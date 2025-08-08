Protagonistas de la película de Atlético Nacional hablaron de su aprendizaje al conocer como se vive “una pasión genuina”

Deportes

‘Uno siempre vuelve’ se estrenará el 14 de agosto en las principales salas de cine del país

La película será estrenada en
La película será estrenada en cines el 14 de agosto - crédito Uno vuelve siempre

Desde que se coronó en la Copa Libertadores de 1989, Atlético Nacional se transformó en una de las instituciones deportivas más exitosas del país, lo que con los años lo convirtió en el equipo más ganador del fútbol colombiano.

Estos triunfos han permitido que el impacto del Verdolaga no solo se registre en Medellín, sino que tenga hinchada en gran parte del territorio nacional.

Buscando reconectar con todos los fanáticos del equipo, la dirigencia de Nacional y el director Camilo Ríos consolidaron el proyecto Uno vuelve siempre, que se hizo realidad con una película que se estrenará en las salas de cine el 14 de agosto.

“Una película familiar, divertida, emotiva y emocionante, que explora cómo la relación entre los hinchas y el equipo es un motor de alegría para individuos, familias y comunidades, y es también la clave del éxito de una institución deportiva. Una película que invita a reflexionar sobre la competencia serena, el papel social del fútbol y el significado de ser hincha“, es la sinopsis del audiovisual.

La película recuerda la historia
La película recuerda la historia del equipo Verdolaga - crédito Uno vuelve siempre

Además de hablar del origen de la institución y los logros cosechados, la película busca ser un homenaje a los hinchas de Atlético Nacional, por ello el nombre de la producción, que es una referencia a la fidelidad de los fanáticos.

Con varias historias cruzadas, la trama gira en torno a la temporada en la que el Verdolaga volvió a ganar la liga colombiana en 2024, desde el contexto de los hinchas y también una mirada de cómo lo vivieron los protagonistas.

Así fue la experiencia para los protagonistas

Lida Beltrán interpreta a una
Lida Beltrán interpreta a una comerciante que vive en Bogotá - crédito Uno vuelve siempre

En diálogo con Infobae Colombia, Lida Beltrán, que representa a los hinchas de Nacional que no viven en la capital antioqueña, indicó que comprendió la importancia del proyecto cuando estaba en medio de la grabación.

Me aprendí una canción emblemática para los hinchas y al cantarla me imaginaba en el estadio… algo que me llenaba de emoción. En el rodaje me sentí muy privilegiada, no solo por participar en este proyecto tan importante para Atlético Nacional y para el fútbol colombiano, sino porque el equipo, que fue maravilloso”.

En ese sentido, Beltrán reconoció que no ha sido fanática del fútbol en general, pero que esta película le ayudó a volver cuando en su juventud vivió el auge de la selección Colombia.

“Para mí interpretar a una mujer que se entrega en cuerpo y alma a un club fue muy significativo porque yo nunca fui hincha de ninguno, solo miraba cuando jugaba la selección Colombia. Recuerdo aquella época del mundial de Italia en el 90, fue muy emocionante para mí y esos sentimientos generados los usé para inspirarme como Francisca”.

Silvio Plaza representa a los
Silvio Plaza representa a los hinchas que solo siguen al equipo en finales - crédito Uno vuelve siempre

Por su parte, Silvio Plaza, mencionado en la película como “pecho frío”, por solo apoyar al equipo cuando va bien, indicó que aprendió a reconocer que el amor por un equipo se puede observar desde varios contextos.

Hay un mensaje muy bonito, el respeto por la pasión, de que no importa si se sigue a otro equipo, esto fue de los hinchas para los hinchas, pero todos los hinchas, incluyendo la gente que tiene una tienda, la gente que solo ve finales, está el hincha fiel, hay varios puntos, pero siempre con respeto y el amor único por la camiseta”.

Plaza, que ya había participado en un proyecto que tuvo el fútbol como tema principal, resaltó que es convivir con barristas lo ayudo a aprender más sobre la pasión por ese deporte.

Una de las lecciones es conocer una pasión genuina y real tan fuerte como los hinchas tienen por su equipo. Yo nunca lo había visto, la conocí de primera mano con los barristas que me contaron sus historias y uno dice, esto solo lo crean instituciones que generan una pasión tan grande. Aprendí cosas bonitas y es un proyecto que va a conectar mucho”.

