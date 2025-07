Newell’s se quedó con una joya del fútbol colombiano: sonó con fuerza para el Junior de Barranquilla

Luis Ángel Díaz tendrá su primera experiencia en el exterior, al ser vendido a Newell´s Old Boys de Argentina - crédito Envigado FC

Envigado se ha caracterizado en los últimos años por la venta de muchos de sus canteranos al exterior, varios de ellos convirtiéndose en figuras como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, que actualmente son de sus mejores estrellas en la historia por su trayectoria a nivel de clubes y la selección Colombia.

Luis Ángel Díaz es otra de las joyas naranjas que saldrá al fútbol internacional, ahora con destino a Newell’s Old Boys que tuvo una larga negociación para llegar a un acuerdo por la compra del atacante, que en la Liga BetPlay disputó varios compromisos en los que destacó, pese a que el club se encuentra al borde del descenso.

Además, el atacante aclaró lo que pasó con el Junior de Barranquilla, que durante todo el mercado de fichajes se habló de que peleó por el juvenil, incluso se mencionó de que alcanzó un acuerdo con la Cantera de Héroes, pero el que finalmente se lo quedó fue la Lepra, que espera pelear en Argentina con el colombiano.

“Ya todo está listo”

“Ya está la propuesta, falta que acepten y listo… Ya todo está listo. Incluso el técnico de Newell’s me contactó, cruzamos palabras y me dijo que confía en mí y me está esperando... Ya mandaron su propuesta, el contrato. Falta firmar para poder viajar. Voy preparado”. Con estas palabras, Luis Díaz confirmó en diálogo con El VBAR Caracol que su traspaso a Newell’s Old Boys está prácticamente sellado. El joven atacante, originario del Urabá antioqueño, se encuentra a un paso de convertirse en el nuevo refuerzo del club argentino para la temporada 2025, según detalló el propio futbolista en la entrevista con el medio.

La inminente llegada de Luis Díaz a Newell’s Old Boys representa un nuevo capítulo en la trayectoria de este delantero de 21 años, quien ha sobresalido en el fútbol colombiano desde su debut profesional con Envigado. Su rendimiento en el equipo antioqueño ha despertado el interés internacional, y ahora, tras una campaña destacada, se prepara para dar el salto al exterior.

Según relató en el programa radial, el proceso de negociación se encuentra en su fase final: “Ya mandaron su propuesta, el contrato. Falta firmar para poder viajar”. El propio técnico de Newell’s se comunicó directamente con el jugador, transmitiéndole confianza y anticipando su llegada.

De concretarse la firma, Luis Díaz sería el decimotercer jugador de Colombia en incorporarse al club rosarino, una nómina en la que figuran nombres como Fabián Ángel (2022-2023), Willer Ditta (2022-2023), Iván Arboleda (2022), Juan Guillermo Domínguez (2012), Carmelo Valencia (2011), Jorge Bermúdez (2004) y Jairo Patiño (2004).

“Con Junior hubo mucha confusión”

Durante la conversación, Luis Díaz también abordó los rumores que lo vinculaban con el Junior de Barranquilla. El delantero aclaró que, aunque existió interés por parte del club costeño, nunca se formalizó una negociación. Explicó que los primeros indicios llegaron a través de rumores, y que posteriormente alguien de Envigado le informó sobre la situación. Su representante tampoco tenía conocimiento de un acercamiento concreto hasta que el propio jugador le comunicó lo que había escuchado.

“Con Junior hubo mucha confusión de parte del representante y la directiva. Nunca se descartó la opción de ir a Junior, aunque nunca hubo un arreglo ni comunicaciones. Yo supe poco del tema, nunca dije que no quería ir allá. La negociación se cayó en el momento en que me ponen a jugar, entonces no fue algo mío”, manifestó.

El propio jugador expresó su desconcierto ante la situación: “No sé de parte de ellos (Junior) por qué me habían puesto, porque fue un tema confuso... Mi representante sí tuvo algunas conversaciones, pero fue más de parte del Envigado. Nadie de mi entorno nos sentamos a negociar”.