el estadio La Independencia de Tunja.

De esta forma, los dirigidos por Alberto Gamero quedaron en el puesto 11, con 10 puntos, a solo 2 puntos de los 8 primeros (que en estos momentos ocupa Independiente Santa Fe con 12 puntos).

Así viene el cuadro “azucarero” en sus últimos cinco partidos:

  • 25 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 0-0 Deportivo Cali
  • 13 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 3-1 Unión Magdalena
  • 8 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 3-3 Deportivo Cali
  • 2 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 0-3 Llaneros
  • 28 de julio de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Bucaramanga 2-3 Deportivo Cali

Independiente Medellín tuvo acción por la Copa Colombia, el 27 de agosto de 2025 ante Fortaleza CEIF, en donde empató sin goles ante el equipo bogotano en el estadio Metropolitano de Techo.

Mientras que por Liga Betplay, el “Poderoso” jugó ante La Equidad en el estadio Atanasio Girardot, y allí derrotó a La Equidad por 3-1.

Con goles de Francisco Fydriszwesky al minuto 10, de Baldomero Perlaza al 39 y de Brayan León al 85, el equipo de Alejandro Restrepo sumó su octavo partido sin perder en el campeonato.

  • 27 de agosto de 2025 - Copa BetPlay: Fortaleza 0-0 Medellín
  • 23 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 3-1 La Equidad
  • 18 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto 1-2 Medellín
  • 10 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Llaneros 0-1 Medellín
  • 7 de agosto de 2025 - Copa BetPlay: Jaguares de Córdoba 0-1 Medellín
En el último partido que jugaron, empataron sin goles en el Atanasio Girardot -crédito David Jaramillo/Colprensa

El más reciente partido que jugaron rojos y verdes fue el 16 de marzo de 2025 en el estadio Atanasio Girardot, y terminó en empate sin goles.

Para hablar del último juego en Valle del Cauca, hay que ir al 4 de agosto de 2024, cuando Deportivo Cali venció 2-0 a Medellín con goles de Jonathan Marulanda al 45+4 y Freddy Montero al 90+1.

En el balance general de los últimos cinco enfrentamientos, Deportivo Cali ganó una vez, mientras que Medellín lo hizo en dos oportunidades y empataron en la misma cantidad de ocasiones.

Así quedó el historial reciente de duelos.

  • 16 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 0-0 Cali
  • 4 de agosto de 2024 - Liga BetPlay: Cali 2-0 Medellín
  • 5 de febrero de 2024 - Liga BetPlay: Medellín 1-0 Cali
  • 22 de septiembre de 2023 - Liga BetPlay: Cali 2-2 Medellín
  • 12 de abril de 2023 - Liga BetPlay: Medellín 3-0 Cali

Así formarían Cali y Medellín:

Cali

  • Portero: Alejandro Rodríguez
  • Defensores: Fabián Viáfara, Joaquín Varela, Julián Quiñones, Luis Manuel Orejuela
  • Mediocampistas: Javier Reina, Johan Martínez, Yeison Gordillo
  • Delanteros: Andrey Estupiñán, Avilés Hurtado, Fabián Castillo
  • Director técnico: Alberto Gamero

Medellín

  • Portero: Washington Aguerre
  • Defensores: Daniel Londoño, Fainer Torijano, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra
  • Mediocampistas: Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Jarlan Barrera
  • Delanteros: Brayan León, Francisco Fydriszewski
  • Director técnico: Alejandro Restrepo

