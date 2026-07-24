Einer Rubio abandonó el Tour de Francia 2026 tras chocar con un carro del UAE Team Emirates, de Tadej Pogačar: qué pasó

Así fue el fuerte choque que sufrió el colombiano del Movistar Team-crédito @Domestique___/X

El 24 de julio de 2026, el colombiano Einer Rubio abandonó el Tour de Francia este viernes en la 19.ª etapa, después de chocar contra un carro del UAE Team Emirates-XRG en la subida a Alpe d’Huez, un incidente que frustró una actuación en la que tenía opciones reales de terminar sexto y sumar un resultado valioso para el Movistar Team, también en la clasificación UCI.

El accidente ocurrió en plena ascensión al puerto francés, en una carretera ocupada por miles de aficionados que reducían al mínimo el espacio para avanzar.

Einer Rubio abandonó el Tour de Francia en la etapa 19 tras chocar contra un coche del UAE Team Emirates-XRG en la subida a Alpe d'Huez-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

Según TV2, el noruego Tobias Halland Johannessen, corredor del Uno-X Mobility, fue quien reveló lo sucedido, ya que el incidente no apareció en la retransmisión oficial.

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“Vi que Rubio, del Movistar, entró contra el coche del UAE. No tenía buena pinta en absoluto. Me pregunto si rompió el cristal con la cara. Espero que esté bien”, dijo Johannessen al medio noruego.

Poco después, el Movistar Team confirmó el abandono del colombiano. La retirada se produjo cuando Rubio estaba firmando una de sus mejores actuaciones en esta edición de la carrera.

La escuadra española informó sobre lo sucedido de la siguiente manera-crédito @Movistar_Team/X

El episodio reabrió las dudas sobre el control de la carrera en uno de los puertos más concurridos del calendario. Con el gentío estrechando la calzada, cualquier frenazo se convertía en una situación de peligro para los ciclistas.

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No es la primera vez que el descontrol del público en Alpe d’Huez genera escenas de riesgo. Este caso añadió un elemento más delicado: la circulación de un vehículo de equipo entre corredores en una subida colapsada por aficionados.

El Tour de Francia suele presentar cada año ese ambiente como parte del atractivo de la montaña francesa. Esta vez, la imagen final fue la de un corredor que tuvo que retirarse tras estrellarse contra un coche de carrera, con la pérdida de un resultado importante para el Movistar Team y de un botín de puntos UCI.

Así fue la etapa 19 del Tour de Francia 2026

Tadej Pogačar ganó la etapa 19 del Tour de Francia 2026 en Alpe d’Huez y firmó su quinta victoria en la carrera-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

El 24 de julio de 2026, Tadej Pogačar ganó la etapa 19 del Tour de Francia en Alpe d’Huezy y firmó su quinta victoria en la carrera, en una jornada de 127,9 kilómetros que debía agitar la pelea por la montaña y el podio, mientras el colombiano Harold Tejada terminó entre los 10 primeros del día y Einer Rubio abandonó tras chocar con un carro del UAE Team Emirates-XRG.

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La etapa unía Gap con Alpe d’Huez sobre 127,9 kilómetros y3.572 metros de desnivel. El recorrido incluía cuatro puertos puntuables, una penúltima subida de 5,5 kilómetros y el remate en una ascensión de algo más de 13 kilómetros, con pendiente media apenas superior al 8%y 21 curvas.

El día había comenzado con una fuga amplia. Primero se consolidó un grupo de 43 corredores y luego quedó en 42, con nombres como Richard Carapaz, Lenny Martínez, Sepp Kuss, Adam Yates, Mads Pedersen y Javier Romo.

A los 20 kilómetros de carrera, esa escapada tenía a más de dos minutos sobre el pelotón de favoritos. Más adelante, en el acercamiento a Alpe d’Huez, la ventaja llegó a 3 minutos y 30 segundos, una diferencia que el medio consideraba insuficiente si el ritmo del grupo principal aumentaba al pie del ascenso final.

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La velocidad ya marcaba la etapa antes de la montaña decisiva. En un tramo favorable del valle, los corredores superaron los 70 kilómetros por hora, mientras UAE Emirates XRG y Red Bull Bora controlaban durante buena parte del día una fuga a la que nunca dieron un margen completamente seguro.

El cambio definitivo llegó en Alpe d’Huez. Pogačar atacó sentado y sin mostrar señales visibles de esfuerzo, y ninguno de sus rivales respondió en ese primer cambio de ritmo.

El esloveno incluso alcanzó a Adam Yates, que le dio un relevo corto. En poco tiempo ya había abierto 30 segundos sobre el grupo de favoritos y empezaba a acercarse a la cabeza de carrera, según el seguimiento en directo de la publicación.

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A siete kilómetros de meta, Carapaz lanzó uno de los ataques que lo tuvieron entre los protagonistas del día. A tres kilómetros, Pogačar estaba cerca de alcanzar a Kuss, Carapaz y Martínez; a dos, el ecuatoriano seguía adelante; y a 1,5 kilómetros de la llegada, el líder de UAE y Martínez ya habían conectado con él.

El orden final dejó a Pogačar como ganador de la etapa, con Lenny Martínez en el segundo puesto y Richard Carapaz en el tercero.

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia 2026

Pogačar atacó en Alpe d’Huez, alcanzó a Adam Yates y abrió diferencias sobre el grupo de favoritos antes de resolver la etapa 19-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

1. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Emirates XRG): 67 horas, 53 minutos

2. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 7 minutos y 11 segundos

3. Isaac del Toro (México - UAE Emirates XRG): a 9 minutos y 42 segundos

4. Paul Seixas (Francia - Decathlon CMA): a 10 minutos y 6 segundos

5. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 13 minutos

6. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl - Trek): a 13 minutos y 9 segundos

7. Juan Ayuso (España - Lidl - Trek): a 15 minutos y 58 segundos

8. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education - Easypost): a 21 minutos y 15 segundos

9. Tom Pidcock (Gran Bretaña - Pinarello Q36.5 Pro): a 21 minutos y 30 segundos

10. Jordan Jegat (Francia - TotalEnergies): a 23 minutos y 21 segundos

16. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 1 hora, 17 minutos y 35 segundos

30. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 2 horas, 9 minutos y 32 segundos

41. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 2 horas, 34 minutos y 34 segundos

El cambio definitivo llegó en Alpe d’Huez. Pogačar atacó sentado y sin mostrar señales visibles de esfuerzo, y ninguno de sus rivales respondió en ese primer cambio de ritmo.

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El esloveno incluso alcanzó a Adam Yates, que le dio un relevo corto. En poco tiempo ya había abierto 30 segundos sobre el grupo de favoritos y empezaba a acercarse a la cabeza de carrera, según el seguimiento en directo de la publicación.

A siete kilómetros de meta, Carapaz lanzó uno de los ataques que lo tuvieron entre los protagonistas del día. A tres kilómetros, Pogačar estaba cerca de alcanzar a Kuss, Carapaz y Martínez; a dos, el ecuatoriano seguía adelante; y a 1,5 kilómetros de la llegada, el líder de UAE y Martínez ya habían conectado con él.

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El orden final dejó a Pogačar como ganador de la etapa, con Lenny Martínez en el segundo puesto y Richard Carapaz en el tercero.

Antes del ataque ganador del esloveno, Carapaz había librado otra batalla. El ecuatoriano coronó el penúltimo ascenso y sumó cinco puntos en disputa en la clasificación de la montaña, en un pulso que también involucraba a Valentin Paret-Peintre.

El francés había pasado antes por delante de Carapaz en el Col Bayard y se había convertido en líder virtual de esa tabla. Luego, ya sin Paret-Peintre en el frente porque había cedido antes de tiempo, Carapaz se llevó los puntos del siguiente puerto, aunque el diario advertía que Alpe d’Huez terminaría por definir esa pelea.

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En la subida final, el ecuatoriano volvió a atacar varias veces. En uno de esos movimientos abrió hueco sobre Kuss y Martínez resistió a su rueda, hasta que Pogačar recortó la diferencia, los neutralizó y lanzó la ofensiva con la que resolvió la jornada.

La etapa también dejó un movimiento clave en la lucha por el podio. Isaac del Toro aceleró y soltó “fácilmente” a Paul Seixas, un resultado que aseguró el tercer lugar para el mexicano, de acuerdo con el directo del medio.

En el grupo de favoritos también hubo desgaste temprano. Juan Ayuso cedió en el primer kilómetro de la ascensión final, en una crisis que lo dejó expuesto en la general, mientras el pelotón principal quedaba reducido a unas 10 unidades antes del desenlace.