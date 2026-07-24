Colombia

Abogado de la familia de la promesa del ciclismo Wilfreth Aguilera pedirá cárcel para el conductor ebrio investigado por su muerte

El 28 de julio de 2026, la representación de las víctimas solicitará que el caso sea investigado como homicidio con dolo eventual, al considerar que las circunstancias de los hechos ameritan una calificación jurídica más grave

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El abogado Leonardo Pinilla anunció que el 28 de julio solicitará medida de aseguramiento contra el conductor investigado y pedirá que el caso sea calificado como homicidio con dolo eventual - crédito Cortesia

La familia de Wilfreth Aguilera Torres, el ciclista de 19 años que murió tras ser atropellado por un vehículo mientras entrenaba en una vía de Facatativá, Cundinamarca, anunció que el próximo 28 de julio de 2026 solicitará ante un juez que el conductor investigado por la muerte del deportista permanezca privado de la libertad mientras avanza el proceso penal.

Además, pedirá que el caso sea analizado como un homicidio con dolo eventual, al considerar que las circunstancias del hecho van más allá de un accidente de tránsito causado por imprudencia.

La solicitud será presentada durante la audiencia de imputación de cargos por el abogado Leonardo Pinilla, representante judicial de los padres del joven.

La defensa de las víctimas sostiene que el conductor, quien es investigado por presuntamente haber atropellado a Wilfreth mientras conducía en estado de embriaguez, debe responder bajo una calificación jurídica más grave que la de homicidio culposo.

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Según Pinilla, la investigación debe ser más rigurosa y las decisiones adoptadas hasta ahora no reflejan la gravedad de lo ocurrido.

“El próximo 28 de julio acudiremos ante un juez de la República en una audiencia de imputación de cargos donde esta representación de víctimas solicitará una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en contra de este conductor. No simplemente por los delitos de homicidio culposo, sino que se mire esta calificación bajo la óptica del dolo eventual”, afirmó el jurista.

Los padres de Wilfreth Aguilera pidieron una investigación a profundidad, rechazaron que el caso sea tratado como homicidio culposo y convocaron una marcha pacífica en Facatativá para exigir justicia - crédito Cortesia

Pinilla sostuvo que la familia no busca un trato preferencial dentro del proceso judicial, sino que las autoridades esclarezcan plenamente los hechos y adopten decisiones acordes con las pruebas.

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“La familia de Wilfred no está pidiendo beneficios, no está pidiendo privilegios. Está exigiendo justicia, está exigiendo verdad y que se tome una decisión acorde a la gravedad de estos hechos”, manifestó.

Wilfreth Aguilera Torres tenía 19 años y era considerado una promesa del ciclismo colombiano. Su fallecimiento generó conmoción entre familiares, amigos y la comunidad deportiva, que ahora acompaña el llamado para que el caso tenga una respuesta judicial contundente.

Los padres del joven afirmaron que la pérdida transformó por completo la vida de su familia y describieron el profundo impacto que ha dejado la muerte de quien llamaban cariñosamente “Junior”.

“Desde el día en que perdimos a nuestro hijo, nuestra vida cambió de manera radical. Se fue un miembro muy importante de nuestra familia. Hoy nos encontramos embargados por el dolor, no solamente nosotros como padres, sino también su abuelita, sus tías, su hermano y toda la familia. Era una persona muy importante para todos nosotros”, expresaron.

Según relataron, desde el accidente la familia ha insistido en que la investigación debe profundizarse y revisar todas las pruebas que, aseguran, han entregado a la Fiscalía.

l vehículo involucrado en el atropellamiento de Wilfreth Aguilera Torres presentó daños en su parte frontal - crédito Canal8/Facebook
l vehículo involucrado en el atropellamiento de Wilfreth Aguilera Torres presentó daños en su parte frontal - crédito Canal8/Facebook

“Nosotros no pedimos venganza, solamente pedimos que la justicia colombiana investigue a profundidad con las pruebas que ya hemos puesto. Queremos que se haga justicia desde el punto de vista del dolo eventual”, señalaron.

Para los familiares, el caso no debe ser tratado como un homicidio culposo. Sostienen que el conductor habría actuado de manera temeraria al conducir a exceso de velocidad, sobre una vía nacional y, presuntamente, en estado de embriaguez grado dos.

Además, afirman que, tras el impacto, el hombre no intentó auxiliar a Wilfreth y que, por el contrario, habría tratado de ocultar su conducta. Todos esos elementos, insisten, deben ser valorados por las autoridades judiciales al momento de definir la imputación.

Mientras avanza el proceso penal, los allegados del joven convocaron una marcha pacífica para el 25 de julio a las 3:00 de la tarde en Facatativá. El punto de encuentro será la Universidad de Cundinamarca, desde donde esperan recorrer el municipio para pedir justicia.

La invitación fue dirigida a toda la ciudadanía, pero especialmente a la comunidad ciclística del país, incluyendo escuelas de formación, clubes y ligas deportivas.

La camioneta Renault Duster roja fue identificada por las autoridades como el vehículo que embistió al joven ciclista cuando entrenaba en la vía Los Alpes, en el sector Alto de La Tribuna. - crédito El tiempo
La camioneta Renault Duster roja fue identificada por las autoridades como el vehículo que embistió al joven ciclista cuando entrenaba en la vía Los Alpes, en el sector Alto de La Tribuna. - crédito El tiempo

“Convocamos a todos los ciclistas porque esto debe sentar un precedente contra los conductores que manejan ebrios. Hoy fue mi hijo, mañana Dios quiera que no sea nadie más”, expresó el padre del deportista.

Los familiares insistieron en que la movilización será completamente pacífica y que no tiene como propósito promover actos de odio o venganza, sino llamar la atención sobre la necesidad de proteger a los ciclistas y evitar que otras familias enfrenten una tragedia similar.

También pidieron un mayor acompañamiento de las autoridades a los deportistas que entrenan en las carreteras de municipios como Facatativá, Funza, Mosquera, Cota y Zipaquirá, donde, aseguran, existe un importante semillero de jóvenes que practican ciclismo con el sueño de convertirse en profesionales.

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