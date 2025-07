Falcao García se habría ido de Millonarios por un problema económico: esta sería la otra razón de su salida

Falcao García se despidió de Millonarios, al no aceptar la renovación de su contrato que terminó el 30 de junio - crédito Millonarios FC

Millonarios sigue en pretemporada para el segundo semestre de 2025, cumpliendo dos días después de la despedida de Falcao García, que según el club, tomó la decisión de no renovar el contrato que terminó el 30 de junio, pese a la intención de que se extendiera hasta diciembre.

Se conoció una nueva razón sobre la salida del “Tigre”, que de manera oficial no entregó detalles sobre las causas para dar un paso al costado, aunque una de las versiones fue que era víctima de maltratos por parte de un grupo de periodistas, así como las críticas de unos hinchas.

Con el adiós de Falcao, el cuadro azul ahora tiene otra posición a reforzar para el segundo semestre, ya que Leonardo Castro se recuperaría hasta finales de septiembre, Jader Valencia firmó con Medellín, Santiago Giordana se encuentra en bajo nivel y Luis Marimón sigue en crecimiento.

¿Por qué Falcao se fue de Millonarios?

Sigue el dolor entre los aficionados, cuerpo técnico y jugadores por la salida del “Tigre”, que el 2 de julio sorprendió a todos con su despedida en redes sociales, pues se pensaba que había una opción alta de extender el vínculo a diciembre, tal como se acordó en enero de 2025.

Según el periodista Carlos Antonio Vélez, Falcao no siguió en Millonarios por problemas económicos, debido a que la carga financiera para la institución es muy alta para sostener al futbolista, por eso la importancia de dos patrocinadores para pagar su salario, que eran la cerveza Andina y el Grupo Aval.

El impuesto al patrimonio provocó que el salario de Falcao fuera demasiado alto para Millonarios y el fútbol colombiano - crédito Colprensa

“Es que Millonarios no le pudo sostener lo que le había ofrecido económicamente, lo que le había pagado el año pasado y en el primer semestre”, mencionó el comunicador durante su programa Palabras Mayores, de la emisora Antena 2, aunque no se tiene confirmación de esa información.

Vélez también descartó que la salida de Falcao se debiera a conflictos con los medios de comunicación, como se conoció antes: “La razón es plata, no hay otra. No es que se le critique o lo que sea. La verdadera razón es que Millonarios entendió que no le podía pagar más”.

Falcao terminó su paso por Millonarios con 11 goles en 29 partidos - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Por lo pronto, el “Tigre” está con su familia de vacaciones, descansando y luego mirará ofertas en el exterior, pues aún le queda mercado por delante, aunque existe el rumor de que consideraría el retiro de la actividad profesional a sus 39 años, pues Millonarios era el último sueño que quería cumplir.

“La vida en Bogotá era menos cómoda”

Durante una transmisión en la plataforma Kick, el periodista Felipe Sierra dio detalles sobre la salida de Falcao García, lo que calificó como una “sorpresa” porque el club quería renovarlo por seis meses más, pese a los dos meses de ausencia por una lesión muscular.

“Hace dos meses Millonarios no se planteaba renovar a Falcao, pero después de los buenos cuadrangulares tras superar las lesiones, no había duda de que el club debía hacer un esfuerzo para renovarlo. Y Millonarios había tomado la decisión, pero ahora por temas personales, la rabia del final, la sanción y las discusiones de Lorelei (Tarón) con un periodista empezaron a generar una situación incómoda para Falcao”, dijo el comunicador.

Al parecer, Falcao García y su familia no se sentían cómodos en Colombia por los comentarios en contra del jugador - crédito @PSierraR/X

Por otro lado, el ambiente ya no era el mejor para el “Tigre” y su familia: “Para ellos la vida en Bogotá, sin decir que estaban pasando necesidades, era menos cómoda que en otras ciudades; no era sencillo salir a un restaurante o caminar por la calle, cosa que sí tenían en Estambul, Mónaco, Portugal y Madrid”.

“Lo que da a entender el comunicado es que Falcao va a seguir jugando. Se ha especulado sobre su retiro y es normal por su edad, pero veo que seguirá en el fútbol. Sé de un equipo, no lo puedo contar, pero es de la MLS. Lo habían buscado antes y nuevamente intentarán acercamientos”, finalizó Sierra.