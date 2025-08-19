Fabián Sambueza arremetió contra jugadores del Junior luego de derrota del Bucaramanga: “Vendiendo humo”

Se enfrentaron jugadores del Junior y del Bucaramanga tras el pitazo final- crédito @MattGGonza/X

Atlético Bucaramanga sufrió una dura derrota dura el pasado fin de semana en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez: cayó 2-1 ante un Junior de Barranquilla inspirado y efectivo.

No obstante, más allá del resultado, luego del duelo tomó fuerza la reflexión dejada por el volante Fabián “Chino” Sambueza. Y es que reconocido por sus pasos por el cuadro Tiburón —con el que ostenta tres títulos—, el mediocampista no tardó en romper el silencio con un mensaje de calado tras el compromiso.

“A mí me tocó estar en Junior, tuve la suerte de salir campeón tres veces y siempre traté de mantener mi cordura, por así decirlo, nunca le falté el respeto a nadie”, arrancó el exSanta Fe en su intervención. El mensaje fue claro: para Sambueza, el camino del reconocimiento no pasa por el espectáculo vacuo, sino por la coherencia y el respeto dentro de la cancha.

La crítica del argentino no se limitó a la nostalgia, sino que fue hacia quienes hoy portan la camiseta del Tiburón, que es el actual líder del fútbol colombiano: “Hay algunos jugadores que quieren ganarse a la hinchada, yo sé que la hinchada de Junior es compleja, pero quieren ganarse la hinchada festejando, vendiendo humo, y al final eso no gana nada”.

Así, Sambueza reprendió la postura de algunos de los futbolistas del cuadro atlanticense y la calificó de inútil: el humo no se transforma en títulos. Para el que fuera campeón con el cuadro bumangués en junio de 2024, el sustento del aprecio fanático debe construirse con base firme. En ese sentido, Sambueza remarcó con contundencia: “Hay que ganarse la gente con un buen rendimiento, trabajando duro”.

Y es que el ambiente estuvo sumamente caldeado. En el campo de juego, los futbolistas de ambos equipos protagonizaron roces y desacuerdos, que tras el pitazo final derivaron en reclamos y enfrentamientos verbales, dejando un saldo negativo en la imagen del espectáculo deportivo.

De hecho, fue después del segundo gol del cuadro barranquillero que, tras la celebración de los jugadores que permanecían en el banquillo del equipo de Alfredo Arias, algunos miembros del staff del Bucaramanga salieron a reclamar airadamente, lo que desencadenó un enfrentamiento.

El duelo entre Junior y Bucaramanga quedó con los ánimos caldeados- crédito @ABucaramanga/X

Junior remontó al Bucaramanga y es líder

Con un marco ejemplar por parte de la hinchada del Tiburón en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Junior logró una remontada heroica frente a Atlético Bucaramanga.

El conjunto visitante sorprendió a los locales en el segundo tiempo con un centro que terminó en autogol de Fabián Sambueza, definiendo el 0-1 a favor de los Leopardos al minuto 59.

Junior le remontó al Bucaramanga en Barranquilla- crédito Vizzorimage

Cuando el cronómetro ya avanzaba hacia el cierre, Steven “Titi” Rodríguez emergió como figura: primero igualó al 87′ desde el punto penal y, en plena agonía del juego, anotó el segundo gol desde los 12 pasos en tiempo de adición, desatando la euforia en la tribuna.

Fue una victoria cargada de dramatismo y emociones, que mantuvo el invicto de Junior en el campeonato y reforzó su condición de líder, mientras que Bucaramanga aún no levanta cabeza.

El cuadro barranquillero quiere continuar su buen andar en el comienzo de la Liga BetPlay - crédito David Jaramillo / Colprensa

Cómo va la tabla de posiciones de la Liga Betplay Dimayor

Junior lidera con claridad, sumando 17 puntos en 7 partidos, gracias a un impresionante rendimiento de 5 victorias y 2 empates, sin derrotas. La diferencia de gol de los Tiburones es notable: 16 tantos a favor y apenas 7 en contra (+9).

Detrás aparece Deportes Tolima con 13 puntos, en segunda posición, e Atlético Nacional en tercero con 12. También destacan Llaneros, Fortaleza y Deportivo Pereira, todos con entre 11 y 12 puntos, lo que muestra un lote parejo tras el líder.

Envigado, Santa Fe, La Equidad y Deportivo Cali se ubiquen entre 8° y 11°, todos con 9 puntos, compartiendo goles a favor y en contra muy similares, lo que indica una competencia pareja en esa zona.

En la parte baja, Atlético Bucaramanga se encuentra en la 12.ª posición con 7 puntos en 5 partidos, mientras que el preocupante caso de Millonarios se mantiene: 20.º con solo 1 punto en 5 partidos, siendo el peor rendimiento del torneo.