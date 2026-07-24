Colombia

Caso Yulixa Toloza | Fiscalía confirma identidad del anestesiólogo fugitivo alias Leo: se trata del cubano Leodelvis Acosta Rodríguez

La diligencia para iniciar la acusación quedó pactada para el martes 28 de julio de 2026, a partir de las 3:00 p. m. Se trata de una de las primeras actuaciones para avanzar en el proceso y esclarecer un caso que generó indignación ciudadana

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La mujer permaneció desaparecida seis días luego de que familiares y amigas la reportaron como desaparecida el 13 de mayo de 2026 - crédito red social Facebook | @FiscaliaCol/X
La mujer permaneció desaparecida seis días luego de que familiares y amigas la reportaron como desaparecida el 13 de mayo de 2026 - crédito red social Facebook | @FiscaliaCol/X

La Fiscalía General de la Nación confirmó la identidad de Leodelvis Acosta Rodríguez, identificado en el proceso judicial como alias Leo, como el presunto anestesiólogo cubano que permanece prófugo en la investigación por el homicidio de Yulixa Toloza.

La mujer falleció tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal en Bogotá. Había sido reportada como desaparecida el jueves 14 de mayo de 2026, y su cuerpo apareció seis días después, a pocos metros de una carretera situada en jurisdicción del municipio de Apulo, en Cundinamarca.

Según el expediente, Toloza pagó 3 millones de pesos para que se le practicara una lipólisis láser en una clínica de garaje ubicada en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, en el sur de la capital colombiana.

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El caso generó una ola de reacción, indignación y presión social por la impunidad alrededor de las cirugías clandestinas. El impacto creció tras la difusión de videos conocidos durante la fase de recolección de material probatorio por parte de los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que evidenciaron que a Toloza la sacaron aún con signos vitales del lugar y la subieron a un vehículo, que también hace parte del acervo probatorio.

Según el escrito de acusación, Acosta Rodríguez habría participado directamente en el procedimiento de lipólisis láser que derivó en una crisis de salud para la víctima y, posteriormente, en su muerte.

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Por tal motivo, desde el ente investigador se sostiene que, tras la emergencia médica, la víctima fue subida al automóvil por Acosta Rodríguez junto a María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del establecimiento; Edinson Torres, su pareja, y Eduardo David Ramos Ramos, señalado como el supuesto cirujano.

El documento se conoció la mañana del viernes 24 de julio de 2026 - crédito @BravaNewsco/X
El documento se conoció la mañana del viernes 24 de julio de 2026 - crédito @BravaNewsco/X

La entidad describió de manera detallada el desarrollo de los hechos, tal y como menciona uno de los documentos de la Fiscalía: “Estando en establecimiento de belleza la señora Toloza Rivas entró en una crisis de salud como consecuencia de la intervención denominada lipólisis láser, la cual la conllevó posteriormente a la muerte. Una vez ella entra en crisis de salud debido a esta intervención es subida a un vehículo de placas UCQ340 por los señores María Fernanda Delgado, Leodelvis Acosta Rodríguez, Edinson Torres y Eduardo Ramos Carías con destino desconocido”.

La trazabilidad del vehículo, gracias al Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) activado por las autoridades, permitió establecer que el trayecto inicial terminó en Apulo para luego regresar a Bogotá y, finalmente, desplazarse hacia Cúcuta (Norte de Santander) en la madrugada del 14 de mayo.

El informe del ente indica que el vehículo fue ocultado para entorpecer las investigaciones y que los procesados Kelvis Sequera y Jesús Hernández recibieron instrucciones claras para destruir, modificar o desaparecer el automóvil, a cambio de remuneración, según quedó consignado en comunicaciones de WhatsApp y otros archivos entregados voluntariamente a la Fiscalía.

Solicitan extradición de María Fernanda Delgado, Edinson Torres y Eduardo Ramos, detenidos en Venezuela por el procedimiento ilegal realizado a Yulixa Toloza - crédito SIP/@diegoariasf1/TikTok/Colprensa/Pasa en Bogotá/X
Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado se les atribuyen acciones para hacer desaparecer el vehículo que, presuntamente, se utilizó para trasladar y abandonar el cuerpo de la mujer - crédito SIP/@diegoariasf1/TikTok/Colprensa/Pasa en Bogotá/X

Los dos acusados de manera formal por la Fiscalía en el caso de Yulixa Toloza

Como parte del proces que sigue su curso, Sequera y Hernández fueron llamados a juicio por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento de material probatorio, y la audiencia de acusación está programada para el martes 28 de julio.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la búsqueda de Acosta Rodríguez, quien según testigos estuvo en el establecimiento tanto al inicio de la jornada como durante el agravamiento de la salud de la paciente.

El abogado de la familia de la víctima, Juan Camilo Caicedo, priorizó la urgencia de actuar contra el presunto responsable, señaló Bluradio.

“Frente a este presunto anestesiólogo, quien, por demás, al parecer tiene nacionalidad cubana, aquí el llamado claro que se le ha hecho a la Fiscalía es que, si no ha expedido la correspondiente orden de captura, lo haga en el plazo más rápido posible. Pero además, que con esta orden de captura se expidan las correspondientes circulares de Interpol para que si este ciudadano se encuentra en el extranjero, sea absolutamente puesto a buen recaudo de las autoridades, y si es del caso, extraditado a Colombia”, comentó el jurista defensor.

Caicedo también pidió avanzar en el proceso contra las personas capturadas en Venezuela por su presunta participación en el traslado y ocultamiento del cuerpo de Yulixa Toloza.

“Frente a las tres personas que se encuentran capturadas en Venezuela, inmediatamente proceda con la formulación de acusación así ellos estén a distancia, porque aquí, frente a estas tres personas y frente al presunto anestesiólogo, que son los responsables presuntos del homicidio de la señora Yulixa y de su desaparición forzada, necesitamos que exista verdad y que esto bajo ninguna circunstancia se vaya a quedar en la impunidad”, agregó el abogado.

Ambos detenidos responden a los nombres de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, implicados en la desaparición de Yulixa Toloza - crédito Policía Nacional
Ambos detenidos responden a los nombres de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, implicados en la desaparición de Yulixa Toloza - crédito Policía Nacional

El jurista celebró que la cooperación internacional ya esté en marcha y solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que refuerce las gestiones diplomáticas para lograr la extradición de los implicados.

“La última noticia que tengo es que la carta rogatoria fue remitida a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, pero aprovecho para hacerle un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores entrante para que, por favor, realicen todas las gestiones diplomáticas de cara a la extradición de estas tres personas”, concluyó.

La audiencia de acusación será el martes 28 de julio a partir de las 3:00 p. m..

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