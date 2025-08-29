Jhon Jáder Durán se quedó sin técnico: el portugués José Mourinho fue despedido del Fenerbahçe tras la eliminación de Champions ante el Benfica de Richard Ríos

José Mourinho dirigió su último partido en el encuentro ante Benfica por la Champions League - crédito Pedro Nunes / REUTERS

La temporada 2025-2026 ya deja a su primer director técnico sin puesto: el portugués José Mourinho, técnico del Fenerbahçe Sports Club, equipo en el que juega el delantero colombiano Jhon Jáder Durán fue despedido el 29 de agosto de 2025.

La decisión se tomó por parte del equipo de Estambul tras la eliminación de la Champions League ante el Benfica, en la derrota por 1-0 en el estadio da Luz de Lisboa, el 27 de agosto de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cuadro turco anunció el despido de Mourinho - crédito @Fenerbahce / X

A través de su cuenta oficial de X, “Los Canarios” anunciaron la salida del experimentando entrenador portugués, agradeciendo su labor mientras estuvo como técnico principal.

“Para la información pública. Despedimos a José Mourinho, quien se desempeñaba como entrenador de nuestro Equipo Profesional A de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos mucho éxito en su carrera. Fenerbahçe Sports Club”, dijeron.

Fenerbahçe jugará el 31 de agosto de 2025 ante el Gençlerbirliği por la fecha 3 de la Superliga de Turquía a partir de las 11:00 a. m. (hora de Colombia) en el estadio Eryaman.

Estos fueron los números que dejó “Mou” en Fenerbahçe

José Mourinho estuvo desde mediados de 2024 dirigiendo a los turcos - crédito Pedro Nunes / REUTERS

El luso dirigió 62 partidos en todas las competencias (UEFA Champions League, UEFA Europa League, Superliga de Turquía y Copa de Turquía), con un balance de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas.

Además, sus equipos marcaron 139 goles y recibieron 74 tantos, y a lo largo de su estadía sumó 125 puntos. Pese a que en la Superliga de Turquía en la temporada 2025-2026 apenas comenzó (en donde empató ante Göztepe y derrotó al Kocaelispor), la eliminación del torneo de clubes más importante de Europa, sentenció la suerte de Mourinho.

A continuación, así le fue en los últimos 5 partidos al portugués:

27 de agosto de 2025 - Champions League: Benfica 1-0 Fenerbahçe

23 de agosto de 2025 - Superliga de Turquía: Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor

20 de agosto de 2025 - Champions League: Fenerbahçe 0-0 Benfica

16 de agosto de 2025 - Superliga de Turquía: Göztepe 0-0 Fenerbahçe

12 de agosto de 2025 - Champions League: Fenerbahçe 5-2 Feyenoord

Jhon Jader Durán fue recibido por José Mourinho en la concentración del Fenerbahcé- crédito @Fenerbahce/X

Mientras que bajo el mando “Mou”, Jhon Jáder Durán alcanzó a estar en 6 partidos (entre Superliga de Turquía y Champions League) en 328 minutos, en donde recibió la tarjeta amarilla en tres ocasiones y anotó un gol.

12 de agosto de 2025 - Champions League: 62 minutos y gol en el Fenerbahçe 5-2 Feyenoord

Los turcos perdieron y quedaron fuera de la Champions League

El Benfica aseguró su pase a la siguiente ronda de la UEFA Champions League tras vencer por 1-0 al Fenerbahce de José Mourinho en el estadio Da Luz.

El equipo turco, tras este resultado, disputará la UEFA Europa League, mientras que el conjunto portugués avanza a la fase liga del torneo principal de Europa.

El único tanto del encuentro llegó al minuto 35, cuando Kerem Akturkoglu marcó para los locales y definió la eliminatoria. El partido de ida había terminado sin goles, lo que mantenía la serie abierta hasta este desenlace.

Durante la primera media hora, el árbitro anuló dos goles, uno al griego Vangelis Pavlidis al minuto 11 y otro al luxemburgués Leandro Barreiro al minuto 23, lo que añadió tensión al desarrollo del juego. El Benfica, dirigido por Bruno Lage, mostró superioridad física y generó varias oportunidades de gol, lo que le permitió consolidar su clasificación.

El formato de la competición establece que los ocho mejores equipos avanzarán directamente a octavos de final, mientras que quienes terminen entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán disputar una ronda previa. Los clubes que finalicen entre las posiciones 24 y 32 quedarán eliminados.

Este será el calendario del Fenerbahçe en la Europa League

El Fenerbahçe tendrá los siguientes partidos en la fase de liga del segundo torneo de clubes más importante de Europa - crédito @EuropaLeague / X

Fecha 1: Fenerbahçe vs. Aston Villa (Inglaterra)

Fecha 2: Dinamo de Zagreb (Croacia) vs. Fenerbahçe

Fecha 3: Fenerbahçe vs. Ferencváros (Hungría)

Fecha 4: Viktoria Plzeň (República Checa) vs. Fenerbahçe

Fecha 5: Fenerbahçe vs. Niza (Francia)

Fecha 6: FCSB (Rumania) vs. Fenerbahçe

Fecha 7: Fenerbahçe vs. Stuttgart (Alemania)

Fecha 8: Brann (Noruega) vs. Fenerbahçe