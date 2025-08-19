Huracán vs. Once Caldas: hora y dónde ver el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Dayro Moreno marcó el único gol de la ida en el partido entre Once Caldas vs. Huracán - crédito Once Caldas

El 12 de agosto de 2025, Once Caldas se impuso 1-0 sobre Huracán gracias a un gol de penal convertido por Dayro Moreno, resultado que otorga ventaja al equipo colombiano para la vuelta de octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

La serie se define el martes 19 de agosto en el estadio Tomás Ducó. El pitazo inicial será a las 5:30 p. m., y al conjunto de Manizales le basta un empate en Buenos Aires para avanzar a cuartos.

Su recorrido como visitante en la Copa ha resultado positivo, con victorias en Chile y en Bolivia (en dos ocasiones), y una única derrota en Brasil. Además, en el partido celebrado en Manizales registró siete tiros al arco frente a dos del equipo de Parque Patricios.

El técnico Hernán Darío Herrera resaltó: “La mentalidad del jugador colombiano piensa mucho internacionalmente. Lo demostró el equipo. A uno le da tristeza lo que está pasando en Liga, pero confiaba en que el Once en Copa iba a jugar bien, que tiene con qué jugar bien. Volvimos a lo de nosotros, a lo de antes.

La actitud del equipo es diferente de un torneo al otro”. Pese a encontrarse antepenúltimos en el campeonato local, sin victorias y apenas sumando tres puntos en seis fechas, los de Herrera llegan fortalecidos al certamen continental: “Lo importante es que vamos ganando nosotros para los otros 90 minutos. Allá ellos tienen que hacerme otra propuesta, no la que me hicieron acá. Nosotros tenemos jugadores muy rápidos, que pueden desequilibrar. tengo que ir a buscar un resultado y jugar con el desespero de Huracán”.

Por su parte, el conjunto argentino, aún invicto en casa, se ubica tercero en su grupo de la liga profesional, a apenas un punto de Barracas Central.

La altura de Manizales condicionó el rendimiento del equipo en la ida, como reconoció su entrenador Frank Kudelka: “Fue un partido incomodísimo y difícil para nosotros”. De cara a la revancha, el DT aseguró: “Sabemos que estas llaves son más a largo plazo. Después del gol de Once Caldas, vi al equipo con aplomo de decir quiero empatarlo, pero tengo que ser estratégico. Es un partido largo y que no terminaba hoy”.

Entre los nombres a seguir destaca Dayro Moreno, uno de los máximos artilleros de la competencia con seis tantos y autor del gol decisivo en el primer encuentro. En Huracán, el principal referente creativo es Matko Miljevic, líder en asistencias de la Copa con cinco pases gol, consolidándose como una de las mayores amenazas ofensivas para el equipo local.

Ficha del partido

Huracán vs. Once Caldas - partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2025.

Lugar : estadio Tomás Adolfo Ducó - Buenos Aires, Argentina.

Fecha y hora: martes 19 de agosto - 5:30 p. m. hora colombiana

Transmisión : DSports y DGO.

Posible alineación Huracán : Hernán Galíndez; Tomas Guidara, Fabio Pereyra, Nehuen Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez; Leonardo Gil, Juan Bisanz, Rodrigo Cabral y Matías Tissera.

D.T. Huracán: Frank Kudelka.

Posible alineación Once Caldas: James Aguirre; Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jaider Riquett, Juan Cuesta; Michael Barrios, Mateo García, Alejandro García, Mateo Zuleta; Luis Sánchez y Dayro Moreno.

D.T. Once Caldas: Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera.

Hinchas y jugadores de Once Caldas fueron gaseados por la Policía de Buenos Aires

