Deportes

Jhon Jáder Durán se convirtió en un problema en Fenerbahçe: “No hemos visto los resultados en el campo”

El delantero colombiano lleva pocos partidos en la temporada y ya causa decepción en una parte de la dirigencia, que también arriesgaría su convocatoria para las eliminatorias

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Jhon Jáder Durán no estaría
Jhon Jáder Durán no estaría funcionando para el Fenerbahce, que lo contrató con mucha ilusión para la temporada 2025/2026 - crédito Fenerbahce SK

Jhon Jáder Durán llegó con mucha ilusión al Fenerbahçe de Turquía, ya que era la oportunidad de volver a validar su rendimiento en Europa, en donde fue figura del Aston Villa hasta enero de 2025, cuando Al Nassr lo compró por 77 millones de euros y solo lo utilizó durante seis meses.

El delantero colombiano, actualmente, pasó de ser una estrella a un problema para los turcos, pues según declaraciones de un directivo, terminó siendo un jugador totalmente distinto al que se esperaba en la plantilla del entrenador José Mourinho, que lo ha usado en algunos partidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un tema que preocupa es que estas declaraciones llegan a pocos días de la convocatoria de la selección Colombia, en la que se generó mucha expectativa por saber si el técnico Néstor Lorenzo tendrá en cuenta al delantero del Fenerbahçe, tras el escándalo ocurrido en junio de 2025.

“Teníamos expectativas demasiado altas”

En el momento en que el cafetero es enviado al conjunto turco, como una cesión sin opción de compra, la idea era que aportara todo lo que tiene desde el primer encuentro, pero hasta el momento lo único relevante fue una asistencia en cinco presentaciones, a falta de saber el futuro en la Champions League.

Murat Aşık, miembro de la Junta del Consejo Superior del Fenerbahçe, criticó a Jhon Durán, debido a que aún no ha brillado y ya lo considera como un fracaso del mercado de fichajes de la institución, pese a que la temporada recién inició y falta mucho camino por recorrer.

Jhon Jáder Durán lleva cinco
Jhon Jáder Durán lleva cinco partidos y una asistencia con el Fenerbahçe en 2025 - crédito Fenerbahçe

Durante una charla con el medio 343 Digital, el dirigente explicó que todo se debe a la posición del colombiano, en la que no cumpliría con las tareas para ser un “9″ en el área, sino que tiene otras cualidades en el ataque que, en su opinión, no ayudan demasiado en la nómina.

El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahçe ahora mismo es Jhon Durán. Teníamos expectativas demasiado altas y no hemos visto los resultados en el campo. Jhon Durán es un delantero, no un delantero centro”, fueron las palabras de Murat Aşık.

Jhon Durán no convence en
Jhon Durán no convence en el Fenerbahçe y está obligado a ser la estrella de la temporada - crédito @fenerbahce / Instagram

Durán se prepara para la vuelta de la Champions League, en su fase de playoffs clasificatoria, en la que visitará en Lisboa al Benfica para buscar el cupo a la ronda de liga, que es el principal objetivo de los turcos en la temporada 2025/2026, pues de lo contrario, es un fracaso rotundo para toda la plantilla.

¿Quedará en la selección Colombia?

El viernes 6 de junio, se produjo un hecho que causó escándalo en la Tricolor, que fue la salida de Jhon Jáder Durán en el entretiempo del partido contra Perú, en Barranquilla, y que derivó en una versión del periodista Paolo Arenas, afirmando que hubo una supuesta pelea del delantero con Néstor Lorenzo, que derivó en su desconvocatoria.

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol señaló que Durán sufrió un dolor de espalda, quedó la duda si aún conserva su puesto en la selección, porque esa polémica, que después fue desmentida por el entrenador y los jugadores, es solo la “punta del iceberg” en el atacante.

La Federación Colombiana de Fútbol
La Federación Colombiana de Fútbol desconvocó a Jhon Durán en junio por un problema lumbar - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El delantero ha tenido una temporada 2025 para el olvido, con Al Nassr y ahora en Fenerbahçe aún no demuestra que puede ser el delantero ideal de Colombia, que lleva mucho tiempo buscando un goleador que ocupe el puesto dejado hace un tiempo por Falcao García.

Se espera que el jueves 28 de agosto se conozca la lista de convocados del combinado nacional para sus encuentros del 4 y 9 de septiembre, en los que recibirá a Bolivia en Barranquilla y visitará en Maturín a Venezuela, para cerrar las eliminatorias.

Temas Relacionados

Jhon Jáder DuránFenerbahceJhon Jáder Durán FenerbahceMurat AşıkSuperliga TurquíaSelección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Hugo Rodallega reveló la fecha de su regreso con Independiente Santa Fe: será contra un viejo conocido

El delantero vallecaucano no ha disputado ningún juego del segundo semestre de 2025 debido a que se está recuperando de una lesión en su nariz, sufrida en el duelo de los cuadrangulares frente a los embajadores

Hugo Rodallega reveló la fecha

Atlético Nacional confirmó la lesión que sufrió Matheus Uribe en el partido contra América de Cali: se prenden las alarmas

El centrocampista antioqueño dejó desgarradoras imágenes cuando tuvo que salir del terreno de juego en el estadio Pascual Guerrero el domingo 24 de agosto de 2025

Atlético Nacional confirmó la lesión

Emiliana Arango no pudo dar la sorpresa y se despidió del US Open en primera ronda ante Iga Swiatek

La colombiana tuvo un duro enfrentamiento en su debut en el cuadro principal del cuarto Grand Slam del año, ante una de las jugadoras top del circuito

Emiliana Arango no pudo dar

Diego Raimondi ya conoció la decisión del América de Cali sobre su futuro: esto pasará con el técnico de los rojos

El argentino no gana un partido desde el 29 de julio, quedó eliminado de la Copa Sudamericana y se encuentra en el puesto 18 de la Liga BetPlay con solo cinco unidades en seis jornadas

Diego Raimondi ya conoció la

Millonarios quiere a Leo Castro para rato: esta sería la duración del contrato que habría ofrecido el club para renovación

El cuadro Embajador busca retener al delantero risaraldense luego de la lesión que sufrió a comienzos de 2025, que lo ha mantenido alejado de la competencia durante varios meses

Millonarios quiere a Leo Castro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan polémicos videos de guerrilleros

Revelan polémicos videos de guerrilleros de las disidencias de fiesta después de los ataques terroristas

Álvaro Uribe se refirió a los planes para asesinar al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

ENTRETENIMIENTO

Latin Mafia anuncia su regreso

Latin Mafia anuncia su regreso a Colombia con el “Aún te odio y te extraño mucho Tour”: conozca fecha y precios de boletería

Eduardo Luis recordó el chiste por el que más lo atacaron en redes: “La única izquierda buena de Colombia”

Shakira y su mamá enternecieron las redes sociales con momento de complicidad: “Te queda superbrillante”

Dani, del ‘Desafío Siglo XXI’, reveló cuáles son las cirugías que se ha realizado: “Nunca me he tocado el rostro”

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ conocerá un nuevo eliminado de la competencia este 26 de agosto

Deportes

Emiliana Arango no pudo dar

Emiliana Arango no pudo dar la sorpresa y se despidió del US Open en primera ronda ante Iga Swiatek

Atlético Nacional confirmó la lesión que sufrió Matheus Uribe en el partido contra América de Cali: se prenden las alarmas

Diego Raimondi ya conoció la decisión del América de Cali sobre su futuro: esto pasará con el técnico de los rojos

Millonarios quiere a Leo Castro para rato: esta sería la duración del contrato que habría ofrecido el club para renovación

Selección Colombia de baloncesto hace historia en la Americup: está entre los ocho mejores de la competencia