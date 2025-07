La Dimayor hizo la programación de toda la Liga BetPlay, pero le salió mal: esta es la razón para algunos partidos aplazados

La Dimayor empezó a aplicar el algoritmo para la programación de los partidos de la Liga BetPlay, con 19 jornadas del Todos contra Todos - crédito AFP

La Dimayor empezó a aplicar los cambios anunciados para el segundo semestre de 2025, con el objetivo de mejorar la calidad del campeonato colombiano en cada encuentro, que los equipos aumenten su nivel y sea más atractivo para los aficionados, que desde hace años exigen un producto diferente.

Uno de los puntos fue la programación de todo el campeonato, pero le salió mal a la Dimayor porque tiene partidos aplazados, que era una de las cosas que el presidente Carlos Mario Zuluaga quería evitar para no afectar el calendario de competencias y garantizar los días de descanso de los futbolistas.

De esta manera, tanto los clubes como los aficionados ya conocen de antemano los horarios de sus respectivos compromiso, que les permitirá mejorar su preparación y que los hinchas se organicen para asistir a los estadios, ya que los planes de abonos serán más exactos.

¿Qué pasó con la programación de la Liga BetPlay?

El presidente Carlos Mario Zuluaga fue claro al decir que quería organizar toda la programación de cada semestre, a través de un algoritmo, para evitar la mayor cantidad de juegos postergados por distintas razones, pues en los últimos años se convirtió en un problema.

Sin embargo, al presentar las 19 jornadas de la Liga BetPlay, se encontró con que tres partidos debieron ser aplazados, dos de ellos sin conocerse horario oficial y el otro quedó para casi un mes después de la jornada en la que se debía jugar, lo que causó sorpresa en los hinchas.

Durante la rueda de prensa del 19 de junio, Zuluaga le dijo a los medios que solo por una razón de “fuerza mayor” se aprobaría que se cambie la programación de un compromiso del campeonato, lo que se habría aplicado en dichos encuentros porque es por refacciones en estadio y certamen internacional.

Mientras Millonarios debió aplazar un mes su debut por reparaciones en El Campín, la Copa Sudamericana pospuso dos encuentros, que son los de América, Bucaramanga y Once Caldas en las jornadas dos y tres, que según la Dimayor, “se confirmará de acuerdo al rendimiento de nuestros clubes en competencias internacionales”.

América de Cali, Once Caldas y Bucaramanga quedaron en los playoffs de la Copa Sudamericana - crédito EFE

De esta manera, queda por saber cuándo quedarán esos dos partidos pendientes de programación, recordando que también faltó por saberse cómo se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay, que quedó apartada según la definición de los clasificados a cuadrangulares, cabezas de serie y el descenso.

Partidos aplazados de la Liga BetPlay

Fecha 1: Millonarios vs. Unión Magdalena (20 de agosto, 7:30 p. m.)

Fecha 2: América de Cali vs. Bucaramanga

Fecha 3: Bucaramanga vs. Once Caldas, Deportivo Pasto vs. América de Cali

Millonarios y el caso de El Campín

Siendo el primer partido tras la dolorosa eliminación en cuadrangulares y la despedida de Falcao García, los embajadores deberán esperar más tiempo para debutar en el segundo semestre de 2025, debido a que aún no tiene escenario para el partido de la primera fecha.

El duelo de Millonarios y Unión Magdalena se pospuso por reparaciones en la gramilla del estadio El Campín, a cargo de Sencia, administrador del escenario, que realiza el cambio a un césped híbrido, una tecnología de vanguardia que permitirá la recuperación de la cancha en menor tiempo por el clima y los conciertos.

El Campín está en proceso de cambio de gramilla, para que sea híbrida desde el segundo semestre de 2025 - crédito Sencia

“Millonarios no va a tener disponible el Estadio El Campín para su debut en el segundo semestre de la liga. Se iniciará un tratamiento en la gramilla y no estará listo para el fin de semana del 12 y 13 de julio”, informó el programa El Vbar Caracol del miércoles 2 de julio.

La demora en las reparaciones de la gramilla se debe a que hubo final de la Liga BetPlay a finales de junio, entre Santa Fe y Medellín, pero se espera que para la segunda fecha, con Millonarios recibiendo al Deportivo Pasto el 20 de julio a las 7:30 p. m., quede totalmente lista.