Deportes

Millonarios y su mala suerte con los técnicos: expulsaron a Carlos Giraldo, su entrenador interino

Por una insólita razón, el timonel encargado en el partido contra Junior vio la tarjeta roja y fue necesario que su asistente tomará el mando en el compromiso

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Carlos Giraldo era el entrenador
Carlos Giraldo era el entrenador encargado de Millonarios para enfrentar al Junior de Barranquilla - crédito Mundo Millos

Millonarios no ha pasado por un buen momento desde el miércoles 20 de agosto, cuando la derrota ante Unión Magdalena por 2-1 provocó el despido del técnico David González, que pese a ser reemplazado por Hernán Torres, no asumirá funciones sino hasta el domingo 24 del mismo mes.

Carlos Giraldo, que era el técnico interino, estuvo poco tiempo en el cargo, debido a que fue expulsado en el partido ante el Junior de Barranquilla, por la octava fecha de la Liga BetPlay, y que causó sorpresa entre los aficionados porque se dio por una extraña razón en el campo de juego.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, el conjunto bogotano tuvo la extraña casualidad que en cuatro días tuvo el mismo número de entrenadores al mando de la plantilla, que ahora quedará en manos de Torres para su análisis y afrontar su debut en la Copa Colombia, contra Real Cartagena el martes 26 de agosto.

Noticia en desarrollo…

Temas Relacionados

Millonarios vs JuniorMillonariosCarlos GiraldoCarlos Giraldo MillonariosCarlos Giraldo expulsiónHernán TorresColombia-Deportes

Más Noticias

Jhon Jader Durán impulsa el triunfo del Fenerbahce en la Superliga de Turquía: así fue su asistencia

Aunque el delantero brilló en el partido ante Kocaelispor, el descenso en su valor de mercado y la competencia interna generan incertidumbre sobre su proyección a futuro

Jhon Jader Durán impulsa el

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en El Campín

Los “Embajadores”, con técnico interino, están obligados a sumar tres puntos para salir del último lugar y quitarle el invicto a los “Tiburones”, que no ganan en Bogotá desde 2017

EN VIVO Millonarios vs. Junior

Pese a mala situación en León, James Rodríguez confía en mejorar con la selección Colombia: “El sueño es hacer un buen mundial”

El liderazgo del mediocampista en la Tricolor y la falta de comunicación con la directiva del mexicano, marcan un momento clave en su carrera

Pese a mala situación en

Estas serían las formaciones de América de Cali y Atlético Nacional por la Liga BetPlay: hay clásico en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” presentarían una novedad en su nómina, mientras que los verdes cuentan con tres jugadores lesionados para el duelo, que sería definitivo para sus entrenadores

Estas serían las formaciones de

James Rodríguez entró en crisis con León de México: dura decisión del técnico Eduardo Berizzo ante Pachuca

El volante colombiano sigue sin encontrar su mejor estado físico en los últimos encuentros de la “Fiera”, prueba de ellos es que fue baja ante Rayados y Necaxa

James Rodríguez entró en crisis
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Más de 1.000 uniformados reforzarán

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

El destino de dos taxistas en el atentado en Cali: uno murió y el otro se salvó luego de que el camión bomba lo chocara

ENTRETENIMIENTO

Robinson Díaz trae a Bogotá

Robinson Díaz trae a Bogotá la comedia ‘Más Que Amigos’ en una adaptación llena de humor local

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Sara Corrales relató la historia de cómo “manifestó” su pareja ideal: “Escribí una carta como al universo”

Video: Yina Calderón llora por Epa Colombia y pide a Petro que la saque de la cárcel

Ryan Castro cantó salsa en una fiesta en Medellín: estuvo acompañado de Willy García, exvocalista del Grupo Niche

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Junior

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los Embajadores van ganando en El Campín

Jhon Jader Durán impulsa el triunfo del Fenerbahce en la Superliga de Turquía: así fue su asistencia

Pese a mala situación en León, James Rodríguez confía en mejorar con la selección Colombia: “El sueño es hacer un buen mundial”

Estas serían las formaciones de América de Cali y Atlético Nacional por la Liga BetPlay: hay clásico en el Pascual Guerrero

Selección Colombia de Pekermán contra las cuerdas: “Me sentí utilizado”, confesó jugador estrella de la FPC