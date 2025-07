Por qué Flamengo ya no estaría interesado en el colombiano Jorge Carrascal: “No nos conviene”

Jorge Carrascal habría estado en los planes del Flamengo, pero desde territorio ruso confirmaron que no existe interés en venderlo - crédito @fcdynamo / X

Uno de los protagonistas en el fútbol internacional es el volante colombiano Jorge Carrascal, jugador del Dinamo, de Moscú (Rusia), pero que es pretendido por el Flamengo, de Brasil.

Sin embargo, desde territorio ruso se conoció que el Dinamo, de Moscú, confirmó que contará con Carrascal para el comienzo de la temporada 2025-2026, lo que haría que la operación se congele por completo.

Según el medio de comunicación ruso Match TV, el 7 de julio de 2025, en charla con el director deportivo del Dinamo de Moscú, Pavel Pivovarov, confirmó que la oferta que llegó por Carrascal desde Flamengo, no satisfizo al equipo moscovita.

“La oferta que recibimos no nos conviene. Tras rechazarla, la situación no ha evolucionado en absoluto y el club no ha vuelto a contactar con él. Por lo tanto, contamos con él durante la temporada”, declaró el directivo.

Esta es la oferta que realizó Flamengo por Jorge Carrascal

El 6 de julio de 2025, el portal Globo Esporte en el reporte “Dinamo se pone duro en las negociaciones con el Flamengo y Carrascal vuelve a Rusia”, entregó dos informaciones en primicia sobre la situación de Jorge Carrascal: la oferta que realizó Flamengo por el colombiano, y los detalles de la negociación por parte de su director ejecutivo.

En primer lugar, José Boto, director ejecutivo de Flamengo, respondió acerca de la consulta sobre el interés por el exjugador de River Plate y CSKA de Moscú, y allí no quiso entregar detalles.

“Como sabéis, no suelo hablar de negociaciones porque es perjudicial. No es por fetiche. Y luego, si las negociaciones no se concretan, porque a menudo pensamos que ya están hechas, entonces pasa algo que acaba decepcionando a la afición, no a nosotros. Por eso no me gusta mencionar nombres; podría ser Carrascal o cualquier otro Carrascal (risas)”, declaró.

Por otra parte, en el informe que realizó el portal deportivo del canal brasileño, entregó los detalles de la oferta que realizó Flamengo.

“La oferta del Flamengo rondaba los 12 millones de euros (76,4 millones de reales) en cuotas, pero el club ruso quería 15 millones de euros (95,5 millones de reales) y también exigía avales bancarios. Carrascal no reapareció con el Dynamo y se perdió los primeros amistosos, lo que enfureció a la directiva rusa”, detallaron.

Flamengo vuelve a la carga por la cuarta Copa Libertadores y la Serie A de Brasil

El equipo dirigido por Filipe Luis, actualmente se encuentra como líder del campeonato con 24 puntos en 11 partidos, gracias a sus 7 victorias, 3 empates y una derrota en el campeonato.

En su último partido por el campeonato brasileño el 1 de junio de 2025, goleó por 5-0 al Fortaleza de Ceará con goles de Giorgian de Arrascaeta al minuto 30, de Evertton Araujo al 49, de Michael al minuto 71 y doblete de Luis Araujo al 57 y 74 de partido.

El próximo partido de Flamengo en la Serie A de Brasil será el 12 de julio de 2025 a las 2:30 p. m. (hora de Colombia), cuando juegue ante São Paulo FC de Brasil (rival de Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Mientras que por la Copa Libertadores de América, volverá a la acción en la fase de octavos de final, el 13 de agosto de 2025, cuando juegue a partir de las 7:30 p. m. ante Internacional de Porto Alegre. A continuación, este es el calendario de partidos que jugará Fla en julio de 2025:

