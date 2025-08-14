Jugador del Cali se unió a los cánticos de la hinchada tras victoria frente al Unión Magdalena

Andrés Colorado se robó las miradas en el duelo entre Cali y Unión Magdalena- crédito @Migueln69053683/X

Deportivo Cali logró un contundente triunfo 3-1 sobre Unión Magdalena en condición de local, en juego correspondiente a la séptima jornada de la Liga Betplay Dimayor 2025- II.

El marcador se abrió desde temprano, al minuto 6, cuando Andrey Estupiñán transformó un penal en el 1-0 para los locales.

En la segunda mitad, el volante Johan Andrés Martínez se posicionó como figura al anotar un remate potente desde fuera del área al comienzo del complemento, y luego firmó el tercero con un zurdazo al ángulo al minuto 64.

Ya sobre el final, Ricardo “El Caballo” Márquez, desde el punto penal al minuto 81, logró el descuento para Unión Magdalena.

Más allá del resultado, el triunfo fue significativo para Deportivo Cali, que consiguió su primera victoria como local en el campeonato y sumó nueve puntos, ubicándose provisionalmente dentro del grupo de los ocho clasificados.

Y es que tal fue la euforia con la que desde el plantel Azucarero vivieron la victoria frente a los samarios, que incluso uno de sus futbolistas se animó a cantar y a saltar al ritmo de hinchas que permanecían en la tribuna occidental del estadio Deportivo Cali.

Se trata de Andrés Colorado, volante del equipo dirigido por Alberto Gamero. El centrocampista fue captado por decenas de hinchas del cuadro vallecaucano cantando las diferentes “barras” del club cuando permanecía en el banquillo de suplentes.

Deportivo Cali sumó tres puntos en condición de local- crédito Colprensa

De hecho, el volante que supo salir campeón del fútbol colombiano, precisamente, con Deportivo Cali en 2021, acompañó los cánticos con algunas palmadas, que terminaron de animar a los hinchas Azucareros que volvieron a ver una victoria de su equipo en su propio estadio.

La escena generó algunos comentarios en redes sociales, donde algunos hinchas del cuadro vallecaucano resaltaron la acción de Colorado, que ha sido blanco de múltiples críticas durante los últimos juegos del conjunto caleño.

“Yo sé que Mimbacas no ha servido PARA NADA, pero véanlo mirando a la grada y moviendo la cabeza al son del Cali Pachanguero, ese tipo sabe que tiene una deuda con el hincha, y ojalá la pague…“, ”Se nota que ese man siempre ha querido estar acá por qué en junior ...mmmmm", “Colorado fundamental en ese medio”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Y es que la victoria frente a Unión Magdalena representó un verdadero respiro para los de Gamero, que venían afrontando una seguidilla de malos resultados en el campeonato local.

Andrés Colorado ya había tenido un periodo en Deportivo Cali- crédito Vizzorimage

Cómo ha sido la actuación del Deportivo Cali en la Liga BetPlay Dimayor 2025-II

Durante las primeras tres fechas del torneo Finalización 2025, el Deportivo Cali atravesó un inicio complicado sin lograr sumar de a tres puntos: apenas cosechó dos empates, marcó un solo gol y evidenció falencias en su planteamiento ofensivo y defensivo, lo cual encendió las alarmas respecto al rendimiento del equipo bajo la dirección del técnico Alberto Gamero.

Para la fecha 6, el panorama no mejoró sustancialmente. En ese momento, el equipo se encontraba en la 13.ª posición con tan solo 6 puntos, producto de dos empates y tres derrotas, con una diferencia de gol negativa (-4). Asimismo, aparecía ubicado en el puesto 8 entre los clasificados solo en términos de puntos (9 puntos en 7 partidos), una posición engañosa respecto al resto de equipos con similar puntaje.

La llegada del mediocampista ofensivo Johan Martínez resultó uno de los aspectos más positivos del semestre. Incorporado proveniente de Leones, Martínez explotó rápidamente: en apenas dos partidos registró tres goles, convirtiéndose en una pieza clave en el ataque azucarero y una de las revelaciones del arranque del torneo.

En medio de la lluvia que vivió el estadio El Campín, también se vivió un diluvio de goles en uno de los clásicos tradicionales del fútbol colombiano-crédito Lina Gasca/Colprensa

Otro jugador destacado fue Avilés Hurtado, quien también figura entre los goleadores del campeonato; hasta ese momento, acumulaba 4 anotaciones en 5 partidos, colocándose como uno de los artilleros más eficaces del torneo.

Finalmente, el triunfo del 13 de agosto de 2025 ante Unión Magdalena (3-1 en Palmaseca) marcó un punto de inflexión para el Cali: fue su primera victoria como local en la temporada y elevó su puntaje a 9 unidades, lo que le permitió escalar posiciones en la tabla y colocarse provisionalmente en zona de clasificación a los cuadrangulares.