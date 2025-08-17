Este es el jugador que Luis Díaz más admira en el Bayern Munich: “Es especial, un fenómeno”

Deportes

El atacante colombiano fue la figura del equipo en la Supercopa de Alemania, en la que marcó gol para vencer al Stuttgart por 2-1 y celebrar su primer título con el club

Luis Díaz logró su primer gol y título con el Bayern Munich, en su debut oficial en la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart - crédito Heiko Becker/REUTERS

El Bayern Munich cumplió con el primer objetivo trazado para la temporada 2025/2026, que era ganar la Supercopa ante el Stuttgart y lo consiguió con triunfo por 2-1, para afianzar su poderío en el país y apuntarle ahora a la Bundesliga, Copa de Alemania y la Champions League.

Luis Díaz fue una de las figuras y también destacó a uno de sus compañeros, al cual considero como una estrella en el compromiso que lo llevó al primer título del colombiano en el cuadro “Bávaro”, además de que era su debut oficial y en el que marcó el segundo gol del equipo.

El siguiente paso del atacante será ante el RB Leipzig, el viernes 22 de agosto en el Allianz Arena, en el inicio de la Bundesliga y que promete ser movida por la presencia de “Lucho”, que quiere más trofeos en su vitrina y sabe que con el Bayern es garantizado ese tema.

“Juega mucho al fútbol”

Parece que el atacante colombiano se acomodó muy bien al conjunto del técnico Vincent Kompany, en el que no necesitó mucho tiempo para entender el sistema de juego, ambiente y la vida en Munich, que durante décadas ha tenido una afición exigente a nivel local y europeo.

Luego de ganar la Supercopa de Alemania, Luis Díaz no solo destacó su juego, sino el de Harry Kane, delantero que cumple su tercera temporada con el Bayern Munich y al que conoció previamente por sus duelos en la Premier League, en los encuentros entre Liverpool y Tottenham.

Luis Díaz levantando la Supercopa de Alemania y acompañado por Harry Kane en el podio - crédito Heiko Becker/REUTERS

“Es especial; un fenómeno. Juega mucho al fútbol y es fácil jugar a su lado porque tiene una calidad enorme. No necesitas conocerlo de mucho tiempo para juntarte y crear ocasiones, entenderte, entonces nada, eso es un privilegio. No todos pueden jugar en este club y compartir con todos los que están en este gran equipo”, dijo el colombiano.

Casualmente, Harry Kane llenó de elogios a Luis Díaz por su presentación en la Supercopa, en especial por la anotación en la que se encargó de crear la jugada: “Marcar en tu primer partido oficial con un nuevo club es algo estupendo y lograr el tanto de la victoria supone un inicio perfecto para él. Creo que se puede ver ya lo que nos aporta”.

Harry Kane se vio impresionado por el nivel de Luis Díaz, en especial por una final como la Supercopa - crédito Heiko Becker/REUTERS

Los hinchas del Bayern esperan que la dupla de Kane y Díaz siga dando frutos a lo largo de la temporada, sobre todo en la Champions League porque la institución sueña con volver a levantar el trofeo en 2026, pues en 2025 fue eliminado en los cuartos de final a manos del Inter.

“Es un club demasiado grande”

De otra parte, Luis Díaz ratificó nuevamente la razón por la que llegó al Bayern Munich, después de tres años y medio con el Liverpool y ser una de sus grandes figuras: “Estar en esta institución es algo increíble, muy especial y único. Es un club demasiado grande”.

Luis Díaz espera ganar más títulos con el Bayern Munich en la temporada 2025/2026 - crédito Heiko Becker/REUTERS

Desde el primer día, se ha sentido la atmósfera, el apoyo de los hinchas, de los que trabajan en el club y todos en general. Estoy muy contento y seguiré trabajando para mejorar y adaptarme, contando con la confianza del cuerpo técnico y mis compañeros", añadió.

Luis Díaz terminó diciendo que “el Bayern Múnich se interesó por mí y me propuso muy buenas cosas. Traté de buscar un gran club, con cosas buenas y que estuviera participando en competiciones internacionales. Contento de ser parte de este equipo y seguir trabajando de estar manera para hacer las cosas bien para lo que se viene, que es bastante".

