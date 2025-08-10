Nairo Quintana dejó ver la herida que sufrió tras su fuerte caída en la Vuelta a Burgos, que lo dejó por fuera de la competencia

El equipo colombiano informó sobre el retiro de una de sus fichas claves - crédito @Movistar_Team / X

A través de una publicación, el ciclista colombiano Nairo Quintana puso en evidencia las heridas que le dejó su reciente caída en la Vuelta a Burgos, lo que ha encendido nuevas dudas sobre sus posibilidades de competir en la Vuelta a España 2025, programada para iniciar el 23 de agosto en Italia.

El ciclista boyacense compartió el sábado 9 de agosto una imagen en blanco y negro, acompañada de la frase: “Caer es parte del camino, levantarse es parte de la victoria”, en la que se aprecian los raspones en su espalda y brazo derecho.

Más allá del dolor físico, la publicación puso en foco su estado de salud a pocas semanas del gran desafío ibérico.

La caída, ocurrida durante la tercera etapa de la competencia en territorio burgalés, motivó la decisión conjunta con el Movistar Team de abandonar la carrera antes del inicio de la cuarta etapa.

De esta manera, el equipo español precisó que la decisión se tomó para evitar riesgos adicionales a la salud del corredor colombiano, aunque no detalló la gravedad de las lesiones.

El jueves 7 de agosto, Nairo cruzó la meta en la casilla 72, a 12 minutos y 33 segundos del ganador. Al finalizar, se le observó con una venda en el brazo derecho y heridas visibles en la espalda.

El Movistar Team publicó en sus redes sociales: “Tras la caída sufrida ayer, Nairo Quintana no partió en la jornada de hoy. ¡Mejórate, capo!”, incrementando la inquietud respecto a su estado físico, especialmente a solo dos semanas del inicio de la Vuelta a España 2025.

Este retiro marca el tercero del año para Quintana, quien anteriormente se vio obligado a abandonar la Vuelta a Andalucía por un problema viral y tampoco logró concluir la Clásica de San Sebastián.

Antes de estas bajas, el corredor había ocupado el puesto 25 en el Giro de Italia 2025 y, durante el Tour de Francia, participó en compromisos comerciales y personales en Colombia.

En cuanto a las expectativas sobre su futuro, el propio Quintana se ha mostrado realista. Si bien reconoce que compite en una etapa distinta de su carrera y que las posibilidades de luchar por títulos se ven disminuidas, también manifestaba optimismo sobre sus sensaciones para la ronda española, donde el Movistar Team corre como local.

La reciente publicación de sus lesiones ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes sueñan con presenciar otra actuación destacada del ciclista que ganó la Vuelta a España en 2016.

Respecto a los rumores sobre una posible retirada al finalizar la temporada próxima, Quintana se encargó de esclarecer la situación y disipar especulaciones surgidas por declaraciones de su mánager.

“Ese anuncio se malinterpretó en una entrevista a mi manager en Colombia y no, hasta el momento en el que no salga de mi boca la fecha, no será verdadero. Vamos a esperar, con el tiempo, les comentaremos cómo me voy sintiendo y si tengo ganas de seguir o de descansar de la competición”, declaró a Caracol Radio.

De esta manera, el ciclista de Boyacá mantiene abierta la puerta a su continuidad, mientras concentra sus esfuerzos en recuperarse para la próxima gran cita del calendario ciclista mundial.

Esta es la clasificación general tras la etapa 3 de la Vuelta a Burgos

La organización de la competencia informó que la prueba sigue liderada por el francés Léo Bisiaux (Decathlon AG2R). Entre los colombianos, Egan Bernal (Ineos) ocupa la décima posición, a 53 segundos del líder, mientras que Diego Pescador (Movistar) es 24°, Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) es 27°, y Brandon Rivera (Ineos) se ubica en la posición 30°, todos a 2 minutos y 10 segundos.