Deportes

Huracán vs. Once Caldas: hora y dónde ver el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El conjunto albo de Manizales se impuso en el partido de ida 1-0 y espera ampliar o mantener la diferencia en los últimos 90 minutos que se jugarán en el estadio Tomás Ducó de Buenos Aires

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Dayro Moreno marcó el único
Dayro Moreno marcó el único gol de la ida en el partido entre Once Caldas vs. Huracán - crédito Once Caldas

El 12 de agosto de 2025, Once Caldas se impuso 1-0 sobre Huracán gracias a un gol de penal convertido por Dayro Moreno, resultado que otorga ventaja al equipo colombiano para la vuelta de octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

La serie se define el martes 19 de agosto en el estadio Tomás Ducó. El pitazo inicial será a las 5:30 p. m., y al conjunto de Manizales le basta un empate en Buenos Aires para avanzar a cuartos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Su recorrido como visitante en la Copa ha resultado positivo, con victorias en Chile y en Bolivia (en dos ocasiones), y una única derrota en Brasil. Además, en el partido celebrado en Manizales registró siete tiros al arco frente a dos del equipo de Parque Patricios.

El técnico Hernán Darío Herrera resaltó: “La mentalidad del jugador colombiano piensa mucho internacionalmente. Lo demostró el equipo. A uno le da tristeza lo que está pasando en Liga, pero confiaba en que el Once en Copa iba a jugar bien, que tiene con qué jugar bien. Volvimos a lo de nosotros, a lo de antes.

El blanco blanco quiere asegurar
El blanco blanco quiere asegurar su cupo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana - crédito Santiago Álvarez / Colprensa

La actitud del equipo es diferente de un torneo al otro”. Pese a encontrarse antepenúltimos en el campeonato local, sin victorias y apenas sumando tres puntos en seis fechas, los de Herrera llegan fortalecidos al certamen continental: “Lo importante es que vamos ganando nosotros para los otros 90 minutos. Allá ellos tienen que hacerme otra propuesta, no la que me hicieron acá. Nosotros tenemos jugadores muy rápidos, que pueden desequilibrar. tengo que ir a buscar un resultado y jugar con el desespero de Huracán”.

Por su parte, el conjunto argentino, aún invicto en casa, se ubica tercero en su grupo de la liga profesional, a apenas un punto de Barracas Central.

La altura de Manizales condicionó el rendimiento del equipo en la ida, como reconoció su entrenador Frank Kudelka: “Fue un partido incomodísimo y difícil para nosotros”. De cara a la revancha, el DT aseguró: “Sabemos que estas llaves son más a largo plazo. Después del gol de Once Caldas, vi al equipo con aplomo de decir quiero empatarlo, pero tengo que ser estratégico. Es un partido largo y que no terminaba hoy”.

Entre los nombres a seguir destaca Dayro Moreno, uno de los máximos artilleros de la competencia con seis tantos y autor del gol decisivo en el primer encuentro. En Huracán, el principal referente creativo es Matko Miljevic, líder en asistencias de la Copa con cinco pases gol, consolidándose como una de las mayores amenazas ofensivas para el equipo local.

Ficha del partido

Once Caldas visitó La Bombonera
Once Caldas visitó La Bombonera previo al duelo contra Huracán - crédito Boca Juniors
  • Huracán vs. Once Caldas - partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2025.
  • Lugar: estadio Tomás Adolfo Ducó - Buenos Aires, Argentina.
  • Fecha y hora: martes 19 de agosto - 5:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports y DGO.
  • Posible alineación Huracán: Hernán Galíndez; Tomas Guidara, Fabio Pereyra, Nehuen Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez; Leonardo Gil, Juan Bisanz, Rodrigo Cabral y Matías Tissera.
  • D.T. Huracán: Frank Kudelka.
  • Posible alineación Once Caldas: James Aguirre; Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jaider Riquett, Juan Cuesta; Michael Barrios, Mateo García, Alejandro García, Mateo Zuleta; Luis Sánchez y Dayro Moreno.
  • D.T. Once Caldas: Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera.

Hinchas y jugadores de Once Caldas fueron gaseados por la Policía de Buenos Aires

El ambiente entre el equipo visitante y las autoridades policial de la capital de Argentina se vio afectado en la noche previa al encuentro, luego de que el banderazo convocado por la barra Holocausto Norte fuera intervenido y jugadores como Dayro Moreno y hasta el mismo entrenador Hernán Dario Herrera afectados por

Temas Relacionados

Once CaldasHuracán vs. Once CaldasCopa SudamericanaOctavos de final Copa SudamericanaConmebolFPCDayro MorenoColombia-Deportes

Más Noticias

Fluminense vs. América de Cali EN VIVO: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

El cuadro dirigido por Diego Gabriel Raimondi tiene que buscar la victoria en Río al menos por la mínima diferencia para forzar la definición del clasificado desde los tiros del punto penal

Fluminense vs. América de Cali

São Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

El Rey de Copas del fútbol colombiano volverá a visitar uno de los estadios que más gratos recuerdos le dejó en la Copa Libertadores 2016: el estadio Morumbí del São Paulo FC

São Paulo vs. Atlético Nacional

Así fue el banderazo de los hinchas de Atlético Nacional en São Paulo: se esperan que más de 3.000 asistan al partido de Copa Libertadores

Más de setenta buses con aficionados del equipo verdolaga se movilizarán desde el estadio Pacaembú hacia el Morumbí para el partido de octavos de final

Así fue el banderazo de

Revelan video de la agresión contra Hernán Darío Herrera, técnico del Once Caldas, en pelea con la Policía de Buenos Aires

El equipo colombiano fue sorprendido por una intervención de la Policía de Argentina con gases lacrimógenos y chorros de agua, que afectaron a jugadores, cuerpo técnico y aficionados antes del decisivo duelo ante Huracán

Revelan video de la agresión

Leonel Álvarez, técnico del Bucaramanga, se fue en contra del árbitro José Ortiz, tras la derrota de su equipo ante Junior: “Fue la figura del partido”

El conjunto barranquillero se impuso como local tras dos ejecuciones efectivas de Steven Rodríguez desde el punto penal, en un partido marcado por la polémica arbitral y la inconformidad del técnico Leonel Álvarez con el VAR

Leonel Álvarez, técnico del Bucaramanga,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias el Flaco, cabecilla

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Jean Carlos Centeno aclaró su relación con Marbelle: “Me enamoré de ella”

Yina Calderón señaló al joven novio de su madre de estar con ella por interés y afirmó que es gay: “Está ciega”

Rating Colombia: MasterChef vuelve al podio tras la salida de Jorge Herrera

Yina Calderón exigió a Westcol que le haga prueba antidopaje a Andrea Valdiri antes de su pelea: “Uno no sabe qué se meta”

Filtran lista de los semifinalistas del ‘Desafío siglo XXI’: una participante sería expulsada

Deportes

Esto dice la prensa internacional

Esto dice la prensa internacional de Egan Bernal en la Vuelta a España: “Si no ocurre ninguna desgracia”

Fluminense vs. América de Cali EN VIVO: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

São Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

Así fue el banderazo de los hinchas de Atlético Nacional en São Paulo: se esperan que más de 3.000 asistan al partido de Copa Libertadores

Revelan video de la agresión contra Hernán Darío Herrera, técnico del Once Caldas, en pelea con la Policía de Buenos Aires