Deportes

América de Cali vs. Fluminense EN VIVO, octavos de final Copa Sudamericana: así formarían los Diablos Rojos ante el ‘tricolor’ de Río

La ‘mechita’ recibe a uno de los grandes favoritos a llevarse el título, aunque el cuadro brasileño, dirigido por Renato Gaucho, tendrá la baja de Jhon Arias

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Los diablos rojos reciben a
Los diablos rojos reciben a uno de los grandes candidatos a llevarse la 'Gran Conquista' - crédito Raúl Palacios - El País / Colprensa - Agustín Marcarían / REUTERS
12:20 hsHoy

Buena noticia para el América de Cali: esta es la importante baja que tendrá el Fluminense de Brasil a una semana del duelo por Copa Sudamericana

En uno de los duelos más atractivos que tendrá la Copa Sudamericana entre “Diablos Rojos” y el “Tricolor” de Río de Janeiro, el equipo dirigido por Renato Gaúcho tendrá una baja importante para el duelo ante los colombianos

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Thiago Silva se perderá el
Thiago Silva se perderá el duelo ante los rojos del Valle del Cauca - crédito Paul Elis / AFP

A una semana de que se dispute el primer partido entre América de Cali y Fluminense, el cuadro de Río de Janeiro confirmó una baja sensible en la defensa.

Leer la nota completa
12:00 hsHoy

Los Diablos Rojos quieren recuperarse ante uno de los gigantes del continente

América de Cali viene de
América de Cali viene de dos derrotas consecutivas y debe pensar en lo que será en su recuperación - crédito Lina Gasca / Colprensa

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real de la previa del partido América de Cali y Fluminense de Brasil por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido se jugará el 12 de agosto de 2025, en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, y se podrá ver a través de la pantalla de Dsports y de la aplicación digital de Dgo. El juez central del encuentro será el chileno Christian Garay.

América de Cali, viene de cosechar dos derrotas consecutivas en la Liga, tras caer el 9 de agosto de 2025, 1-0, frente al Deportes Tolima con gol de Juan Pablo Nieto al minuto 29.

Por los lados del Fluminense, viene de empatar por 3-3, el 9 de agosto de 2025 ante Bahía Esporte Clube, en el Arena Fonte Nova, de El Salvador.

Con doblete de Germán Ezequiel Cano al minuto 9 y 49 de partido, y de Nonato al 72 para Fluminense, y el autogol de Facundo Bernal al 13, la anotación de Everton Ribeiro al 19 y de Luciano Juba al 89, el “Tricolor” protagonizó un auténtico partidazo por la fecha 19 de la Serie A de Brasil.

Justamemente, en el último antecedente del América de Cali por Copa Sudamericana, fue ante el último rival del Fluminense, el 22 de julio de 2025, cuando con goles del venezolano Jhon Murillo al 28 y de Yovan Garcés al 90+6, los dirigidos por Gabriel Raimondi aseguraron su cupo a los octavos de final.

Mientras que Fluminense, jugó la última vez por la Copa Sudamericana, antes de su participación en el Mundial de Clubes de la Fifa, ante Once Caldas, el 29 de mayo de 2025.

En esa oportunidad, el cuadro dirigido por Renato Portaluppi venció por 2-0 al equipo dirigido por Hernán Darío Herrera con goles de Martinelli al minuto 2 y de Kevin Serna al 34.

En la jornada, también jugará también el Once Caldas de Manizales

Partido: Once Caldas (Colombia) vs. Huracán (Argentina)

  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Hora: 5:00 p. m.
  • Árbitro: Ramón Abatti (Brasil)
  • Transmisión de TV: Espn y Disney Plus (Estándar y Premium)

Partido: Independiente del Valle (Ecuador) vs. Mushuc Runa (Ecuador)

  • Estadio: Banco Guayaquil de Quito
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Árbitro: Gery Vargas (Bolivia)
  • Transmisión de TV: Espn5 y Disney Plus (Premium)

Temas Relacionados

EN VIVOAmérica de CaliCopa SudamericanaAmérica de Cali vs. FluminenseColombia-Deportes

Últimas noticias

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

El Rey de Copas del fútbol colombiano, enfrenta su primer paso en la conquista de la tercera copa en su historia, a un viejo conocido en el continente: São Paulo

Atlético Nacional vs. São Paulo

Así fue el homenaje en el fútbol colombiano a Miguel Uribe: Boyacá Chicó rechazó el magnicidio contra el exsenador

En el cierre de la fecha 6 de la Liga Betplay, el equipo dirigido por Flabio Torres rindió homenaje a Miguel Uribe, fallecido el lunes 11 de agosto de 2025 tras estar dos meses y cuatro días en cuidados intensivos por el atentado del que fue víctima en Fontibón

Así fue el homenaje en

Atlético Nacional dio a conocer sus convocados para duelo contra São Paulo: hay bajas sensibles

El conjunto Verdolaga se medirá con el equipo dirigido por Hernán Crespo por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

Atlético Nacional dio a conocer

Muriel persiguió a Luis Suárez para que le entregara su camiseta tras clásico de la Florida en el que fue figura

El atacante atlanticense se destacó con el Orlando City, en el duelo contra el equipo donde fueron titulares Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Jordi Alba, entre otros

Muriel persiguió a Luis Suárez

Fallas estructurales en el estadio Guillermo Plazas Alcid obligaron a tomar fuerte decisión que afecta al Atlético Huila

La Dimayor dio a conocer en la tarde del lunes 11 de agosto de 2025 que, según un estudio de la Alcaldía de Neiva, el escenario no está en condiciones de albergar visitantes

Fallas estructurales en el estadio

ÚLTIMAS NOTICIAS

Madres de Plaza de Mayo

Madres de Plaza de Mayo y Adolfo Pérez Esquivel reclamaron contra la dictadura de Maduro por la desaparición de una activista

Javier Milei recibirá en Casa Rosada al presidente de Ecuador Daniel Noboa

El peronismo bonaerense mira las encuestas y aguarda una reunión entre Kicillof y CFK para definir candidaturas

Cuáles son los posibles daños a la salud por llevar el teléfono móvil en el pecho

Cuál es el precio de las principales criptomonedas este día

INFOBAE AMÉRICA

“Van por nafta pero te

“Van por nafta pero te clavan un surtido”: advierten al gobierno uruguayo por tours de compras en Argentina

Las medidas que tomaron vecinos de un country en Uruguay luego de allanamientos y presencia de narco

Uruguay: la Iglesia se expresó contra el proyecto de eutanasia a horas de su debate en el Parlamento

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia expresaron su dolor por la muerte del senador colombiano Miguel Uribe

Conoce el clima de este día en Los Ángeles

DEPORTES

Las Kamikazes hicieron historia: la

Las Kamikazes hicieron historia: la selección argentina de beach handball ganó el oro en los World Games

Los detalles del lujoso y millonario anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le regaló a Georgina Rodríguez

Trágico accidente en el automovilismo argentino: murió un piloto del Turismo Pista San Luis en una carrera en Córdoba

Hace 50 años River Plate le ponía fin a su sequía más larga sin títulos, en medio de una huelga y con jugadores juveniles

Las 10 razones por las que Colapinto tiene chances concretas de ser titular en la Fórmula 1 en 2026