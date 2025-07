Juan Fernando Quintero hizo dura revelación y se fue en contra del Independiente Medellín y sus hinchas: “Ya murió”

Juan Fernando Quintero lanzó fuertes críticas a la hinchada del Medellín, por su paso por el América - crédito Colprensa

Juan Fernando Quintero se encuentra en proceso de definir su futuro, debido a los problemas para quedarse en el América de Cali por la falta de dinero para pagar su salario, que es uno de los más altos del fútbol colombiano y el escándalo que se presentó por un caso de posible estafa.

Más allá de eso, “Juanfer” también lidió con una polémica con el Independiente Medellín, a cuyos aficionados les lanzó un duro comentario por un hecho ocurrido con su familia, que provocó no solo la molestia del volante, sino el arrepentimiento de ser un hincha declarado del “Poderoso”.

Por lo pronto, el volante busca la manera de llegar a un acuerdo para su desvinculación del América de Cali, que ante el interés de Millonarios, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla por contratarlo, parece que su destino estaría en un regreso a Argentina, exactamente a River, el otro equipo de sus amores.

“La decepción que sentí”

Pese a que Quintero jugó en Colombia con Envigado, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y el América de Cali, la experiencia con el “Poderoso” fue de los mejores momentos para el volante, que pese a que fue solo por el primer semestre de 2017, siempre la tiene presente.

Sin embargo, Juan Fernando Quintero dio a entender que se le acabó el amor por el Independiente Medellín, luego de que un grupo de aficionados lo insultaran junto a su madre, en el encuentro disputado en la primera jornada de los cuadrangulares en el estadio Atanasio Girardot.

El volante explicó que todo se debió a una serie de insultos hacia él y su madre, durante un partido y que con eso "murió todo" - crédito @des_coneva/Instagram

“Yo soy hincha del Medellín, jugué el último partido con el América y me insultó todo el estadio. La decepción que sentí, pero bueno, hace parte. Pero no solo a mí, a mi mamá también, entonces estas son las cosas que tú dices que no vale la pena, ahí me cambió, para hacerte sincero, el concepto, el sentimiento”, dijo el deportista a la periodista Eva Rey, en el programa Desnúdate con Eva.

Quintero aseguró que siempre amó al Medellín, pero lo ocurrido cambió todo: “Las veces que yo he llorado por el equipo, que todo el mundo sepa que eres hincha y te traten mal, no me lo esperaba, pero tampoco me sorprendió. Tengo el escudo tatuado, eso es ser hincha del Medellín y llorar por el Medellín, ir ahí sufrir cada año que perdíamos una final. Vas al estadio y que te insulten a ti y a tu madre, se acaba todo, murió todo. He hecho muchas cosas que la gente ni siquiera sabe”.

Juan Fernando Quintero jugó con el Medellín en el primer semestre de 2017, siendo subcampeón de la Superliga ante Santa Fe - crédito Diego Pineda/Colprensa

“Juanfer” incluso reveló cómo fue su etapa con el “Poderoso” en 2017: “Fui al Medellín a cumplir un sueño de que mi abuelo tenía Alzheimer y yo estando en Portugal, dejé todo por venir a que mi abuelo me viera jugar en el Medellín y el sueño mío. Ese es ser hincha del Medellín. Sufrir, llorar, que se te dañe un diciembre, te lo tatúes, llegas al campo y te insultan a ti y a tu mamá. ¿Qué sentimiento tienes? No pasa nada, yo nunca te voy a devolver odio. Se acabó“.

“Hasta lágrimas ha habido”

Por otro lado, es casi un hecho que Juan Fernando Quintero se irá del América de Cali, solo falta el equipo que lo pueda comprar porque tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 y la negociación para una rescisión no es sencilla, por el alto valor a pagar por alguna de las partes.

El periodista Julián Capera, en el programa Es un Hecho de AS Colombia, dijo que “yo veo muy complejo que Juan Fernando vaya a continuar en América de Cali por cómo se han dado las cosas, pero tampoco lo veo en la postura que han mencionado algunos de ‘me voy y dejo todo tirado’, entendiendo además que eso podría tener unas implicaciones legales”.

El comentarista reveló una entrevista que tuvo con Juan Fernando Quintero, en donde el futbolista confirmó que no continuará en América de Cali - crédito Jesús Aviles / Infobae

Por su parte, Felipe Sierra afirmó que en los “Diablos Rojos” no es sencillo desvincularse de Quintero, por el valor del jugador y el cariño de los aficionados: “Sé que la postura de América es: ‘Nosotros no vamos a poder pagarle a Juan Fernando Quintero lo que se había prometido por parte de un tercero que quedó mal’. Me han contado que en esta situación hasta lágrimas ha habido, de parte y parte (…) Juanfer quiere salir libre”.