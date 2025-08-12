América de Cali vs. Fluminense EN VIVO, octavos de final Copa Sudamericana: así formarían los Diablos Rojos ante el ‘tricolor’ de Río

A una semana de que se dispute el primer partido entre América de Cali y Fluminense, el cuadro de Río de Janeiro confirmó una baja sensible en la defensa.

12:00 hs

Los Diablos Rojos quieren recuperarse ante uno de los gigantes del continente

América de Cali viene de dos derrotas consecutivas y debe pensar en lo que será en su recuperación - crédito Lina Gasca / Colprensa

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real de la previa del partido América de Cali y Fluminense de Brasil por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido se jugará el 12 de agosto de 2025, en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, y se podrá ver a través de la pantalla de Dsports y de la aplicación digital de Dgo. El juez central del encuentro será el chileno Christian Garay.

América de Cali, viene de cosechar dos derrotas consecutivas en la Liga, tras caer el 9 de agosto de 2025, 1-0, frente al Deportes Tolima con gol de Juan Pablo Nieto al minuto 29.

Por los lados del Fluminense, viene de empatar por 3-3, el 9 de agosto de 2025 ante Bahía Esporte Clube, en el Arena Fonte Nova, de El Salvador.

Con doblete de Germán Ezequiel Cano al minuto 9 y 49 de partido, y de Nonato al 72 para Fluminense, y el autogol de Facundo Bernal al 13, la anotación de Everton Ribeiro al 19 y de Luciano Juba al 89, el “Tricolor” protagonizó un auténtico partidazo por la fecha 19 de la Serie A de Brasil.

Justamemente, en el último antecedente del América de Cali por Copa Sudamericana, fue ante el último rival del Fluminense, el 22 de julio de 2025, cuando con goles del venezolano Jhon Murillo al 28 y de Yovan Garcés al 90+6, los dirigidos por Gabriel Raimondi aseguraron su cupo a los octavos de final.

Mientras que Fluminense, jugó la última vez por la Copa Sudamericana, antes de su participación en el Mundial de Clubes de la Fifa, ante Once Caldas, el 29 de mayo de 2025.

En esa oportunidad, el cuadro dirigido por Renato Portaluppi venció por 2-0 al equipo dirigido por Hernán Darío Herrera con goles de Martinelli al minuto 2 y de Kevin Serna al 34.

En la jornada, también jugará también el Once Caldas de Manizales

Partido: Once Caldas (Colombia) vs. Huracán (Argentina)

Estadio: Palogrande de Manizales

Hora: 5:00 p. m.

Árbitro: Ramón Abatti (Brasil)

Transmisión de TV: Espn y Disney Plus (Estándar y Premium)

Partido: Independiente del Valle (Ecuador) vs. Mushuc Runa (Ecuador)