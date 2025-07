Arne Slot, técnico del Liverpool habló sobre la ausencia del Luis Díaz en el más reciente juego y su futuro

Luis Díaz y Arne Slot ganaron el título de la Premier League para el Liverpool, de manera anticipada - crédito Jason Cairnduff/ Reuters

Muchos han sido las especulaciones y las ofertas que van y vienen al Liverpool por el jugador colombiano Luis Díaz, sin embargo, y a pesar de los supuestos acercamientos, su futuro no se ha definido a pesar de regresar a las prácticas con el equipo inglés en la pretemporada.

La más reciente situación que continúa dejando dudas sobre la continuidad del guajiro con los Reds fue el no llamado del director técnico Arne Slot para el partido del Liverpool contra el Milán que tuvo lugar en Hong Kong como uno más de los encuentros preparatorios de pretemporada.

Slot, en rueda de prensa, explicó cuáles fueron las razones para dejar de lado al colombiano esta oportunidad: “En el caso de Lucho, sí. Últimamente, corren muchos rumores sobre él y no puedo entrar en detalles. Está entrenando muy bien con nosotros, pero por ahora hemos decidido no ponerlo a jugar”, comentó.

Confirmó que su posible ausencia en la institución deportiva ya ha sido tema de conversación entre los dos, pero no reveló mayores detalles: “Sí, pero suelo hablar con la mayoría de mis jugadores con frecuencia. Como dije, Lucho está entrenando muy bien y hemos decidido que no juegue en estos momentos. No puedo comentar mucho más al respecto”.

Aunque Luis Díaz mantiene su rutina habitual junto a sus compañeros en Inglaterra y cuenta con un contrato en vigor que lo vincula al Liverpool hasta el año 2027, el panorama respecto a su futuro profesional permanece rodeado de incertidumbre. Las señales indican que el colombiano contemplaría la posibilidad de buscar un nuevo destino futbolístico. Sin embargo, hasta la fecha, ni el jugador ni la directiva han recibido una propuesta formal que resulte atractiva tanto en términos personales como institucionales.

En una de las recientes sesiones de entrenamiento del Liverpool, los reflectores se enfocaron en un enfrentamiento entre Luis Díaz y Mohamed Salah que rápidamente recorrió plataformas digitales debido a la intensidad y destreza evidenciadas en la jugada.

Las imágenes difundidas en redes sociales capturaron el momento en que los dos atacantes protagonizaron una disputa por la posesión del balón, lo que generó un gran interés entre seguidores y analistas del fútbol europeo.

El incidente tuvo lugar durante la pretemporada del equipo inglés, en la que los jugadores se preparan intensamente antes del inicio de los nuevos campeonatos, con el objetivo de sostener y superar el rendimiento alcanzado en el ciclo anterior.

Luis Díaz, que ha estado en el foco de varios rumores sobre su posible transferencia al Bayern Múnich, participa activamente en estos entrenamientos, manteniéndose concentrado junto al plantel bajo la dirección técnica del club.

En el video viralizado, se observa cómo el hombre de la selección Colombia intenta proteger la pelota, usando su cuerpo para evitar que Mohamed Salah logre arrebatársela. Pese a los esfuerzos del colombiano, el atacante egipcio, una de las figuras clave del conjunto de Anfield, consigue hacerse con el control del esférico y continúa la secuencia de juego.

No obstante, Díaz persiste en su intento de recuperar el balón y, tras varios segundos de intercambio, finalmente Salah logra derribar al exjugador de Junior y Porto, tumbándolo al césped.

Tras esta jugada, Luis Díaz se recompuso rápidamente, golpeando el piso con la mano a modo de desahogo, y se reincorporó de inmediato para seguir participando en las actividades pautadas por el cuerpo técnico. La escena, lejos de generar tensión, fue interpretada por numerosos usuarios como una muestra de la competitividad reinante y el alto nivel técnico de ambos futbolistas, características que resultan fundamentales para un club con las aspiraciones del Liverpool.