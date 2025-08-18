Deportes

Los memes no perdonan a David González tras la goleada de Tolima a Millonarios en la Liga BetPlay II-2025

Los Embajadores solo suman un punto en cinco partidos jugados y han recibido nueve goles en contra, seis en los últimos dos partidos

Camilo Zabaleta

Camilo Zabaleta

Millonarios FC ha recibido seis goles en sus últimos dos partidos en la Liga BetPlay II-2025 - crédito Colprensa

Millonarios, con solo un punto en cinco partidos, cayó al último puesto de la Liga BetPlay tras una derrota 3-1 frente a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, según el relato del encuentro.

El equipo dirigido por David González enfrentó dificultades desde el inicio tras la expulsión de Alex Castro al minuto 6, luego de una falta sobre Yhormar Hurtado que inicialmente se sancionó con amarilla, pero fue revisada por el VAR, resultando en tarjeta roja.

A pesar de la inferioridad numérica, Millonarios logró adelantarse en el marcador al minuto 24 tras un error del portero Cristopher Fiermarin, que permitió a Jorge Arias anotar el primer gol.

Deportes Tolima es colíder de la Liga BetPlay con siete partidos jugados - crédito Colprensa

Sin embargo, la reacción de Deportes Tolima no se hizo esperar y al minuto 32, Bryan Rovira igualó el marcador con un cabezazo tras asistencia del lateral izquierdo. Antes de finalizar la primera parte, Rovira volvió a marcar mediante un potente disparo, colocando a su equipo en ventaja.

En el segundo tiempo, Deportes Tolima mantuvo la presión sobre los visitantes. Al minuto 80, una jugada individual de Kevin Pérez culminó en asistencia para Gonzalo Lencina, quien selló el 3-1 definitivo para el conjunto vinotinto y oro.

Esta nueva derrota de Millonarios en la Liga BetPlay II-2025 fue producto de memes en las redes sociales en donde David González, algunos hinchas y situaciones como la de los jugadores en discotecas salieron a relucir nuevamente:

David González, entrenador de Millonarios, descartó la posibilidad de dimitir tras la derrota contra Deportes Tolima, según declaraciones realizadas en rueda de prensa. “No se me ha pasado por la cabeza abandonar, la conexión que hay en este grupo no permite que nadie abandone, con la convicción de cada uno vamos a sacar esto adelante, en el momento en el que el fútbol nos recompense un poquito más lo que estamos haciendo vamos a levantar”, afirmó González, de 43 años, al ser consultado sobre su futuro en el cargo después de cinco partidos sin victoria.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Millonarios solamente ha sumado un punto de 15 posibles en cinco partidos - crédito Colprensa
  1. Junior FC: 14 puntos / +8 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  2. Deportes Tolima: 13 puntos / +1 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  3. Atlético Nacional: 12 puntos / +6 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  4. Llaneros FC: 11 puntos / +3 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  5. Fortaleza CEIF: 11 puntos / +2 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  6. Deportivo Pereira: 11 puntos / +1 diferencia de gol / 7 partidos jugados
  7. Independiente Medellín: 10 puntos / +1 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  8. Envigado FC: 9 puntos / +1 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  9. Independiente Santa Fe: 9 puntos / +1 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  10. La Equidad FC: 9 puntos / -1 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  11. Deportivo Cali: 9 puntos / -2 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  12. Atlético Bucaramanga: 7 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  13. Águilas Doradas: 7 puntos / 0 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  14. Boyacá Chicó: 6 puntos / -3 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  15. Alianza FC: 6 puntos / -5 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  16. Deportivo Pasto: 5 puntos / 0 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  17. Unión Magdalena: 5 puntos / -6 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  18. América de Cali: 4 puntos / -2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  19. Once Caldas: 3 puntos / -4 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  20. Millonarios FC: 1 puntos / -5 diferencia de gol / 5 partidos jugados.

Golpe a las disidencias en

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Pedro Palacio se casó por

Pedro Palacio se casó por segunda vez: estos fueron los mejores momentos de la boda en la que estuvo presente su hijo

La Segura enterneció las redes sociales al compartir el primer viaje de su hijo Lucca, que conoció a su tatarabuela

Video: Pipe Bueno fue cómplice de una romántica propuesta en pleno concierto en Antioquia; “Es la primera vez que me pasa”

Estos son los artistas más reproducidoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

La película más reproducida en Netflix Colombia HOY

