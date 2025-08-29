Estos son los equipos clasificados a las semifinales de la Liga Femenina 2025: calendario y partidos

América de Cali y Millonarios eran dos de los equipos que buscaban el cupo a las semifinales de la Liga Femenina - crédito Millonarios FC

La Liga Femenina tuvo otra jornada de definición el jueves 28 de agosto, cuando se disputó la última fecha de los cuadrangulares, en los que se definieron los cuatro conjuntos que avanzaron a las semifinales y que dejaron muchas emociones hasta los últimos minutos.

Durante la fecha, América de Cali, Santa Fe y Millonarios fueron los conjuntos que pelearon por uno de los cuatro tiquetes a la siguiente ronda, disputando sus partidos del grupo B, en el que se dieron varias sorpresas para conocer al último equipo que se metía en las “semis”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otro lado, el certamen terminará en septiembre, un mes antes de la Copa Libertadores Femenina en Argentina y que le dará tiempo a las finalistas de la liga para prepararse de cara al torneo, en el que solo Atlético Huila salió campeón por Colombia en 2018, mientras que Santa Fe fue subcampeona en 2024.

Listas las semifinales de la Liga Femenina

Durante la última fecha, se esperaba que lo cuatro partidos dejaran muchas emociones para definir las posiciones en ambos grupos, sobre todo en la zona B que tenía a tres clubes en la pelea por el último tiquete que quedaba disponible para entrar a la otra fase del torneo.

Santa Fe fue la última clasificada a las semifinales de la Liga Femenina, luego de superar a Atlético Nacional por 3-1 en Techo, siendo beneficiado por el empate 1-1 del América de Cali contra Millonarios en el estadio Pascual Guerrero, que le dio el segundo puesto del grupo B.

Santa Fe le robó la clasificación al América para las semifinales de la Liga Femenina 2025 - crédito Dimayor

Las cardenales comenzaron la jornada en la tercera posición con cuatro puntos, con la victoria alcanzaron las siete unidades y desbancaron a las diablas rojas, que se quedaron en seis y Millonarios cerró la zona con cinco puntos, mientras el verde terminó líder con 16.

De esta manera, las clasificadas a semifinales fueron Santa Fe, Atlético Nacional, Orsomarso y el Deportivo Cali, estas dos provienen del grupo A que definieron faltando una fecha y solo pelearon por quedar en la punta de la zona, que fue para el equipo de Yumbo con marcador de 1-0.

Orsomarso y Deportivo Cali son los otros dos conjuntos que clasificaron a las semifinales de la Liga Femenina - crédito Dimayor

Otro dato a destacar es que hay dos clubes que llegaron a la nueva fase para quedarse con su primer trofeo, mientras que las “Azucareras” y bogotanas pelean por ser la máxima campeona de la Liga Femenina, ya que ambas suman tres estrellas desde la edición inaugural en 2017.

Así se jugarán las llaves

En el reglamento de la Liga Femenina, se estableció por primera vez que, después de los cuadrangulares, no se juegue la final, sino una ronda semifinal con los dos mejores conjuntos de cada zona, para alargar el certamen y premiar a los mejores clubes a lo largo de la temporada.

Una de las semifinales será entre Santa Fe y Orsomarso, este último dando la sorpresa por ser líder de la zona A con 12 puntos y apuntándole a salir campeón por primera vez en su historia, enfrentando a nada menos que una de las mejores instituciones del fútbol femenino en Colombia.

Este es el trofeo que se le entregará a la campeona de la Liga Femenina 2025, cuyas finales serán en septiembre - crédito Dimayor

Por otro lado, Atlético Nacional pondrá a prueba su favoritismo contra el Deportivo Cali, el actual campeón y que quiere ser el primer bicampeón en el torneo, mientras las antioqueñas acabaron los cuadrangulares con cinco victorias y una derrota, en una campaña más que excelente.

Aunque en el calendario de la Dimayor se debieron modificar las fechas, se espera que las semifinales arranquen el domingo 31 de agosto y el 3 de septiembre se juegue la vuelta, mientras que la final se daría del 7 al 10 de septiembre.