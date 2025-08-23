Deportes

Teófilo Gutiérrez respondió a polémica con prestamista con curiosa declaración: “Yo ya le pagué a ese”

El delantero del Junior de Barranquilla responde con firmeza a los cánticos de los aficionados, en medio de la polémica por la acusación de una deuda de $180 millones y la citación de la Fiscalía para esclarecer el caso

Carlos Pulido

Carlos Pulido

En la previa a lo que será el duelo ante Junior de Barranquilla, el delantero le respondió al prestamista que lo denunció-crédito @HablaDeportes/X

El 22 de agosto de 2025, en la previa a lo que era el viaje de Junior para el partido ante Millonarios, se vivió una escena cargada de tensión y diversión en las inmediaciones del hotel de concentración del cuadro tiburón.

En medio de la salida del equipo rumbo al aeropuerto Ernesto Cortissoz, un grupo de seguidores increpó a Teófilo Gutiérrez por un conflicto financiero que trascendió en la opinión pública.

Teófilo Gutiérrez respondió con polémica
Teófilo Gutiérrez respondió con polémica a las acusaciones de un prestamista que lo denuncio ante la fiscalía - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Los cánticos de “Teo, el pagadiario, el pagadiario” resonaron entre los presentes, mientras el delantero, con una sonrisa y sin perder la compostura, respondió ante la prensa y los aficionados:

“Yo ya le pagué a ese hijueputa”.

Esta declaración, captada por el medio Habla Deportes, dejó en evidencia la postura del futbolista frente a la controversia que lo involucra.

Como surgió la polémica

Teófilo Gutiérrez publicó una historia
Teófilo Gutiérrez publicó una historia en su Instagram tras la polémica- crédito @teogutierrez/ Instagram

La situación se originó tras la denuncia de Gastón Santo Marriaga González, un prestamista de Barranquilla, quien asegura que el reconocido jugador lo amenazó de muerte. Según la acusación, el delantero del Junior le debe 180 millones de pesos y no cumplió con los plazos pactados para el pago.

El denunciante afirmó que, al reclamar el dinero, recibió amenazas y expresiones ofensivas de parte de Gutiérrez. Entre los mensajes, mencionó frases como “Haz lo que quisiera” y “encontrar con la boca llena de moscas”.

El caso llegó hasta la Fiscalía, donde el prestamista entregó pruebas y manifestó su temor por la integridad personal.

Las autoridades citaron a Teófilo Gutiérrez para que presente su versión de los hechos en el marco de una investigación que busca esclarecer el conflicto.

El diario El Heraldo publicó el 20 de agosto de 2025 que la persona afectada llegó a un acuerdo de pago con Teófilo Gutiérrez. Así lo relató el denunciante:

“En febrero de 2024, hice un acuerdo verbal con el señor Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio para prestarle un dinero que él necesitaba. La condición fue que, mientras él tuviera el dinero, debía entregarme intereses, los cuales pagó solo hasta abril de 2025”.

En la misma denuncia, el prestamista explicó que, durante una llamada telefónica el 12 de agosto de 2025, el jugador prometió hacer la entrega total del capital y de los intereses pendientes, de acuerdo con lo consignado por El Heraldo.

Millonarios y Junior juegan en un duelo de realidades distintas

Junior y Millonarios se volverán
Junior y Millonarios se volverán a ver las caras por la Liga BetPlay- crédito Jairo Cassiani/Colprensa

A partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), “Embajadores” y “Tiburones” se enfrentarán en un clásico de regiones que se ha vuelto costumbre en el fútbol nacional.

En el estadio El Campín, Millonarios y Junior de Barranquilla protagonizarán un duelo marcado por los contrastes. El cuadro azul buscará recuperarse en el campeonato colombiano, mientras que Junior intentará acercarse a la clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

El último encuentro entre ambos equipos se disputó el 9 de marzo de 2025. Ese día, los rojiblancos se llevaron la victoria con goles de Guillermo Paiva al minuto 11 y Stiven “Titi” Rodríguez al 89, de tiro penal, pese al empate parcial de Leonardo Castro al 26, también de penal, que generó suspenso entre los asistentes en el estadio Metropolitano.

La última vez que se enfrentaron en Bogotá fue el 2 de junio de 2024, cuando Millonarios venció por 2-0 al Junior, con un autogol de Jermein Peña al minuto 49 y un tanto de Juan Carlos Pereira al 58.

A continuación, así está el historial de los últimos cinco partidos:

  • 9 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Millonarios
  • 7 de noviembre de 2024 - Liga BetPlay: Junior 0-0 Millonarios
  • 2 de junio de 2024 - Liga BetPlay: Millonarios 2-0 Junior
  • 4 de mayo de 2024 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Millonarios
  • 17 de abril de 2024 - Liga BetPlay: Millonarios 3-2 Junior

