Vasco da Gama oficializó la llegada de un exMillonarios: regresó a Sudamérica desde Francia

El fútbol brasileño continúa dando múltiples fuertes golpes en el mercado y, en la tarde del 14 de agosto de 2025, se dio a conocer el arribo de una nueva figura internacional a su balompié

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Vasco da Gama es uno
Vasco da Gama es uno de los equipos más tradicionales del fútbol brasileño- crédito Instagram

Vasco da Gama de Brasil acordó con el Rennes de Francia la incorporación del delantero colombiano Carlos Andrés Gómez, en calidad de cesión por una temporada con opción de compra: un movimiento que podría convertirse en una compra obligatoria si se cumplen ciertas condiciones.

El exMillonarios llegó a Río de Janeiro en la noche del jueves 14 de agosto de 2025 para someterse a los exámenes médicos previos a su presentación oficial.

En sus primeras declaraciones en suelo brasileño, Gómez mostró confianza y energía: “Estoy físicamente muy bien. Tengo un pequeño molesto en el cuádriceps, pero no es grave. Vengo de la pretemporada y estoy muy contento de estar aquí. Espero mucho de mí mismo y del equipo. Soy un jugador veloz, desequilibrante, que marca con ambas piernas y que también apoya en defensa, además del ataque”.

Además, el acuerdo implicaría un desembolso estimado en cuatro millones de euros por el 60% de sus derechos económicos.

Gómez, de 22 años, inició en Colombia su trayectoria profesional con Millonarios, donde debutó en 2021 y anotó su primer gol en mayo de 2022, contribuyendo al título de la Copa Colombia de ese año.

Vasco da Gama anunció la
Vasco da Gama anunció la llegada de Carlos Andrés Gómez- crédito @VascodaGama/X

En enero de 2023, el atacante fue fichado por Real Salt Lake de la MLS, en el que acumuló 53 partidos y 14 goles en dos temporadas. En la temporada siguiente, Gómez fue transferido al Stade Rennais de Francia, pero no logró hacerse un lugar en el equipo titular, jugando solo 17 encuentros y anotando un gol.

El regreso a Sudamérica representa una oportunidad para Gómez de recuperar protagonismo y continuidad, algo que no encontró plenamente en Europa. Vasco apostó por su velocidad, capacidad de desequilibrio y condiciones físicas para reforzar su ataque en el Brasileirao.

Cómo han sido las estadísticas de Carlos Andrés Gómez a lo largo de toda su carrera

El joven delantero debutó en Millonarios en noviembre de 2021. Durante las temporadas 2021 y 2022, el atacante disputó 58 cotejos, en los cuales anotó 12 tantos y registró cinco asistencias.

La salida al Real Salt Lake marcó un salto a mayor protagonismo. En ese club, Gómez disputó 65 compromisos en total, convirtió 15 goles y sumó 15 asistencias.

Carlos Andrés Gómez ya posó
Carlos Andrés Gómez ya posó con la camiseta del Vasco da Gama- crédito @VascodaGama/X

En la temporada 2024, específicamente, el exintegrante del equipo bogotano brilló con 13 goles y 9 asistencias solo en la MLS y la Leagues Cup, consolidando su impacto ofensivo. Asimismo, en su primera experiencia europea, con el Stade Rennais, Gómez jugó 17 encuentros de liga con un gol, marcando su única anotación el 25 de octubre de 2024 ante Le Havre.

Cuáles son las máximas figuras del Brasileirao, en el que competirá Carlos Andrés Gómez

El delantero Kaio Jorge, de Cruzeiro, domina una de las estadísticas más determinantes del campeonato: es el máximo goleador con 13 tantos, por delante del uruguayo Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), que suma 10. De Arrascaeta, además, es el líder en participación directa en anotaciones: acumula 7 celebraciones y 3 asistencias, lo que lo convierte en la figura con más influencia ofensiva del torneo.

La dimensión creativa también está en manos de jugadores sobresalientes como Alan Patrick (Internacional), que destaca con 4 asistencias y 52 pases que generaron remates, con lo que lidera esta categoría.

Carlos Andrés Gómez se medirá
Carlos Andrés Gómez se medirá con figuras de la talla de Neymar- crédito Thiago Bernardes/ REUTERS

Se han erigido como piezas clave del torneo nombres como Memphis Depay (Corinthians), elegante en la ofensiva y con buenas cifras en goles y asistencias.

En cuanto a nuevas figuras, la promesa de Estêvão, de Palmeiras, se destaca como una de las grandes revelaciones del Brasileirao, mientras que mediocampistas como De Arrascaeta siguen mostrándose como referentes reglamentarios.

Por último, es importante mencionar que el astro Neymar regresó al Santos para afrontar la temporada 2025 en su país natal, luego de su infructuoso paso por el Al-Hilal de Arabia.

