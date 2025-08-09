Estas son las lesiones que sufrieron Andrés Llinás y Guillermo de Amores tras el partido de Millonarios ante Deportivo Cali

El cuadro azul reportó las duras lesiones que sufrieron los futbolistas en el partido ante Cali-crédito Millonarios FC

El 8 de agosto de 2025, Millonarios y Deportivo Cali empataron 3-3 en el estadio El Campín, de Bogotá, en un partido válido por la fecha 6 de la Liga BetPlay.

Durante el encuentro, los dirigidos tanto por David González en el cuadro local, como los de Alberto Gamero en el “azucarero”, mostraron sus mejores cartas en el frente de ataque, aunque dejaron ver sus grandes debilidades en defensa.

En ese contexto, en un partido que tuvo muchas emociones a lo largo de los 90 minutos, bajo la lluvia torrencial que cayó en la capital, el equipo de David González sufrió dos duras bajas para los próximos encuentros del 16 veces campeón de Colombia.

El capitán de Millonarios sufrió una fuerte caída, en donde su pie tuvo graves consecuencias-crédito Lina Gasca/Colprensa

Después de la rueda de prensa de González, Millonarios confirmó la lesión del defensor central Andrés Llinás, entregando los siguientes detalles: “Millonarios FC, informa que, el jugador Andrés Llinás, en el juego de este viernes ante Deportivo Cali, sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda. Se realizará intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según su evolución”.

El portero uruguayo tuvo un fuerte golpe en la cabeza en el tercer gol del Deportivo Cali, de tiro libre, tras pegarse contra el poste del arco a la hora de intentar atajar el cobro-crédito @MillosFCoficial/X

También, dentro de la difícil noche que vivió Millonarios, se confirmó que el arquero uruguayo Guillermo de Amores sufrió una fuerte conmoción cerebral, y aclararon que estará bajo observación médica por la gravedad del asunto.

“Millonarios FC informa que, el jugador Guillermo Amores sufrió una conmoción cerebral en el partido de este viernes contra el Deportivo Cali. El jugador fue trasladado a un centro médico en donde se le realizó una tomografía axial computarizada la cual arrojó resultados normales. Sin embargo, el jugador quedará en estado de observación por las próximas horas", dijeron.

Que dijo David González sobre el partido ante el Deportivo Cali

En medio de la lluvia que vivió el estadio El Campín, también se vivió un diluvio de goles en uno de los clásicos tradicionales del fútbol colombiano-crédito Lina Gasca/Colprensa

En un partido lleno de emociones a lo largo de los primeros 90 minutos, Millonarios ganaba en los primeros 30 minutos del partido, con los goles del delantero Beckham Castro y de Helibelton Palacios, pero a pocos instantes de finalizar el primer tiempo, una falta de Andrés Llinás sobre el atacante Avilés Hurtado volvió a meter al Deportivo Cali en el partido.

Justamente, el delantero, que recibió la falta, fue el encargado de cobrar el tiro penal al palo de la mano derecha, y colocar el 2-1 antes de finalizar el primer tiempo.

Para la segunda mitad, Deportivo Cali tomó la iniciativa en los primeros 15 minutos del segundo tiempo y Avilés Hurtado, que fue una de las grandes figuras junto a Johan Martínez (que anotó al 62 de partido), y con el portero Alejandro Rodríguez, que salvó en varias ocasiones con sus atajadas al visitante, sería el que empataría el partido al minuto 58 del partido.

Fue en ese momento, cuando David González movió el banco de los suplentes, en donde ingresó al brasileño Bruno Savio (proveniente del Bolívar de La Paz), y el cambio obligado de Diego Novoa, por Guillermo de Amores, al minuto 74, después del golpe que sufrió con el poste, en el tercer gol de los visitantes.

Finalmente, después de insistir, Millonarios llegó al empate al minuto 81, a través de un buen cobro de Danovis Banguero, que remató al palo de la mano derecha, defendido por el arquero Alejandro Rodríguez. 3-3 en El Campín, en donde Millonarios aún no gana en el campeonato, mientras que Deportivo Cali llegó a los 6 puntos.

David González analizó el presente de Millonarios

David González habló sobre lo que fue el partido ante el Deportivo Cali, explicando que el equipo saldrá de esta situación-crédito David Jaramillo/Colprensa

En la rueda de prensa, posterior al partido ante los vallecaucanos, el entrenador antioqueño habló sobre el mal presente que vive Millonarios, y allí explicó que la racha negativa de resultados, hacen que los jugadores tengan una presión encima, por lo que destacó la importancia de conseguir la primera victoria en los siguientes partidos.

“Necesitamos ganar un partido. Creo que haciendo las cosas bien y tratando de sacar ese peso, es posible que los muchachos empiecen a cargar un peso encima y que los pensamientos no sean positivos. Eso pasa factura, tenemos que seguir fuertes”, detalló.

También, explicó lo que significó los goles del Deportivo Cali, al finalizar el primer tiempo, y cuando el equipo dirigido de Alberto Gamero remontó el partido.

“Creo que es la dinámica del fútbol. Pasa en todos lados y a nosotros nos pasa de manera muy seguida. El penal nos golpea un poco y le da un envión anímico al Cali. Hay que tener ese coraje y esa resiliencia de dar un paso adelante cuando las cosas están difíciles, es lo que vamos a seguir intentando”, comentó.

En adición a lo que dijo, también habló sobre las lesiones que sufrieron Andrés Llinás y Guillermo de Amores, antes de conocerse el parte médico oficial por parte del cuadro azul.

“De Amores tuvo una contusión y está siendo evaluado en el centro médico. Lo de Llinás. todos los vimos, es algo muy difícil y hay que espera el diagnóstico para saber la gravedad de la lesión”, complementó.

Cuando vuelven a jugar Millonarios y Deportivo Cali

Después de otra edición del clásico añejo, los equipos seguirán su camino en la Liga BetPlay, donde después de la confirmación del aplazamiento del clásico de Millonarios vs. Santa Fe, el equipo azul acumula tres partidos aplazados durante el campeonato-crédito Lina Gasca/Colprensa

Después de conocerse el aplazamiento del clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios, a la espera de la nueva programación, los azules jugarán el 17 de agosto de 2025 ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, a partir de las 6:10 p. m. (hora de Colombia), partido que podrá verse desde Win + Fútbol y Win Play.

Deportivo Cali volverá a la acción el 13 de agosto de 2025, cuando de local reciba a las 6:30 p. m. (hora de Colombia), en su estadio, al Unión Magdalena.