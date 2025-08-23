Deportes

Faustino Asprilla lanza dura indirecta a Hernán Torres sobre refuerzos en Millonarios: “Si usted no les hace gastar platica”

En su primera entrevista como nuevo entrenador de Millonarios, el tolimense habló sobre los retos que tendrá con el cuadro azul en su segundo ciclo

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El exjugador y panelista de Espn F90 le aconsejó a Hernán Torres en su llegada como nuevo entrenador de Millonarios - crédito @ESPNColombia / X

El 22 de agosto de 2025, Hernán Torres fue presentado como nuevo director técnico de Millonarios, para lo que queda de Liga BetPlay.

Hernán Torres, recordado por la estrella 14 de Millonarios lograda el 16 de diciembre de 2012, tendrá la exigente tarea de recomponer el camino del ‘Ballet Azul’, ubicado en el último puesto del campeonato y con dudas sobre el rendimiento de varios jugadores.

En este contexto, Torres ofreció una entrevista exclusiva al programa ESPN F90 Colombia, para referirse a los nuevos retos con Millonarios. Durante una conversación con Faustino Asprilla, el exjugador le advirtió sobre la exigencia que debe plantear a los directivos respecto al fortalecimiento del plantel.

El nuevo técnico de Millonarios
El nuevo técnico de Millonarios habló sobre los retos que tendrá con el equipo embajador - crédito @ESPNColombia / X

En la charla con Torres, Asprilla advirtió Torres sobre la importancia de que exija refuerzos para consolidar un proyecto deportivo exitoso, colocando como ejemplo la situación de David González, que en el mercado de fichajes no tuvo los refuerzos aptos para que el equipo compitiera en la liga colombiana.

“Si usted no les hace gastar platica a los dirigentes de Millonarios, comprando jugadores, tendrá el mismo final del director técnico (David González) que acabó de salir del equipo. A punta de jugadores libres no sirve. El único club que consigue éxito a través de esta forma, es el Real Madrid. Compre jugadores buenos, porque si no”.

Allí, Francisco Vélez, periodista y conductor del programa, le dijo a Torres que Millonarios aún no puede fichar jugadores hasta 2026. Asprilla sugirió que, mientras tanto, pueden analizar posibles refuerzos para el futuro, porque reiteró que un proyecto basado en jugadores libres no sería exitoso.

Hernán Torres firmó contrato con
Hernán Torres firmó contrato con Millonarios para afrontar lo que queda del segundo semestre de 2025 - crédito Colprensa

La respuesta de Hernán Torres fue acorde a la realidad que vive el club, con respecto a la situación de fichar jugadores para en este semestre y esto fue lo que dijo.

“Todos sabemos la situación que vive Millonarios en la actualidad, ya que se cierran las inscripciones para fichar nuevos jugadores y hay que llevar futbolistas libres. También hay que mirar cuantos cupos hay para que la institución pueda contratar. Con base en eso, analizaremos la situación, defendernos con los futbolistas que tenemos, porque no podemos hacer nada más”.

Además, el tolimense enfatizó que en 2026 analizarán la posibilidad de reforzar el equipo, pero antes buscarán obtener buenos resultados a corto plazo para superar la crisis deportiva.

“Para enero, tendremos que reestructurar el equipo, dependiendo de la evaluación que hagamos de ello y mirando como terminamos el campeonato. Los dirigentes quieren que Millonarios sea campeón, está claro, pero somos conscientes que el equipo debe reaccionar para salir de esta situación, pero todos sabemos que la meta siempre será la misma: competir para ser campeón. Pero lo primero es ganar para salir de esta situación”.

Detalles de su regreso a Millonarios: la reunión con Gustavo Serpa

El entrenador del cuadro azul habló acerca de cómo se dio la reunión con Gustavo Serpa, máximo accionista del equipo bogotano- crédito @ESPNColombia/X

En el comienzo de la entrevista, Hernán Torres reveló cómo se dio su regreso a Millonarios, entregando detalles sobre el contacto por parte de Gustavo Serpa, máximo accionista del club, situación que lo sorprendió.

“Estaba en mi habitación en ese momento, miro el celular y no contesté porque era un número desconocido y al rato vuelvo a mirar mi WhatsApp y veo un mensaje diciendo: «profe, ¿cómo le va?, habla con Gustavo Serpa» y yo reaccionó: ¡Ah caramba!“.

Torres relató cómo se produjo el primer contacto con la dirigencia del club. El entrenador describió la breve conversación que sostuvo con Gustavo Serpa, en la que recibió la propuesta para volver al equipo capitalino, y detalló los pasos que siguieron antes de concretar su llegada.

“Le contesté y él me dijo: «hace unos años le dije a usted que en algún momento iba a tener la puerta abierta para volver a Millonarios. Se presentó la oportunidad, ¿quiere estar acá?». Hablamos durante 5 minutos y todo se dio. Me comentó que llamarían para hacer los trámites, se contactaron conmigo. Tuvimos una charla con Ricardo Pérez, la doctora Liliana y así se dio mi regreso, y allí me comuniqué con Real Cartagena de que surgió otra posibilidad y decidí venir a Millonarios".

