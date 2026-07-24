Caída del dólar también estaría afectando la economía de los hogares que reciben remesas, según Anif

La caída del dólar reduce el valor en pesos de las remesas que reciben miles de hogares en Colombia - crédito Luis Torres/EFE

La caída del dólar está reduciendo el valor en pesos de las remesas que reciben miles de hogares en Colombia, un efecto que golpea su capacidad de compra diaria y que también puede enfriar el consumo en las regiones más dependientes de esos giros.

El impacto aparece en un momento de cifras históricas para estos envíos. De acuerdo con el Banco de la República, en 2025 el país recibió USD 13.098 millones en remesas, un aumento del 11% frente a 2024, equivalente a cerca del 3% del PIB y al 3,6% del consumo de los hogares.

Por este motivo, en el centro de pensamiento Anif advirtieron que un dólar más barato implica una pérdida directa de capacidad de compra para las familias que viven de los giros del exterior.

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La entidad explicó que, aunque los hogares reciban la misma cantidad de dólares, al cambiarlos obtienen menos pesos y eso reduce su margen para cubrir gastos cotidianos.

Ese deterioro no se limita al presupuesto doméstico. Anif señaló que, cuando el valor de las remesas en moneda local cae, los hogares concentran su gasto en alimentación, arriendo y servicios públicos, con menos espacio para consumo adicional, ahorro o pagos que antes podían sostener con esos recursos.

Colombia recibió USD 13.098 millones en remesas en 2025, un 11% más que en 2024, según el Banco de la República - crédito Agencia Andina

El informe del Centro de Estudios Económicos titulado El país que se va y la economía que queda (2026) ubica a Valle del Cauca como el principal receptor de remesas del país, con 25,7% del total nacional. Le siguen Cundinamarca, con 16,3%, y Antioquia, con 16,2%.

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Más de la mitad de los envíos se concentran en esos tres departamentos. Por eso, una apreciación del peso no solo afecta a los hogares que dependen de ese ingreso, sino a las economías regionales donde las remesas sostienen parte del consumo.

La advertencia más fuerte recae sobre los hogares de menores ingresos. En ese segmento, según la entidad, los giros del exterior financian sobre todo necesidades básicas y existe un margen muy reducido de ahorro para enfrentar choques cambiarios.

La conclusión final del informe fue que aunque entren más dólares al país, las familias receptoras pueden disponer de menos dinero para gastar si la tasa de cambio baja. El problema no está en la cantidad enviada, sino en la conversión a moneda local.

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El aumento de la migración impulsó las remesas, pero no evitó la pérdida de poder de compra

El Banco de la República reporta un récord de USD 13.098 millones en remesas en 2025, con un alza del 11%- crédito Banco de la República

Tanto el Banco de la República como Anif coinciden en que el crecimiento de las remesas responde al aumento de la migración de colombianos, en especial hacia Estados Unidos y España, además del buen desempeño de los mercados laborales en esos países. Esa combinación fortaleció la capacidad de los migrantes para enviar dinero a sus familias.

El mismo informe muestra que una mayor salida de colombianos con vocación de permanencia suele traducirse, después de un periodo de adaptación, en más remesas hacia el país. Eso refuerza su peso como fuente de ingresos para los hogares y como motor del consumo.

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Aun así, el fortalecimiento del peso alteró ese beneficio. Según la publicación, muchas familias ya están recortando gastos no esenciales, buscando fuentes adicionales de ingreso y enfrentando más dificultades para planear el ahorro.

Anif prevé una estabilización de la tasa de cambio en 2026 y 2027 y recomienda planificación financiera y ahorro preventivo - crédito Dado Ruvic/Reuters

La entidad agregó que el efecto trasciende el ámbito familiar porque las remesas representan el 3,3% de los ingresos de los hogares colombianos. Si una apreciación importante del peso reduce su valor en pesos, también se limita la demanda agregada en las zonas con mayor recepción de estos recursos.

Frente a los próximos meses, Anif prevé que la tasa de cambio inicie un proceso de estabilización y corrección al alza durante el resto de 2026 y 2027. Si ese escenario se concreta, los hogares receptores podrían recuperar parte de su capacidad de compra en pesos.

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La recomendación del centro de pensamiento es mantener planificación financiera y fortalecer el ahorro preventivo, porque la volatilidad cambiaria seguirá siendo un factor determinante para las familias que dependen de ingresos enviados desde el exterior.