Echaron “más sal a la herida” por recordar la eliminación de Millonarios ante Santa Fe: “Nos ganó a ‘papa y yuca’ y puro huevo”

Millonarios sufrió en el partido por la falta de peso en el ataque y mal manejo del mediocampo - crédito Colprensa

Siguen las críticas contra Millonarios por lo que pasó en el encuentro frente a Llaneros, en el que nuevamente no brilló la plantilla, en comparación al primer semestre de 2025, y perdió por la mínima diferencia en El Campín, lo que causó toda clase de críticas por parte de los aficionados.

Uno de los comentarios fuertes vino de Mario Vanemerak, campeón con los azules en 1988 y que ha sido fuerte opositor de la actual junta directiva, a la que acusa de las malas decisiones para los fichajes y conformarse con un proyecto en el que no aspiran a un título.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los azules ahora tendrán los encuentros por Copa Colombia ante el Real Cartagena, en Bogotá, y después visitar al Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, siendo oportunidades para retomar el camino de la victoria en el club y callar las críticas que comenzaron en la pretemporada.

“Hay jugadores que ya se creen titulares porque no hay más”

El exjugador de los embajadores, hablando para el programa Jugada Maestra de la plataforma Ditu, mencionó que el rendimiento del equipo es cada vez más bajo, por lo visto en El Campín durante la noche del 28 de julio, por el poco peso ofensivo y el rendimiento de algunos hombres.

“El equipo se vio anoche feo, muy feo, no presionó, no anticipó, así Llaneros le ganó en todos los aspectos, siendo un equipo que pelea el descenso, que no tiene gran tema económico, así lo complicó, es muy complicado lo de González (David), hay jugadores que ya se creen titulares indiscutibles porque como no hay más, entonces se la creen”, dijo.

Llaneros superó a Millonarios en El Campín por 1-0, con anotación de Daniel Mantilla en el segundo tiempo - crédito Colprensa

Luego de eso, Vanemerak recordó lo que pasó el 19 de junio en El Campín, cuando sufrió la caída en el último juego de las semifinales contra los cardenales pese a tener la mejor opción para clasificar a la final, señalando que se debió porque no había motivación.

“Ojo que en cuadrangulares, del semestre pasado, Santa Fe nos ganó a ‘papa y yuca’ y puro huevo, así lo ganó y siendo local Millonarios, con todo a favor, teníamos todas las posibilidades, hasta cerrar la final con Medellín acá, entonces necesitamos intereses, más alma, no veo el equipo, no veo nada de eso, ni contra Equidad, ni contra Llaneros, ni en cuadrangulares, está muy quedado, no es lo que representa a Millonarios”, afirmó.

Ewil Murillo marcando el segundo tanto de Santa Fe, ante la salida de Álvaro Montero - crédito Colprensa

El exfutbolista también se refirió a los dos refuerzos que han debutado por ahora en el equipo, que son Edwin Mosquera y Alex Castro, por no aportar lo suficiente: “Los que recién llegaron no tienen la culpa, porque que culpa tienen, pero es que no tienen el nivel para estar en Millonarios”.

“Algo de equilibrio emocional en David González no estaría de más”

Por su parte, Javier Castell, en el mismo programa, analizó la manera como se conformó la plantilla, sobre todo por las bajas: “Hay una nómina que evidentemente se ve inferior a la que tenía, (Daniel) Cataño era importante, no cuenta con Castro (Leonardo), ni Falcao (García), Macalister (Silva), ellos le daban mejor cuerpo al equipo, pero siento que sienten la presión.

Sobre las declaraciones del entrenador a los medios, el profesor señaló que “algo de equilibrio emocional en David González no estaría de más, cuando en la primera fecha sale a decir ‘lo único que prometo es ser campeón’, a ahora decir que tiene una vergüenza, no está bien, no es la realidad”.

David González, técnico de Millonarios, ha tenido un mal inicio de la Liga BetPlay 2025-II por las derrotas ante La Equidad y Llaneros - crédito Colprensa

“Ninguna de las dos cosas son verdad, ni son una vergüenza, ni eso de la promesa. Llevar sus apreciaciones al extremo no está bien, y en dos fechas no puedes demostrar que estás desequilibrado, eso no demuestra cosas positivas al grupo”, finalizó.