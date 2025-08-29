Deportes

Jhon Jáder Durán se quedó sin técnico: el portugués José Mourinho fue despedido del Fenerbahçe tras la eliminación de Champions ante el Benfica de Richard Ríos

El Fenerbahçe Sports Club, de Turquía, anunció el despido del experimentado entrenador, luego de la eliminación de la fase de la Liga de Campeones ante los portugueses

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
José Mourinho dirigió su último
José Mourinho dirigió su último partido en el encuentro ante Benfica por la Champions League - crédito Pedro Nunes / REUTERS

La temporada 2025-2026 ya deja a su primer director técnico sin puesto: el portugués José Mourinho, técnico del Fenerbahçe Sports Club, equipo en el que juega el delantero colombiano Jhon Jáder Durán fue despedido el 29 de agosto de 2025.

La decisión se tomó por parte del equipo de Estambul tras la eliminación de la Champions League ante el Benfica, en la derrota por 1-0 en el estadio da Luz de Lisboa, el 27 de agosto de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cuadro turco anunció el
El cuadro turco anunció el despido de Mourinho - crédito @Fenerbahce / X

A través de su cuenta oficial de X, “Los Canarios” anunciaron la salida del experimentando entrenador portugués, agradeciendo su labor mientras estuvo como técnico principal.

“Para la información pública. Despedimos a José Mourinho, quien se desempeñaba como entrenador de nuestro Equipo Profesional A de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos mucho éxito en su carrera. Fenerbahçe Sports Club”, dijeron.

Fenerbahçe jugará el 31 de agosto de 2025 ante el Gençlerbirliği por la fecha 3 de la Superliga de Turquía a partir de las 11:00 a. m. (hora de Colombia) en el estadio Eryaman.

Estos fueron los números que dejó “Mou” en Fenerbahçe

José Mourinho estuvo desde mediados
José Mourinho estuvo desde mediados de 2024 dirigiendo a los turcos - crédito Pedro Nunes / REUTERS

El luso dirigió 62 partidos en todas las competencias (UEFA Champions League, UEFA Europa League, Superliga de Turquía y Copa de Turquía), con un balance de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas.

Además, sus equipos marcaron 139 goles y recibieron 74 tantos, y a lo largo de su estadía sumó 125 puntos. Pese a que en la Superliga de Turquía en la temporada 2025-2026 apenas comenzó (en donde empató ante Göztepe y derrotó al Kocaelispor), la eliminación del torneo de clubes más importante de Europa, sentenció la suerte de Mourinho.

A continuación, así le fue en los últimos 5 partidos al portugués:

  • 27 de agosto de 2025 - Champions League: Benfica 1-0 Fenerbahçe
  • 23 de agosto de 2025 - Superliga de Turquía: Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor
  • 20 de agosto de 2025 - Champions League: Fenerbahçe 0-0 Benfica
  • 16 de agosto de 2025 - Superliga de Turquía: Göztepe 0-0 Fenerbahçe
  • 12 de agosto de 2025 - Champions League: Fenerbahçe 5-2 Feyenoord
Jhon Jader Durán fue recibido
Jhon Jader Durán fue recibido por José Mourinho en la concentración del Fenerbahcé- crédito @Fenerbahce/X

Mientras que bajo el mando “Mou”, Jhon Jáder Durán alcanzó a estar en 6 partidos (entre Superliga de Turquía y Champions League) en 328 minutos, en donde recibió la tarjeta amarilla en tres ocasiones y anotó un gol.

  • 12 de agosto de 2025 - Champions League: 62 minutos y gol en el Fenerbahçe 5-2 Feyenoord

Los turcos perdieron y quedaron fuera de la Champions League

El Benfica aseguró su pase a la siguiente ronda de la UEFA Champions League tras vencer por 1-0 al Fenerbahce de José Mourinho en el estadio Da Luz.

El equipo turco, tras este resultado, disputará la UEFA Europa League, mientras que el conjunto portugués avanza a la fase liga del torneo principal de Europa.

El único tanto del encuentro llegó al minuto 35, cuando Kerem Akturkoglu marcó para los locales y definió la eliminatoria. El partido de ida había terminado sin goles, lo que mantenía la serie abierta hasta este desenlace.

Durante la primera media hora, el árbitro anuló dos goles, uno al griego Vangelis Pavlidis al minuto 11 y otro al luxemburgués Leandro Barreiro al minuto 23, lo que añadió tensión al desarrollo del juego. El Benfica, dirigido por Bruno Lage, mostró superioridad física y generó varias oportunidades de gol, lo que le permitió consolidar su clasificación.

El formato de la competición establece que los ocho mejores equipos avanzarán directamente a octavos de final, mientras que quienes terminen entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán disputar una ronda previa. Los clubes que finalicen entre las posiciones 24 y 32 quedarán eliminados.

Este será el calendario del Fenerbahçe en la Europa League

El Fenerbahçe tendrá los siguientes
El Fenerbahçe tendrá los siguientes partidos en la fase de liga del segundo torneo de clubes más importante de Europa - crédito @EuropaLeague / X
  • Fecha 1: Fenerbahçe vs. Aston Villa (Inglaterra)
  • Fecha 2: Dinamo de Zagreb (Croacia) vs. Fenerbahçe
  • Fecha 3: Fenerbahçe vs. Ferencváros (Hungría)
  • Fecha 4: Viktoria Plzeň (República Checa) vs. Fenerbahçe
  • Fecha 5: Fenerbahçe vs. Niza (Francia)
  • Fecha 6: FCSB (Rumania) vs. Fenerbahçe
  • Fecha 7: Fenerbahçe vs. Stuttgart (Alemania)
  • Fecha 8: Brann (Noruega) vs. Fenerbahçe

Temas Relacionados

José MourinhoJhon Jáder DuránFenerbahçeSuperliga de TurquíaColombia-Deportes

Más Noticias

Etapa 7 de la Vuelta a España EN VIVO: Egan Bernal y los ciclistas colombianos llegan a otra llegada en la alta montaña

La carrera, que se corre en esta ocasión desde Andorra la Vella y llega a Huesca, tendrá dos puertos de montaña exigentes tanto al comienzo como al final

Etapa 7 de la Vuelta

Alarmas por sospechas de apuestas ilegales en el mundial 2026: el mismo problema del fútbol colombiano

La ONU lanzó una alerta de cara al certamen por la posibilidad de que se amañen partidos, tal como se denunció en la primera y segunda división en el país cafetero en los últimos años

Alarmas por sospechas de apuestas

Gobierno Petro nombró a otro medallista olímpico en el Ministerio del Deporte: llega en plena crisis por recorte presupuestal

Pese al anuncio, la cartera afrontó una protesta de los atletas que reclaman más recursos, debido a que en 2025 y 2026 fueron afectados

Gobierno Petro nombró a otro

Jhon Jáder Durán se habría negado a recibir apoyo psicológico de la selección Colombia: “No tiene voluntad”

El atacante del Fenerbahce atraviesa un complejo momento en su carrera, marcado por sus conductas erráticas en el campo de juego y dudas alrededor de su rendimiento

Jhon Jáder Durán se habría

Estos son los equipos clasificados a las semifinales de la Liga Femenina 2025: calendario y partidos

Durante la fecha de los cuadrangulares se disputó el último cupo a la siguiente ronda entre Santa Fe, América de Cali y Millonarios en el grupo B

Estos son los equipos clasificados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Este es ‘Giovanni’, el guerrillero que asumirá el poder del frente Carlos Patiño de las disidencias tras la entrega de ‘Kevin’

Docente habría sido secuestrada por un grupo delincuencial en vía Condoto - Itsmina, en Chocó: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Exconcursante de ‘Yo me llamo’

Exconcursante de ‘Yo me llamo’ que fue deportado de Colombia, retomó su carrera en un nuevo ‘reality’ en el exterior: “Se vienen cosas bonitas”

Blessd conquista el ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más exitosas?

Dos artistas colombianos forman parte del cartel de Lollapalooza Argentina: vea de quiénes se trata

Jairo Ordóñez compartió su reacción tras participación en videoclip de Greeicy: “El hombre más envidiado de Colombia”

Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano, respondió a rumores difundidos por Yina Calderón

Deportes

Etapa 7 de la Vuelta

Etapa 7 de la Vuelta a España EN VIVO: Egan Bernal y los ciclistas colombianos llegan a otra llegada en la alta montaña

Jhon Jáder Durán se quedó sin técnico: el portugués José Mourinho fue despedido del Fenerbahçe tras la eliminación de Champions ante el Benfica de Richard Ríos

Alarmas por sospechas de apuestas ilegales en el mundial 2026: el mismo problema del fútbol colombiano

Gobierno Petro nombró a otro medallista olímpico en el Ministerio del Deporte: llega en plena crisis por recorte presupuestal

Jhon Jáder Durán se habría negado a recibir apoyo psicológico de la selección Colombia: “No tiene voluntad”