Deportivo Cali vs. Medellín: hora y dónde ver el partido estelar por la fecha 9 de la Liga Betplay

El cuadro verde recibirá al rojo de Antioquia en uno de los partidos más atractivos de la fecha-crédito David Jaramillo/Colprensa

La Liga Betplay comenzó el 29 de agosto de 2025 con la goleada del Junior de Barranquilla a Llaneros en el estadio Metropolitano, y la victoria agónica de Millonarios ante Águilas Doradas, en Rionegro.

En el complemento de la fecha, y que se disputará el 30 de agosto de 2025, en el estadio Deportivo Cali, el equipo de Alberto Gamero recibirá a los dirigidos por Alejandro Restrepo (actuales subcampeones del fútbol colombiano), en uno de los duelos que se caracteriza por ser uno de los clásicos del fútbol colombiano.

El azucarero recibe al rojo de la montaña en un duelo de realidades distintas

El partido se jugará en el estadio Deportivo Cali el 30 de agosto de 2025, y se podrá ver en Win + Fútbol y la aplicación digital de Win Play. El árbitro del encuentro será Álvaro Meléndez.

Ficha del partido

Fecha: 30 de agosto de 2025

Estadio: Deportivo Cali

Hora : 8:30 p. m.

Árbitro: Álvaro Meléndez

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Como vienen ambos equipos al partido y el historial reciente

Deportivo Cali en su última salida empató sin goles ante Boyacá Chicó, el 25 de agosto de 2025 en el estadio La Independencia de Tunja.

De esta forma, los dirigidos por Alberto Gamero quedaron en el puesto 11, con 10 puntos, a solo 2 puntos de los 8 primeros (que en estos momentos ocupa Independiente Santa Fe con 12 puntos).

Así viene el cuadro “azucarero” en sus últimos cinco partidos:

25 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 0-0 Deportivo Cali

13 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 3-1 Unión Magdalena

8 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 3-3 Deportivo Cali

2 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 0-3 Llaneros

28 de julio de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Bucaramanga 2-3 Deportivo Cali

Independiente Medellín tuvo acción por la Copa Colombia, el 27 de agosto de 2025 ante Fortaleza CEIF, en donde empató sin goles ante el equipo bogotano en el estadio Metropolitano de Techo.

Mientras que por Liga Betplay, el “Poderoso” jugó ante La Equidad en el estadio Atanasio Girardot, y allí derrotó a La Equidad por 3-1.

Con goles de Francisco Fydriszwesky al minuto 10, de Baldomero Perlaza al 39 y de Brayan León al 85, el equipo de Alejandro Restrepo sumó su octavo partido sin perder en el campeonato.

27 de agosto de 2025 - Copa BetPlay: Fortaleza 0-0 Medellín

23 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 3-1 La Equidad

18 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto 1-2 Medellín

10 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Llaneros 0-1 Medellín

7 de agosto de 2025 - Copa BetPlay: Jaguares de Córdoba 0-1 Medellín

En el último partido que jugaron, empataron sin goles en el Atanasio Girardot -crédito David Jaramillo/Colprensa

El más reciente partido que jugaron rojos y verdes fue el 16 de marzo de 2025 en el estadio Atanasio Girardot, y terminó en empate sin goles.

Para hablar del último juego en Valle del Cauca, hay que ir al 4 de agosto de 2024, cuando Deportivo Cali venció 2-0 a Medellín con goles de Jonathan Marulanda al 45+4 y Freddy Montero al 90+1.

En el balance general de los últimos cinco enfrentamientos, Deportivo Cali ganó una vez, mientras que Medellín lo hizo en dos oportunidades y empataron en la misma cantidad de ocasiones.

Así quedó el historial reciente de duelos.

16 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 0-0 Cali

4 de agosto de 2024 - Liga BetPlay: Cali 2-0 Medellín

5 de febrero de 2024 - Liga BetPlay: Medellín 1-0 Cali

22 de septiembre de 2023 - Liga BetPlay: Cali 2-2 Medellín

12 de abril de 2023 - Liga BetPlay: Medellín 3-0 Cali

Así formarían Cali y Medellín:

Cali

Portero: Alejandro Rodríguez

Defensores: Fabián Viáfara, Joaquín Varela, Julián Quiñones, Luis Manuel Orejuela

Mediocampistas: Javier Reina, Johan Martínez, Yeison Gordillo

Delanteros : Andrey Estupiñán, Avilés Hurtado, Fabián Castillo

Director técnico: Alberto Gamero

Medellín

Portero: Washington Aguerre

Defensores: Daniel Londoño, Fainer Torijano, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra

Mediocampistas: Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Jarlan Barrera

Delanteros : Brayan León, Francisco Fydriszewski

Director técnico: Alejandro Restrepo