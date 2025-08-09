El colombiano Egan Bernal terminó en el top-10 de la clasificación general de la Vuelta a Burgos

El ciclista de Zipaquirá, logró terminar una buena carrera en Burgos-crédito @INEOSGrenadiers/X

El 9 de agosto de 2025 finalizó la edición número 47 de la Vuelta a Burgos, en donde seis colombianos concluyeron su participación, de cara a lo que será la Vuelta España.

Entre los hechos más destacados, además del retiro de Nairo Quintana, Egan Bernal, ciclista colombiano del Ineos Grenadiers, quedó en el top-10 de la carrera. Además, el mexicano Isaac del Toro, del UAE Emirates, se coronó como campeón de la Vuelta a Burgos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La carrera tuvo como final la coronación del mexicano Isaac del Toro del UAE Emirates-crédito @VueltaBurgos/X

Así quedaron los resultados de la etapa 5 de la Vuelta a Burgos

1. Giulio Ciccone (Italia-Lidl-Trek): a 3 horas, 23 minutos y 16 segundos

2. Isaac del Toro (México - UAE Emirates): a 10 segundos

3. Lorenzo Fortunato (Italia - Astana Team): a 27 segundos

4. Torstein Træen (Noruega - Bahrain Victorious): a 34 segundos

5. Damien Howson (Australia - Q36 Pro): a 36 segundos

6. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): m.t.

7. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull -Bora-hansgorhe): a 38 segundos

8. Giovanni Aleotti (Italia - Red Bull - Bora - hansgrohe): a 53 segundos

9. Diego Pescador (Colombia - Movistar Team): a 55 segundos

10. Johannes Kulset (Noruega - Uno-X Mobility): m.t.

15. Germán Darío Gómez (Colombia - Polti Visit Malta): a 1 minuto y 25 segundos

Así quedó la clasificación general final de la Vuelta a Burgos

1. Isaac del Toro (México - UAE Emirates): 19 horas, 46 minutos y 48 segundos

2. Lorenzo Fortunato (Italia - XDS Astana Team): a 19 segundos

3. Leo Bisiaux (Francia - Decathlon AG2R): a 25 segundos

4. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - hansgrohe): a 30 segundos

5. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 56 segundos

6. Egan Bernal (Colombia - Movistar Team): a 59 segundos

7. Torstein Træen (Noruega - Bahrain Victorious): a 1 minuto y 1 segundo

8. Giovanni Aleotti (Italia - Red Bull - Bora - hansgrohe): a 1 minuto y 3 segundos

9. Johannes Kulset (Noruega - Uno-X Mobility): a 1 minuto y 5 segundos

10. Urko Berrade (España - Kern Pharma): a 2 minutos y 4 segundos

14. Mathys Rondel (Francia - Tudor Pro): a 2 minutos y 35

15. Diego Pescador (Colombia - Movistar Team): a 2 minutos y 35 segundos