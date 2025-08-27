Por un error, árbitro repitió penalti de Millonarios en la Copa Colombia ante Real Cartagena: esto dice el reglamento

Millonarios avanzó a los octavos de final de la Copa Colombia - crédito Millonarios

La clasificación de Millonarios sobre Real Cartagena en el estadio Jaime Morón de Cartagena en la fase 1B de la Copa Colombia se definió tras una situación poco habitual en la ejecución de un penalti, que generó confusión tanto en el campo como entre la afición.

David Espinosa, árbitro antioqueño a cargo del encuentro, ordenó la repetición de la pena máxima de Danovis Banguero, defensa Embajador, luego de que otro jugador de Millonarios invadiera el área, esta decisión fue en contravía de lo redactado en el reglamento de la IFAB.

El texto establece claramente este procedimiento en la “Regla 14: El penal”. Se especifica que “si antes de que el balón esté en juego se produce alguna de las siguientes situaciones, deberá procederse como se indica a continuación:

Se sancionará por adelantamiento a un compañero del jugador que ejecute el tiro penal únicamente si: el adelantamiento influye claramente en el guardameta; o el jugador adelantado juega el balón o lo disputa a un adversario y, a continuación, anota o intenta anotar un gol, o crea una ocasión de gol".

En el caso del partido entre Millonarios y Cartagena, el infractor no incidió en la jugada, por lo que el primer cobro debió ser convalidado. En redes sociales, los analistas arbitrales “rajaron” a Espinosa por su decisión:

“Yo creo que el arquero ni siquiera se da cuenta de esa invasión, está concentrado es en el ejecutor y su carrera. Si me preguntan, hubiese dado el gol y ya está. No veo necesidad de repetir el cobro como acabó haciendo Espinosa. No hay interferencia en nada, yo no la veo” @ElVarCentral

“Donde los errores arbitrales de la categoría B tuvieran la misma relevancia que los de la categoría A ,estaríamos sumamente preocupados. Hoy el árbitro espinoza iba a cometer un error garrafal, pero cometió uno inaudito. REPITIÓ UN PENAL EN EL QUE DEBIÓ DAR GOL” @JUZGANDOJUECES

“BANGUERO LO SALVÓ. Donde Banguero bote el penal que el árbitro le ordenó repetir MAL en Cartagena vs Millos de Copa, al árbitro Espinosa y a sus asistentes los hubiesen borrado del panel “por no saber la Ley. Menos mal lo convirtió ¿Qué trabajo estan haciendo Machado y Restrepo?" @Borda_analista

Tras apenas tres sesiones de entrenamiento con el plantel, el entrenador valoró la disposición de sus jugadores y remarcó la importancia de consolidar la unión como vía para superar el momento adverso, sobre todo en el contexto de la Liga BetPlay.

En medio de las dificultades, el técnico enfatizó la necesidad de fortalecer los lazos en todo el entorno azul: “Ahora no es momento de buscar culpables, es momento de unir, que todos echemos para el mismo lado, que levantemos a Millonarios todos, no solo el técnico, ni los jugadores, ni los directivos, sino todos con la afición y el periodismo.

Tenemos que estar unidos. Estar echando culpas y señalar no es momento. Es momento de levantarnos y recuperarnos, porque no queda más, unirnos, motivarnos e incentivar a este grupo humano que tenemos, dejar a un lado la soberbia, el odio y unirnos como lo hicimos en 2012, nos unimos y lo conseguimos todos para lograr el objetivo. Todos los que estamos en Millonarios queremos levantarnos y queremos resarcirnos, todos sabemos lo que representa esta institución, tenemos que blindarnos y morirnos por ella, pero unidos”.

Sobre los requisitos para asumir el cargo, el entrenador fue tajante: “Yo no hice exigencias, yo vine a trabajar. Qué voy a exigir si no se puede hacer nada y la nómina está como está, estoy estudiando y evaluando la nómina, veo que hay material para trabajar, esperemos que ese trabajo nos dé los resultados que queremos.