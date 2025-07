Qué pasará con Teófilo Gutiérrez: terminó contrato con Junior de Barranquilla y su futuro es incierto

Teófilo Gutiérrez disputó 15 partidos con Junior en 2025, pero solo uno en los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla arrancará la Liga BetPlay con cinco caras nuevas, empezando por el técnico Alfredo Arias y los jugadores Mauro Silveira, Lucas Monzón, Jhon Fredy Salazar y Jesús Rivas, buscando el título en diciembre y la Copa Colombia, en la que arranca desde la primera fase frente al Atlético Huila.

Sin embargo, sigue sin saberse si Teófilo Gutiérrez continuará con el Junior, que terminó contrato el 30 de junio y seguía en la institución por una lesión, que le permitía extender un tiempo el vínculo hasta su recuperación, dándole tiempo para buscar la renovación del convenio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras el atacante trata de convencer a Arias y los directivos de que tiene nivel para seguir en la institución, el Junior visitará al Deportivo Cali el sábado 12 de julio en el estadio de Palmaseca, por la primera jornada de la Liga BetPlay y que será un buen examen para conocer los refuerzos del “Tiburón”.

¿Qué pasará con Teófilo Gutiérrez?

El futuro de Gutiérrez en el equipo barranquillero se encuentra en el centro de la atención, justo cuando el club ultima detalles para su debut en la Liga BetPlay 2025-II, en el que debe dar un buen paso porque marcará parte de lo que será el semestre.

Sin embargo, la continuidad de una de sus figuras más emblemáticas aún no está completamente definida. El contrato de Teófilo Gutiérrez finalizó el 30 de junio, disputando 15 partidos y marcando un gol, pero la condición física no le permitió rendir durante todo el campeonato.

Teófilo Gutiérrez vivió su cuarto ciclo con el Junior de Barranquilla en 2025, que sería el último en su carrera deportiva - crédito Junior FC

De acuerdo con información difundida por la emisora Antena 2, el miércoles 9 de julio se realizó una reunión clave entre Teófilo Gutiérrez, Fuad Char —máximo accionista del club— y otros directivos. El objetivo del encuentro fue resolver la permanencia del delantero en el plantel.

Según lo discutido, se habría tratado la renovación del contrato de “Teo” por al menos seis meses más, hasta diciembre de 2025, decisión que habría sido respaldada por el técnico Alfredo Arias. Este nuevo vínculo podría representar el último contrato profesional del atacante, que con 40 años se encuentra cerca del retiro.

Teófilo Gutiérrez entrenaba en la sede de Junior para recuperarse de una lesión, a la espera de renovar su contrato - crédito Junior FC

Desde hace semanas, se ha conocido la intención de Teófilo Gutiérrez de culminar su carrera profesional vistiendo la camiseta ‘rojiblanca’. Por ello, en la reunión con Fuad Char y los directivos también se abordó la posibilidad de organizar un partido de despedida, en caso de que el delantero decida retirarse al finalizar el año.

La despedida al “Zurdo” López

El homenaje a Miguel Ángel ‘Zurdo’ López marcó un momento especial para Gutiérrez. Aunque nunca disputó un partido oficial bajo la dirección técnica del argentino, reconoce que fue quien lo integró al equipo profesional en 2004, año en que Junior se coronó campeón por quinta vez, y en 2007.

“En el 2004 me tuvo en sus manos, me brindó muchas concentraciones, me llevó a empaparme con grandes jugadores como el ‘Piojo’ (Acuña), Omar Pérez, Macnelly, Amaya, Palacio, entre otros. Fue artífice del título, en Medellín, en 2004”, recordó el delantero, acompañado por exjugadores como Víctor Danilo Pacheco y Émerson Acuña.

Miguel Ángel "El Zurdo" López dirigió a Junior en nueve ciclos y consiguió un título que fue el torneo Finalización 2004 - crédito Colprensa

De aquella final ganada en la tanda de penales, “Teo” conserva recuerdos imborrables: “Yo estaba ahí con ellos, él me había subido, veía en mí potencial, después pasó lo que pasó (el título). Todo fue un aprendizaje con él, argentino, ganador. Creo que me llevo eso de él, ser una gran persona, que me brindó lo que yo quería como jugador”.

Para el atacante, la figura del “Zurdo” López no ha sido suficientemente valorada en Barranquilla. “En Argentina estuvo en el rey de Copas, Independiente, donde ganó la Copa Intercontinental y la Copa Libertadores. Escribió su nombre con letras doradas en ese club y en Junior sacó muchos jugadores y fue campeón en el 2004”.

Gutiérrez destacó el conocimiento futbolístico de López como clave para su éxito como entrenador: “Un entrenador, cuando ya jugó la pelota, ya tiene el convencimiento de dárselo a los jugadores. Lo tuvo con cada uno de nosotros, nos brindó esa confianza y fue campeón con el equipo. Es alguien con el que hay que ir con él hasta lo último y por eso estamos aquí”.