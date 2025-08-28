Carlos Antonio Vélez lanzó dura indirecta a Jhon Jáder Durán tras su lesión en el partido Fenerbahçe vs. Benfica por Champions League: “Dejando un misterio”

Jhon Jáder Durán tuvo un golpe en el partido entre Benfica y Fenerbahçe - crédito Pedro Nunes / REUTERS

La lesión de Jhon Jáder Durán durante el encuentro de la Champions League entre Fenerbahce y Benfica (1-0), disputado el 27 de agosto de 2025, generó un intenso debate en redes sociales, impulsado por las declaraciones del periodista Carlos Antonio Vélez.

A través de su cuenta en X, Vélez puso en duda la naturaleza de la molestia física que sufrió el delantero colombiano, e insinuó que podría tratarse de una situación conveniente de cara a la inminente convocatoria de la Selección Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comentarista deportivo habló sobre el rendimiento de Durán y su lesión en la previa a la convocatoria de la selección Colombia en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas - crédito @velezfutbol / X

La afirmación, publicada el 27 de agosto de 2025, reavivó las especulaciones sobre la relación entre el jugador y el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo, tras el empate sin goles ante Perú en Barranquilla por las Eliminatorias Sudamericanas, en donde Vélez dejó las dudas sobre si en caso de que no se hubiera lesionado, tal vez no lo habrían convocado.

“En serio se lesionó Durán? No lo tocó el arquero y cayó liquidado… lesión inoportuna (oportuna) que facilita la no convocatoria dejando en un misterio si lo llamaban o no. (el episodio del juego ante Perú está ahí flotando aún) … algo no nos han contado… o sí?“, dijo Vélez.

Carlos Antonio Vélez complementó su crítica en su espacio de radio

El periodista deportivo habló sobre el comportamiento de Jhon Durán en el partido ante Perú - crédito Mariano Vimos / Colprensa

El 28 de agosto de 2025, Carlos Antonio Vélez explicó en su espacio de Palabras mayores de Win Sports y Antena 2 que la ausencia de Jhon Jáder Durán de la convocatoria de la selección Colombia se justifica por la lesión que sufrió en el partido de Champions League ante Benfica, lo que hace que se oculte la situación de tensión que se vivió en el camerino entre él, Néstor Lorenzo y dos de sus compañeros en el partido entre Colombia y Perú, el 6 de junio de 2025.

“El no llamado en la lista de Colombia a Jhon Durán, explicaría cómodamente la situación: se lesionó y por eso no lo llamamos. Si no se hubiera dado lo de ayer y aparece la lista hoy y no está Durán, ¿cuál es el pensamiento general? Sí, quedó por fuera de la selección Colombia, por lo que se dice que pasó en el entretiempo en donde agarró de la solapa al técnico, tiró a James al piso y Lerma tuvo que intervenir y toda la historia que se contó, que desmintieron, como no. ¿Y ustedes creen que iban a confirmar lo sucedido?“, comenzó a explicar.

Luego, recordó el momento cuando Durán fue desconvocado de la selección Colombia por una lesión en la espalda, argumentando que en el caso hipotético de los jugadores que hubieran sido llamados en la convocatoria, él no hubiera sido elegido.

"Al día siguiente, sale Durán de la concentración y cuando ve a la prensa, se acerca las cámaras, y se toca la parte lumbar, con mucho dolor y se va. Si no aparecía, blanco es, gallina lo pone, frito se come, es consecuencia lo que pasó. Ahora, sin mediar lo de ayer: convocatoria de hoy y lo llaman, era un sapo que se tragaba el técnico. Entonces empezaron los rumores: “que una lesión” y sale la otra versión a decir que los compañeros dijeron que no lo llamaron porque es una mala persona”, agregó.

Esta fue la lesión de Jhon Jáder Durán: que dijo José Mourinho sobre el tema

Al minuto 90+4, a pocos segundos de que finalizara el partido en Lisboa, Jhon Jáder Durán sufrió una lesión al intentar pelear una pelota dividida tras un centro que lanzó el volante polaco Sebastian Szymanski.

Allí, Durán se quejó de un fuerte golpe por parte del portero del Benfica, el ucraniano Anatoliy Turbin.

El exatacante del Al-Nassr y Aston Villa, se quedó en el suelo durante unos segundos, mientras que el cuerpo médico del Fenerbahçe lo atendía, situación que hizo poner ansiosos a los médicos del club turco, teniendo en cuenta que estaban quedando por fuera de la Champions League, situación que finalmente ocurrió.

Al finalizar el partido, tras ser consultado por parte del canal Sportv deportiva sobre el estado físico de Durán, José Mourinho respondió lo siguiente, argumentando que el jugador no ha estado en buena forma física.

“No.Jhon no ha estado en buena forma física, ha tenido algunos problemas y no ha entrenado mucho. Talisca tiene una personalidad diferente; juega entre líneas. Intentamos tener más el balón y lo logramos en el segundo tiempo. No me gusta buscar excusas para cosas que no las tienen. Ganó el equipo con más experiencia“, expresó Mou.