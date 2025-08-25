Así quedó tabla de la Liga BetPlay tras la fecha 8: América y Nacional empatan, Millonarios sube y Junior sigue líder

-crédito El Colombiano/Colprensa

La octava fecha de la Liga BetPlay dejó como saldo principal que Junior de Barranquilla continúa como líder de la clasificación, pese a su derrota ante Millonarios. El partido más esperado se vivió en el estadio Pascual Guerrero, donde América de Cali y Atlético Nacional empataron 1-1 luego de disputar un encuentro marcado por la polémica.

La jornada arrancó con intensidad en Cali. América abrió el marcador con un tanto de Jhon Murillo, pero tras la revisión en el VAR, la anotación fue anulada por una falta previa. Ese episodio reactivó a Atlético Nacional, que aprovechó un error en defensa local y se fue arriba en el marcador al minuto 18 por medio de Alfredo Morelos, quien vio la tarjeta amarilla durante la celebración. No pasó mucho tiempo para que los escarlatas respondieran. Al minuto 29, un lanzamiento de costado de Rafael Carrascal encontró la cabeza de Luis Ramos, que logró el empate.

Tras un primer tiempo con emociones, el segundo no logró mostrar la misma intensidad y el marcador no volvió a moverse. El resultado deja a América de Cali con cinco puntos, ubicado en la casilla 18 y sin ganar en sus últimas cuatro presentaciones. Por su parte, Atlético Nacional llegó a 13 unidades y se sostiene en la sexta posición.

La noticia más relevante en la tabla la marca Junior de Barranquilla, que pese a perder 3-0 ante Millonarios en El Campín, mantiene el primer lugar con 17 puntos y una diferencia de +6. Sebastián Viveros, Nicolás Arévalo y Danovis Banguero marcaron para el conjunto azul, que celebró su primer triunfo del campeonato para ubicarse ahora en la casilla 19 con 4 puntos.

El buen momento de Independiente Medellín se ratificó con su quinta victoria consecutiva. El equipo paisa superó 3-1 a La Equidad en el Atanasio Girardot, resultado que lo instala en el podio, segundo en la clasificación, igualado en puntos con Deportes Tolima (16) y apenas un gol por encima (diferencia de +4). Tolima consiguió una victoria como visitante por 1-0 ante Once Caldas, que permanece en el último puesto con solo tres unidades a pesar de su avance en la Copa Sudamericana.

Llaneros FC venció 2-1 a Deportivo Pasto, consolidándose en la quinta posición de la tabla con 14 unidades. Envigado y Deportivo Pereira empataron 1-1, mientras que Fortaleza superó 2-0 a Santa Fe en Bogotá. La jornada también dejó un duelo emocionante en Santa Marta donde Alianza FC derrotó 3-2 a Unión Magdalena, con un doblete de Carlos Lucumí y un tanto agónico en tiempo de adición para sellar el triunfo visitante.

El cierre dominical tuvo a Atlético Bucaramanga imponiéndose con contundencia por 4-0 ante Águilas Doradas. El lunes 25 de agosto se completará la fecha con el partido entre Boyacá Chicó y Deportivo Cali.

Tabla de posiciones tras la octava fecha

1. Junior – 17 puntos (+6)

2. Independiente Medellín – 16 puntos (+4)

3. Deportes Tolima – 16 puntos (+4)

4. Fortaleza CEIF – 14 puntos (+4)

5. Llaneros FC – 14 puntos (+4)

6. Atlético Nacional – 13 puntos (+6)

7. Deportivo Pereira – 12 puntos (+1)

8. Independiente Santa Fe – 12 puntos (0)

9. Atlético Bucaramanga – 10 puntos (+5)

10. Envigado – 10 puntos (0)

11. Deportivo Cali – 9 puntos (–2)

12. La Equidad – 9 puntos (–3)

13. Alianza FC – 9 puntos (–4)

14. Unión Magdalena – 8 puntos (–6)

15. Águilas Doradas – 7 puntos (–4)

16. Boyacá Chicó – 6 puntos (–3)

17. Deportivo Pasto – 5 puntos (–2)

18. América de Cali – 5 puntos (–2)

19. Millonarios – 4 puntos (–3)

20. Once Caldas – 3 puntos (–5)

La fecha 9 llegará con América visitando a Alianza, Nacional recibiendo a Envigado y la expectativa de si Junior podrá sostenerse una jornada más en el liderato del campeonato colombiano.