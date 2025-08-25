Dayro Moreno lidera el conteo de los máximos goleadores colombianos de la historia, pero su valor alcanza un mínimo histórico: estas son las cifras

Dayro Moreno llegó a ocho goles en la Copa Sudamericana tras la fase de octavos de final - crédito Once Caldas

El caso de Dayro Moreno ilustra una singular desconexión entre el bajo valor de su ficha en el mercado actual y la importancia de sus logros individuales.

Según registros actualizados a junio de 2025, el delantero tolimense, próximo a los 40 años, tiene un valor de tan solo US$60.000, una cifra modesta si se compara con su impresionante récord goleador y su vigencia en el fútbol colombiano.

La cotización de Dayro Moreno experimentó varios picos a lo largo de su carrera. Su valor debutó en US$170.000 en 2007 y alcanzó el máximo de US$4,5 millones en dos periodos: primero en diciembre de 2008, durante su paso por Once Caldas, y luego en enero de 2011 con el Steaua de Bucarest de Rumania, donde también disputó la Liga de Campeones de la UEFA.

En el encuentro jugado en el estadio Tomás A. Ducó de Buenos Aires, Dayro Moreno marcó el tanto del empate a los 40 minutos y cerró el marcador con el tercer gol a los 88. - crédito AFP

En esos años, el delantero se convirtió en un codiciado activo internacional, especialmente durante su etapa con el Club Tijuana en México, cuando su ficha oscilaba entre US$2 y US$4 millones.

El declive comenzó tras superar la barrera de los 30 años, un patrón común en el fútbol profesional. Desde 2015, su valoración se redujo progresivamente: en diciembre de 2021, su ficha ya había bajado a US$250.000 y, en la última medición de 2025, se ubicó en el nivel más bajo de su carrera, pese a que el delantero sigue sumando goles históricos.

En contraste con la caída de su valor de mercado, Moreno continuó incrementando su leyenda dentro de las canchas. Tras anotar un doblete ante Huracán en Buenos Aires por la Copa Sudamericana, su registro profesional ascendió a 370 goles, consolidándolo como el máximo goleador colombiano de la historia del Fútbol Profesional Colombiano, superando a figuras emblemáticas como Radamel Falcao García.

Radamel Falcao y Dayro Moreno en el estadio El Campín - crédito Colprensa - Cristian Bayona

El bajo valor de la ficha de Dayro Moreno a la fecha, por debajo incluso de muchos jugadores jóvenes sin su historial, contrasta con su vigencia y su impacto en la historia del fútbol colombiano, donde supera los 225 goles solo en la liga nacional. Además de los 8 goles en 11 partidos en la Copa Sudamericana 2025, que lo convierten en el máximo artillero del torneo.

La trayectoria de Dayro Moreno incluye títulos tanto colectivos como individuales: campeón de la Copa Libertadores 2004 con Once Caldas, de la Liga MX en 2012 con Club Tijuana, Recopa Sudamericana 2017 y Copa Colombia 2018 con Atlético Nacional, así como tricampeón de la Liga Colombiana en diferentes torneos.

Individualmente, ha sido máximo goleador de la Liga Colombiana en ocho ocasiones y una vez en la Liga MX de México. Con la selección nacional, anotó 3 goles en 31 partidos y fue campeón del Sudamericano Sub-20 en 2005.

Once Caldas sigue sin ganar en la Liga BetPlay II-2025 tras siete partidos

El partido entre Once Caldas vs. Tolima fue válido por la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2025 - crédito Colprensa

El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera atraviesa “dos realidades diferentes” este semestre. Mientras avanza en la Copa Sudamericana hasta los cuartos de final, en el torneo colombiano sigue sin levantar cabeza y permanece sin triunfos en el último lugar de la tabla.

El reciente duelo contra Tolima fue una muestra patente de esta disparidad: los manizaleños se vieron ampliamente superados y solo las intervenciones del arquero James Aguirre evitaron una derrota más abultada.

El comienzo del encuentro anticipó lo que sería el trámite del partido. Apenas a los dos minutos, Kevin Pérez estuvo cerca de inaugurar el marcador con un remate que se estrelló en el palo derecho, tras una rápida combinación con Gonzalo Lencina.

El dominio del “vinotinto y oro” se hizo más evidente a medida que avanzaba el primer tiempo, generando ocasiones claras como un cabezazo de Lencina detenido por Aguirre al minuto 21. Tolima creaba peligro fundamentalmente por las bandas, aunque la falta de precisión en la definición mantuvo el empate hasta el descanso.

El desarrollo del segundo tiempo mantuvo la tendencia inicial, con el Pijao dominando y jugando la mayor parte del tiempo en campo rival. La superioridad se tradujo en gol a los 58 minutos, cuando Samuel Velásquez se inventó una jugada individual y venció a Aguirre con un potente disparo, estableciendo el 1-0 con el que terminó el partido.

El desenlace del partido llegó con la polémica decisión arbitral que dejó a Once Caldas sin la posibilidad de rescatar un punto, al invalidarse la jugada de gol de Dayro Moreno por fuera de juego.