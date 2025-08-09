Deportes

Estas son las lesiones que sufrieron Andrés Llinás y Guillermo de Amores tras el partido de Millonarios ante Deportivo Cali

En el clásico de la fecha 6 de la Liga BetPlay entre “Azucareros” y “Embajadores”, además del gran partido que protagonizaron ambos equipos en El Campín, también se registraron duras lesiones en el equipo bogotano

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
El cuadro azul reportó las
El cuadro azul reportó las duras lesiones que sufrieron los futbolistas en el partido ante Cali-crédito Millonarios FC

El 8 de agosto de 2025, Millonarios y Deportivo Cali empataron 3-3 en el estadio El Campín, de Bogotá, en un partido válido por la fecha 6 de la Liga BetPlay.

Durante el encuentro, los dirigidos tanto por David González en el cuadro local, como los de Alberto Gamero en el “azucarero”, mostraron sus mejores cartas en el frente de ataque, aunque dejaron ver sus grandes debilidades en defensa.

En ese contexto, en un partido que tuvo muchas emociones a lo largo de los 90 minutos, bajo la lluvia torrencial que cayó en la capital, el equipo de David González sufrió dos duras bajas para los próximos encuentros del 16 veces campeón de Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El capitán de Millonarios sufrió
El capitán de Millonarios sufrió una fuerte caída, en donde su pie tuvo graves consecuencias-crédito Lina Gasca/Colprensa

Después de la rueda de prensa de González, Millonarios confirmó la lesión del defensor central Andrés Llinás, entregando los siguientes detalles: “Millonarios FC, informa que, el jugador Andrés Llinás, en el juego de este viernes ante Deportivo Cali, sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda. Se realizará intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según su evolución”.

El portero uruguayo tuvo un
El portero uruguayo tuvo un fuerte golpe en la cabeza en el tercer gol del Deportivo Cali, de tiro libre, tras pegarse contra el poste del arco a la hora de intentar atajar el cobro-crédito @MillosFCoficial/X

También, dentro de la difícil noche que vivió Millonarios, se confirmó que el arquero uruguayo Guillermo de Amores sufrió una fuerte conmoción cerebral, y aclararon que estará bajo observación médica por la gravedad del asunto.

“Millonarios FC informa que, el jugador Guillermo Amores sufrió una conmoción cerebral en el partido de este viernes contra el Deportivo Cali. El jugador fue trasladado a un centro médico en donde se le realizó una tomografía axial computarizada la cual arrojó resultados normales. Sin embargo, el jugador quedará en estado de observación por las próximas horas", dijeron.

Que dijo David González sobre el partido ante el Deportivo Cali

En medio de la lluvia
En medio de la lluvia que vivió el estadio El Campín, también se vivió un diluvio de goles en uno de los clásicos tradicionales del fútbol colombiano-crédito Lina Gasca/Colprensa

En un partido lleno de emociones a lo largo de los primeros 90 minutos, Millonarios ganaba en los primeros 30 minutos del partido, con los goles del delantero Beckham Castro y de Helibelton Palacios, pero a pocos instantes de finalizar el primer tiempo, una falta de Andrés Llinás sobre el atacante Avilés Hurtado volvió a meter al Deportivo Cali en el partido.

Justamente, el delantero, que recibió la falta, fue el encargado de cobrar el tiro penal al palo de la mano derecha, y colocar el 2-1 antes de finalizar el primer tiempo.

Para la segunda mitad, Deportivo Cali tomó la iniciativa en los primeros 15 minutos del segundo tiempo y Avilés Hurtado, que fue una de las grandes figuras junto a Johan Martínez (que anotó al 62 de partido), y con el portero Alejandro Rodríguez, que salvó en varias ocasiones con sus atajadas al visitante, sería el que empataría el partido al minuto 58 del partido.

Fue en ese momento, cuando David González movió el banco de los suplentes, en donde ingresó al brasileño Bruno Savio (proveniente del Bolívar de La Paz), y el cambio obligado de Diego Novoa, por Guillermo de Amores, al minuto 74, después del golpe que sufrió con el poste, en el tercer gol de los visitantes.

Finalmente, después de insistir, Millonarios llegó al empate al minuto 81, a través de un buen cobro de Danovis Banguero, que remató al palo de la mano derecha, defendido por el arquero Alejandro Rodríguez. 3-3 en El Campín, en donde Millonarios aún no gana en el campeonato, mientras que Deportivo Cali llegó a los 6 puntos.

David González analizó el presente de Millonarios

David González habló sobre lo
David González habló sobre lo que fue el partido ante el Deportivo Cali, explicando que el equipo saldrá de esta situación-crédito David Jaramillo/Colprensa

En la rueda de prensa, posterior al partido ante los vallecaucanos, el entrenador antioqueño habló sobre el mal presente que vive Millonarios, y allí explicó que la racha negativa de resultados, hacen que los jugadores tengan una presión encima, por lo que destacó la importancia de conseguir la primera victoria en los siguientes partidos.

“Necesitamos ganar un partido. Creo que haciendo las cosas bien y tratando de sacar ese peso, es posible que los muchachos empiecen a cargar un peso encima y que los pensamientos no sean positivos. Eso pasa factura, tenemos que seguir fuertes”, detalló.

También, explicó lo que significó los goles del Deportivo Cali, al finalizar el primer tiempo, y cuando el equipo dirigido de Alberto Gamero remontó el partido.

“Creo que es la dinámica del fútbol. Pasa en todos lados y a nosotros nos pasa de manera muy seguida. El penal nos golpea un poco y le da un envión anímico al Cali. Hay que tener ese coraje y esa resiliencia de dar un paso adelante cuando las cosas están difíciles, es lo que vamos a seguir intentando”, comentó.

En adición a lo que dijo, también habló sobre las lesiones que sufrieron Andrés Llinás y Guillermo de Amores, antes de conocerse el parte médico oficial por parte del cuadro azul.

“De Amores tuvo una contusión y está siendo evaluado en el centro médico. Lo de Llinás. todos los vimos, es algo muy difícil y hay que espera el diagnóstico para saber la gravedad de la lesión”, complementó.

Cuando vuelven a jugar Millonarios y Deportivo Cali

Después de otra edición del
Después de otra edición del clásico añejo, los equipos seguirán su camino en la Liga BetPlay, donde después de la confirmación del aplazamiento del clásico de Millonarios vs. Santa Fe, el equipo azul acumula tres partidos aplazados durante el campeonato-crédito Lina Gasca/Colprensa

Después de conocerse el aplazamiento del clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios, a la espera de la nueva programación, los azules jugarán el 17 de agosto de 2025 ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, a partir de las 6:10 p. m. (hora de Colombia), partido que podrá verse desde Win + Fútbol y Win Play.

Deportivo Cali volverá a la acción el 13 de agosto de 2025, cuando de local reciba a las 6:30 p. m. (hora de Colombia), en su estadio, al Unión Magdalena.

Temas Relacionados

MillonariosAndrés LlinásAndrés Llinás lesiónGuillermo de AmoresMillonarios vs. Deportivo CaliLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Linda Caicedo pasó de las canchas al modelaje: así presentó la nueva camiseta del Real Madrid

La atacante fue una de las jugadoras que hizo parte de la sesión de fotos para las prendas de la temporada 2025/2026, en la que espera ganar su primer trofeo con las españolas

Linda Caicedo pasó de las

Video: dura lesión de Andrés Llinás en el partido entre Millonarios y Deportivo Cali

El defensa embajador se hizo daño en su pierna izquierda durante la disputa del balón con un rival, impactando a los asistentes a El Campín

Video: dura lesión de Andrés

Millonarios desperdició una ventaja de dos goles: empató 3-3 contra el Deportivo Cali en El Campín

En un partidazo bajo la lluvia, los azules tuvieron problemas de definición, sufrió las lesiones de Guillermo de Amores y Andrés Llinás, y sigue sin ganar por la Liga BetPlay

Millonarios desperdició una ventaja de

Carlos Cuesta por fin habría encontrado equipo, pero se despediría de Europa: vea de cuál se trata

El defensor central no seguiría más en el Galatasaray y, para tener continuidad para la convocatoria de la selección Colombia, llegaría a otro histórico equipo

Carlos Cuesta por fin habría

Iván René Valenciano tranquilizó a sus seguidores al descartar que padece enfermedad mortal: “Sigo en tratamiento”

El exfutbolista fue ingresado de urgencia tras sufrir una descompensación, por ahora continúa bajo tratamiento en un centro médico de Miami, Estados Unidos

Iván René Valenciano tranquilizó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc intensifican

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

ENTRETENIMIENTO

Paola Rey, ganadora de Masterchef

Paola Rey, ganadora de Masterchef Celebrity 2024, anunció el fin de su relación con Juan Carlos Vargas: “Es el momento adecuado”

Mario Alberto Yepes es el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: el “Capi” tomó los cuchillos

Bad Bunny y Adam Sandler siguen triunfando en Netflix Colombia con esta película

Juanes pasó de “renegar” del éxito de “La Camisa Negra” a reinventarla: esto sucedió

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Deportes

Linda Caicedo pasó de las

Linda Caicedo pasó de las canchas al modelaje: así presentó la nueva camiseta del Real Madrid

Video: dura lesión de Andrés Llinás en el partido entre Millonarios y Deportivo Cali

Millonarios desperdició una ventaja de dos goles: empató 3-3 contra el Deportivo Cali en El Campín

Carlos Cuesta por fin habría encontrado equipo, pero se despediría de Europa: vea de cuál se trata

Iván René Valenciano tranquilizó a sus seguidores al descartar que padece enfermedad mortal: “Sigo en tratamiento”