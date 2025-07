Adiós al Consejo de Fútbol: la drástica decisión que tomaría Riquelme en Boca Juniors

El Consejo de Fútbol se implementó desde la llegada de Juan Román Riquelme a Boca Juniors - crédito Redes Sociales

La llegada de Juan Román Riquelme a la cabeza de la dirección deportiva de Boca Juniors provocó que se implementara un modelo poco conocido en el continente, en el que se sumaron cuatro ídolos de la institución para tomar las decisiones referente a fichajes y salida de jugadores.

Este grupo de trabajo fue denominado Consejo de Fútbol, siendo Raúl Cascini, Marcelo Delgado, Jorge Bermúdez (Colombia) y Mauricio Serna (Colombia) los que han sido parte del comité hasta la fecha.

Aunque un sector de la hinchada tomó de manera positiva la llegada de los referentes, el paso de los meses y los resultados negativos que ha tenido la institución ha provocado que la fanaticada del Xeneize se una para pedir la salida de los exfutbolistas.

Riquelme retiraría el Consejo del Fútbol de Boca Juniors

Boca no gana desde hace 11 partidos - crédito Fotobaires

Tras la derrota frente a Huracán, con la que Boca sumó once partidos de manera consecutiva sin ganar, en Buenos Aires se ha hablado sobre la continuidad de Juan Román Riquelme en la presidencia del club.

Para que bajen las críticas, en la tarde del 29 de julio el periodista Hugo Balassone informó que la decisión al interior de Boca Juniors es permitir la salida de Raúl Cascini, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna, para que Marcelo Delgado sea el último de los ídolos que permanecerá en la junta directiva.

El historial de los exfutbolistas

Los colombianos podrían dejar de trabajar con Boca - crédito Jesús Avilés/ Infobae

Raúl Cascini: aunque debutó en Platense y jugó gran parte de su carrera en Independiente y Estudiantes, el volante de marca terminó su carrera en Boca Juniors, en donde ganó cuatro títulos, incluyendo la Copa Intercontinental de 2003.

Jorge “el Patrón” Bermúdez: el colombiano llegó a la institución después de estar un año en Benfica de Portugal; en Boca Juniors ganó seis títulos. Aunque se alejó de Argentina en 2022, confirmó que seguía vinculado al Consejo de Fútbol y que no había tenido diferencias con Juan Román Riquelme.

Mauricio “Chicho” Serna: el exfutbolista ha sido una de las figuras más cercanas de Riquelme en los últimos años, por lo que los hinchas lo han cuestionado por encima de los demás ídolos que trabajan en el club.

En 2024 Boca no pudo inscribir a sus fichajes para la Copa Sudamericana por haber enviado un correo después de la fecha correcta, en esa ocasión se confirmó que la tarea tenía que ser cumplida por Serna, que desde entonces es llamado por los fanáticos del Xeneize como “Chicho Siesta”.

Cabe recordar que en diálogo con Alejandro Infamy el colombiano reveló cuáles son sus tareas en Boca.

“Yo me lleno de una información valiosa y le digo a mi jefe: ‘Amigo, mira a este jugador. ¿Quieres que te dé un informe o lo quieres ver? Esto fue lo que yo analicé’. Lo hago sin él para no condicionar la visión de mi jefe o a quien me toque mostrárselo. Todos los días hablo con los entrenadores. No solo con el de Primera, sino también con los de inferiores e infantiles. Soy curioso, quiero estar informado de qué pasa y por qué hacen esto”, declaró en esa ocasión.

Serna es uno de los hombres de confianza de Riquelme - crédito @mchichoserna/Instagram

Además de los colombianos y Cascini, en Boca Juniors se sigue debatiendo sobre la continuidad de Miguel Ángel Russo, que desde que asumió la dirección técnica del equipo profesional no ha ganado un partido de manera oficial.

Desde que fue contratado, Russo empató seis partidos y perdió en cuatro ocasiones, y tendrá su última oportunidad en la fecha cuatro del torneo argentino cuando reciba a Racing de Avellaneda el sábado 9 de agosto en La Bombonera.

Además del rendimiento del equipo, el estratega ha sido cuestionado por tener un conflicto interno con el uruguayo Miguel Merentiel, al que sustituyó frente a Huracán en el entretiempo, provocando que el delantero se niegue a seguir jugando mientras él sea técnico de Boca.