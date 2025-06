“Este viejito se les va campeón”, la frase de Hugo Rodallega con la que anuncia su posible retiro del fútbol luego de ser campeón con Santa Fe

Hugo Rodallega celebró 16 gle en la Liga BetPlay I-2025 - crédito Colprensa

Hugo Rodallega fue el jugador más importante de Independiente Santa Fe en su décimo título de Liga. El delantero vallecaucano con 16 goles se llevó el botín dorado que lo identifica como máximo anotador del fútbol colombiano.

“Hugol” anotó el 2-1 final con el que el León venció a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot de la capital de Antioquia y se consagró campeón de la Liga BetPlay I-2025. En medio de los festejos por su segundo título como profesional, luego del conseguido con Deportivo Cali en 2005, anunció lo que sería su retiro como profesional.

“Yo dije que daba un paso al costado, para que los jóvenes tengan más oportunidades, pero mi hijo me dice que no, que siga luchando. Yo dije que si quedaba campeón me retiraba, pero todos me van a decir que no”, fueron las palabras del atacante en entrevista con Win Sports.

Sin embargo, en el inicio de sus declaraciones, Hugo Rodallega dejó claro que no es una decisión tomada y torneos como la Copa Libertadores 2026, a la que Santa Fe clasificó a la fase de grupos como campeón de la Liga, hagan postergar su retiro.

La final entre Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín se definió al minuto 79, cuando en medio de lágrimas, Rodallega dispuso de una última jugada. El delantero descolgó un saque de Andrés Marmolejo para cederle la pelota a Edward López. Mientras Hugo llegó hasta el área, Edward López peleó con los defensores para llegar a la línea de fondo y devolver la pelota a su capitán, que desde el punto penalti marco el 2-1, su decimosexto gol y el del título Cardenal.

Fractura de tabique y lesión en el aductor, los problemas físicos con los que Rodallega jugó la final

En las entrevistas postpartido, Hugo Rodallega confesó que desde el calentamiento sintió una molestia en el aductor de la pierna. Aunque esta situación fue dialogada con el cuerpo médico, y en inicio no jugaría la final de vuelta en el estadio Atanasio Girardot, fue su decisión no salirse del partido más importante desde su llegada a Independiente Santa Fe.

Esta no fue la única lesión que tuvo el goleador del semestre, pues durante la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales, en el clásico contra Millonarios en donde los Cardenales sellaron su pase a la final, Hugo tuvo un fuerte choque contra Helibelton Palacios lo que le provocó una fractura de tabique. El delantero aseguró que prefirieron con el cuerpo técnico mantener esta situación en silencio para que no afectara su presencia en la final.

“Gracias a Dios hoy tenemos un premio, que es ser campeones (...) Con lo último, yo desde el calentamiento ya sentía algo en el aductor. Le dije al doctor y la idea era no jugar, pero yo dije ‘no, no me salgo, voy hasta el final. De aquí me sacan es cuando yo diga’ como si yo fuera el que mandara y bueno ya es momento de celebrar. Ya tendré tiempo para recuperarme, estoy seguro de que voy a hacerme una cirugía en el tabique porque en el choque con Millonarios me fracture, solo que no quisimos decir nada para poder jugar la final. Esto es guerra y son heridas de guerra”.

Palmarés de títulos de Independiente Santa Fe en el fútbol colombiano

Liga (10): 1948, 1958, 1960, 1966, 1971, 1975, 2012-I, 2014-II, 2016-II, 2025-I.

Copa Colombia (2): 1989, 2009.

Supeliga (4): 2013, 2015, 2017, 2021.