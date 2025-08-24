Millonarios y su mala suerte con los técnicos: expulsaron a Carlos Giraldo, su entrenador interino

Carlos Giraldo era el entrenador encargado de Millonarios para enfrentar al Junior de Barranquilla - crédito Mundo Millos

Millonarios no ha pasado por un buen momento desde el miércoles 20 de agosto, cuando la derrota ante Unión Magdalena por 2-1 provocó el despido del técnico David González, que pese a ser reemplazado por Hernán Torres, no asumirá funciones sino hasta el domingo 24 del mismo mes.

Carlos Giraldo, que era el técnico interino, estuvo poco tiempo en el cargo, debido a que fue expulsado en el partido ante el Junior de Barranquilla, por la octava fecha de la Liga BetPlay, y que causó sorpresa entre los aficionados porque se dio por una extraña razón en el campo de juego.

De esta manera, el conjunto bogotano tuvo la extraña casualidad que en cuatro días tuvo el mismo número de entrenadores al mando de la plantilla, que ahora quedará en manos de Torres para su análisis y afrontar su debut en la Copa Colombia, contra Real Cartagena el martes 26 de agosto.

