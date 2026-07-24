María Camila Potosí y una mujer que estaría involucrada en el crimen se conocían por un programa de madres gestantes, afirmó el alcalde de Cali

Testigos y cámaras de seguridad ubicaron a María Camila junto a una amiga en una motocicleta antes de que se perdiera su rastro - crédito Captura de video

La investigación por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y fue hallada sin vida en Cali, se concentra en la mujer que aparece con ella en cámaras de seguridad antes de su desaparición: una persona identificada en forma preliminar como Yulieth, a la que las autoridades ubican como la última persona que estuvo con la víctima y cuya situación judicial, según el alcalde Alejandro Eder, seguía limitada a un interrogatorio.

El dato introduce una tensión central en el caso: la principal figura bajo revisión pública todavía no tenía una decisión judicial en su contra al momento de las declaraciones, pese a que su recorrido con la víctima quedó registrado y a que el cuerpo de la joven apareció cuatro días después cerca de un río, en el corregimiento de La Buitrera, con múltiples heridas de arma cortopunzante y aparentes signos de violencia.

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La familia de la víctima sostiene además que la bebé fue extraída del vientre de María Camila y permanece desaparecida. Esa versión aún no ha sido confirmada oficialmente por Medicina Legal y forma parte de las hipótesis que siguen bajo análisis.

Alejandro Eder, alcalde de Cali y María Camila Potosí, joven asesinada en Cali - crédito Alcaldía de Cali y redes sociales

Yulieth fue mencionada por las autoridades como la última persona que estuvo con María Camila Potosí antes de que desapareciera el 16 de julio de 2026. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo a Blu Radio que la mujer estaba “en calidad de interrogatorio” y agregó que la investigación apunta a una posible red de personas, no a un único responsable.

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El vínculo previo entre ambas mujeres es una de las líneas que sigue la investigación

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que María Camila Potosí abordó una motocicleta conducida por Yulieth en un sector del sur de Cali. Desde entonces, no volvió a ser vista con vida.

En la entrevista con la emisora, el alcalde Eder se refirió a la relación entre ambas mujeres a partir de la información preliminar que manejaban las autoridades. “Tenemos entendido que sí se conocían y que se habían conocido, aparentemente, a través de un programa de madres gestantes. Esa es la información que continuamos construyendo y que pronto podremos dar completa a la opinión pública”, afirmó.

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Ese posible nexo previo pasó a ser una pieza de interés para reconstruir cómo se produjo el encuentro del día de la desaparición. También explica por qué las autoridades han pedido prudencia frente a las versiones difundidas en redes sociales sobre la identidad y el papel de la mujer que conducía la motocicleta.

María Camila Potosí Gómez estaba desaparecida desde el 16 de julio, después de salir a una cita de control médico en Cali -crédito Captura video

El alcalde de Cali dijo que la mujer sospechosa estaba siendo interrogada

La situación judicial de Yulieth fue uno de los puntos que el alcalde Alejandro Eder buscó delimitar en sus declaraciones. Lo hizo mientras avanzaban las diligencias de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana.

“La información que me dieron esta mañana es que está en calidad de interrogatorio en este momento”, explicó el alcalde. El mandatario local añadió que varias personas consideradas de interés estaban siendo escuchadas por la Fiscalía, aunque evitó atribuir responsabilidades penales.

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La precisión no es menor porque el nombre de la mujer comenzó a circular con fuerza en las últimas horas. Pese a eso, las autoridades insisten en que la investigación sigue en desarrollo y que todavía no existe una decisión judicial en su contra.

El informe preliminar indicó que la joven de 21 años, con ocho meses de embarazo, presentaba signos de tortura y posibles heridas con arma cortopunzante - crédito Redes sociales

La hipótesis oficial se aleja de un hecho aislado

La brutalidad del crimen y la hipótesis de que el asesinato pudo haber tenido como objetivo apoderarse de la bebé que María Camila esperaba llevaron a los investigadores a considerar una operación con más de un participante. Esa posibilidad fue explicitada por el alcalde durante la misma entrevista.

“Esto no es un delito que comete una sola persona. Esto tiene que haber una red de personas y estamos trabajando con mucho cuidado para poder dar con todos”, aseguró Eder.

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La afirmación ordena el foco de la pesquisa sobre una estructura más amplia. La Fiscalía continúa recopilando evidencia técnica, testimonios y registros de cámaras de seguridad para establecer la participación de cada una de las personas vinculadas al caso.