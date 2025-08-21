Millonarios enfrentaría consecuencias por inédita protesta en El Campín de Bogotá, con zapatos de hinchas volando al campo

Así quedó la zona detrás del arco norte en El Campín, con cientos de zapatos arrojados por hinchas de Millonarios - crédito @Borda_analista/x

Un inusual acto de protesta de hinchas protagonizó el partido entre Millonarios y Unión Magdalena en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, cuando decenas de zapatos fueron arrojados desde la tribuna al terreno de juego.

El episodio obligó a suspender temporalmente el encuentro y ha puesto en el centro del debate la seguridad en los estadios. El club bogotano podría enfrentar sanciones disciplinarias.

El hecho sucedió durante la noche del miércoles 20 de agosto de 2025, luego de que el ambiente en El Campín se tornó tenso, en pleno desarrollo del partido, cuando aficionados de Millonarios lanzaron los cientos de zapatos al campo.

El árbitro central Jhon Ospina detuvo el juego durante varios minutos hasta que la situación fue controlada y el partido pudo reanudarse. Finalmente, el marcador favoreció 2-1 al conjunto samario, resultado que profundizó la crisis deportiva del equipo bogotano, que permanece en los últimos lugares de la tabla.