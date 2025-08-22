Se acabó la Asociación Deportivo Cali: esto pasará con el cuadro Azucarero tras la asamblea que definió su futuro

Deportivo Cali comenzó una nueva etapa en sus 112 años de historia, con la asamblea para convertirlo en sociedad anónima - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali tuvo su llamado “Día D” el viernes 22 de agosto, cuando se realizó la asamblea de socios para definir la conversión a sociedad anónima y la entrada del grupo inversor IDC Network, que desde hace meses está negociando su arribo para inyectar una buena cantidad de recursos.

Es por eso que la primera decisión fue acabar por completo la Asociación Deportivo Cali, que durante 112 años le dio muchas alegrías y títulos a la afición, pero que desde 2022 vive su peor crisis económica que lo llevó al borde de perder el reconocimiento del Ministerio del Deporte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, el cuadro Azucarero pasará por un proceso de transición en lo que queda del segundo semestre de 2025, en el que pasa por una campaña muy irregular, pero dándole el respaldo al técnico Alberto Gamero para mejorar las cosas y alejarse del descenso.

Adiós a la Asociación Deportivo Cali

De manera presencial y virtual, los socios de los azucareros asistieron a la asamblea más importante en la historia de la institución, pues se votaría por el futuro o la desaparición del equipo, que necesitaba tomar una decisión, pues superaba deudas por 100.000 millones de pesos.

Se definió que Deportivo Cali que se convertirá en Sociedad Anónima, con 790 votos por el Sí, que es un 93,8%, en la primera votación de la reunión y con la que se acabó al viejo sistema de socios, que durante décadas fue el más común en el fútbol colombiano y a partir de finales de los años 90 fue cambiando.

Masiva votación para aceptar la conversión a sociedad anónima en el Deportivo Cali - crédito @alexisnoticias/X

De esta manera, se le da entrada a los grupos inversores y empresarios interesados en comprar acciones, manejando un negocio similar al de conjuntos como Millonarios, que también tiene como dueño un grupo inversor que es Amber Capital, que desde 2012 fue ganando terreno en la institución.

Aunque hubo un poco de oposición a la propuesta de sociedad anónima, pronunciamientos y algunas polémicas, finalmente todos los socios estuvieron de acuerdo que era necesario evolucionar a un modelo más moderno y que permitiera la entrada de más recursos a una institución en crisis profunda.

El proyecto del nuevo dueño

Lo primero que IDC Network propuso es quedarse con el 85% de las acciones de la institución, que le dará un control total de la institución, una mayoría en la junta directiva y poder de decisión para el futuro de los “Azucareros”, con varios dirigentes especializados en manejo de empresas.

Con respecto a inversión, el grupo dará 10 millones de dólares de liquidez inmediata, otros 10 millones de dólares a mediano plazo y pagar la deuda total de 110.000 millones de pesos, con el que se sanearán las finanzas del club para volver a operar con normalidad.

Esta fue la propuesta del grupo IDC Network para invertir en el Deportivo Cali, ahora como sociedad anónima - crédito Deportivo Cali

Richard Lee, uno de los directivos de IDC Network, entregó detalles de los objetivos de su llegada al Deportivo Cali, que son “sanear el club financieramente, no podemos ampliar el estadio, lograr títulos”, además de temas como salvarse del descenso en 2025 y reforzar la plantilla.

Otro proyecto es el de la Ciudad Deportivo Cali, en el que el estadio Palmaseca será el centro de atención porque se construirán nuevas estructuras para todo público en el futuro, en el que se amplíe el paquete de entretenimiento para los aficionados de Colombia y el mundo.

La Ciudad Deportivo Cali promete entregar nuevos lugares para el entretenimiento cultural y deportivo a los aficionados - crédito Deportivo Cali

“Habrá dos ciudades, una la de Santiago de Cali y la del Deportivo Cali. En el futuro así de grande la queremos hacer, que sea una extensión de Cali. Es un proyecto con el estadio en el centro, donde haya centros comerciales, hotel, más deportes, educación, vivienda, conciertos y más”, dijo.