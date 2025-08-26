Jhon Jáder Durán se convirtió en un problema en Fenerbahçe: “No hemos visto los resultados en el campo”

Jhon Jáder Durán no estaría funcionando para el Fenerbahce, que lo contrató con mucha ilusión para la temporada 2025/2026 - crédito Fenerbahce SK

Jhon Jáder Durán llegó con mucha ilusión al Fenerbahçe de Turquía, ya que era la oportunidad de volver a validar su rendimiento en Europa, en donde fue figura del Aston Villa hasta enero de 2025, cuando Al Nassr lo compró por 77 millones de euros y solo lo utilizó durante seis meses.

El delantero colombiano, actualmente, pasó de ser una estrella a un problema para los turcos, pues según declaraciones de un directivo, terminó siendo un jugador totalmente distinto al que se esperaba en la plantilla del entrenador José Mourinho, que lo ha usado en algunos partidos.

Un tema que preocupa es que estas declaraciones llegan a pocos días de la convocatoria de la selección Colombia, en la que se generó mucha expectativa por saber si el técnico Néstor Lorenzo tendrá en cuenta al delantero del Fenerbahçe, tras el escándalo ocurrido en junio de 2025.

“Teníamos expectativas demasiado altas”

En el momento en que el cafetero es enviado al conjunto turco, como una cesión sin opción de compra, la idea era que aportara todo lo que tiene desde el primer encuentro, pero hasta el momento lo único relevante fue una asistencia en cinco presentaciones, a falta de saber el futuro en la Champions League.

Murat Aşık, miembro de la Junta del Consejo Superior del Fenerbahçe, criticó a Jhon Durán, debido a que aún no ha brillado y ya lo considera como un fracaso del mercado de fichajes de la institución, pese a que la temporada recién inició y falta mucho camino por recorrer.

Jhon Jáder Durán lleva cinco partidos y una asistencia con el Fenerbahçe en 2025 - crédito Fenerbahçe

Durante una charla con el medio 343 Digital, el dirigente explicó que todo se debe a la posición del colombiano, en la que no cumpliría con las tareas para ser un “9″ en el área, sino que tiene otras cualidades en el ataque que, en su opinión, no ayudan demasiado en la nómina.

“El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahçe ahora mismo es Jhon Durán. Teníamos expectativas demasiado altas y no hemos visto los resultados en el campo. Jhon Durán es un delantero, no un delantero centro”, fueron las palabras de Murat Aşık.

Jhon Durán no convence en el Fenerbahçe y está obligado a ser la estrella de la temporada - crédito @fenerbahce / Instagram

Durán se prepara para la vuelta de la Champions League, en su fase de playoffs clasificatoria, en la que visitará en Lisboa al Benfica para buscar el cupo a la ronda de liga, que es el principal objetivo de los turcos en la temporada 2025/2026, pues de lo contrario, es un fracaso rotundo para toda la plantilla.

¿Quedará en la selección Colombia?

El viernes 6 de junio, se produjo un hecho que causó escándalo en la Tricolor, que fue la salida de Jhon Jáder Durán en el entretiempo del partido contra Perú, en Barranquilla, y que derivó en una versión del periodista Paolo Arenas, afirmando que hubo una supuesta pelea del delantero con Néstor Lorenzo, que derivó en su desconvocatoria.

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol señaló que Durán sufrió un dolor de espalda, quedó la duda si aún conserva su puesto en la selección, porque esa polémica, que después fue desmentida por el entrenador y los jugadores, es solo la “punta del iceberg” en el atacante.

La Federación Colombiana de Fútbol desconvocó a Jhon Durán en junio por un problema lumbar - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El delantero ha tenido una temporada 2025 para el olvido, con Al Nassr y ahora en Fenerbahçe aún no demuestra que puede ser el delantero ideal de Colombia, que lleva mucho tiempo buscando un goleador que ocupe el puesto dejado hace un tiempo por Falcao García.

Se espera que el jueves 28 de agosto se conozca la lista de convocados del combinado nacional para sus encuentros del 4 y 9 de septiembre, en los que recibirá a Bolivia en Barranquilla y visitará en Maturín a Venezuela, para cerrar las eliminatorias.