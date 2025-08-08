Juan Valdez llegó como nuevo patrocinador del River Plate de Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros realizó el anuncio a través de su cuenta personal en redes sociales - crédito @GermanBahamon / X

River Plate y Colombia siguen fortaleciendo su vínculo cultural, deportivo y social que se formó desde comienzos de los años 2000.

En la historia del cuadro “Millonario”, futbolistas como Juan Pablo Ángel, Mario Alberto Yepes, Radamel Falcao García, Rafael Santos Borré, hicieron parte del equipo argentino, dejando una huella imborrable.

Ahora, el 8 de agosto de 2025, se conoció que la marca Juan Valdez llegó a un acuerdo con el equipo argentino para ser su nuevo patrocinador.

El anuncio se realizó mediante dos fotografías, en donde los directivos de la Federación Nacional de Cafeteros estuvieron en el Más Monumental de Buenos Aires - crédito @GermanBahamon / X

El anuncio fue hecho por parte de Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de la Federación Colombiana de Cafeteros, a través de su cuenta de X de la siguiente forma: " ¡Juan Valdez llega al Monumental! Con orgullo anunciamos que Juan Valdez es ahora el sponsor oficial de River Plate en Argentina. Un paso firme en nuestra expansión en este gran país, que cerrará 2025 con 9 tiendas y que en 2026 promete aún más crecimiento”.

El anuncio fue realizado por parte del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros - crédito @GermanBahamon / X

Además, destacó que de ahora en adelante el estadio de River Plate y la selección Argentina se servirá café colombiano de la marca Juan Valdez.

“A partir de hoy, en el mítico Estadio Monumental, la casa de River Plate, solo se servirá Juan Valdez. 100% colombiano, así como en sus oficinas, centros de entrenamiento y restaurantes del club. Esta alianza une el sabor inconfundible del café colombiano con la pasión inigualable del fútbol argentino. Ahora, los hinchas de River podrán decir: “Vamos por un café… Monumental”, citó.

Marcel Gallardo podría considerar a Juan Fernando Quintero en el once inicial

Juan Fernando Quintero ha sido suplente en los dos encuentros que disputó con River en 2025 - crédito River Plate

El 7 de agosto de 2025, el portal TyC Sports en su reporte titulado “Sorpresa de Gallardo: probó a Quintero y podría ser titular en River ante Independiente”, entregó los detalles sobre la posibilidad de que el exmediocampista de Racing y América de Cali sea titular desde el arranque del partido.

“En una parte de las prácticas de las que realizó Gallardo en la semana, probó con Quintero en un eventual equipo titular por Santiago Lencina en una especia de extremo por derecha. Claro está, no es una confirmación que irá desde el arranque, pero podría comenzar a ser una duda de cara al choque en Avellaneda”, dijeron.

También explicaron que el plan de Marcelo Gallardo es darle minutos poco a poco para que el volante recupere su estado físico y sea titular con la camiseta de la “Banda Cruzada”.

“Ante San Lorenzo y San Martín de Tucumán, el DT lo estaba llevando de a poco, considerando que fueron sus primeros compromisos desde su regreso. Ingresó media hora en ambos duelos y, si bien no se lo notó al 100%, le brindó soluciones ofensivas al equipo”, añadieron.

Cuándo vuelve a jugar River Plate

River Plate jugará uno de los clásicos del fútbol argentino cuando visite a Independiente de Avellaneda - crédito Steven Bisig / Reuters

Los dirigidos por Marcelo Gallardo jugarán el 9 de agosto de 2025, a partir de las 4:30 p. m. (hora de Colombia), ante Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de América, cuatro días antes de que asuman el reto del certamen continental: la Copa Libertadores.

El 14 de agosto de 2025, el cuadro “millonario” tendrá que jugar el partido de ida de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, este es el calendario de partidos que tendrá el cuatro veces campeón de América.

9 de agosto de 2025 - Torneo Betano: Independiente vs. River Plate

14 de agosto de 2025 - Copa Libertadores: Libertad vs. River Plate

17 de agosto de 2025 - Torneo Betano: River Plate vs. Godoy Cruz

21 de agosto de 2025 - Copa Libertadores: River Plate vs. Libertad

25 de agosto de 2025 - Torneo Betano: Lanús vs. River Plate

30 de agosto de 2025 - Copa Argentina: Unión de Santa Fe vs. River Plate