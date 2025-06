Juan Fernando Quintero dejaría la “tusa” por el América: habría sido ofrecido a un equipo del Mundial de Clubes

Juan Fernando Quintero apenas lleva seis meses de su contrato con el América de Cali, pero confirmó que no seguirá en el club durante 2025 - crédito @AmericadeCali / X

América de Cali sacudió el fútbol colombiano, luego de que Juan Fernando Quintero, su estrella para la temporada 2025, informara que no continuará en el equipo porque los directivos le anunciaron que era imposible seguir con el contrato, que iba hasta diciembre de 2027.

Pese al mal momento por la despedida de los rojos, “Juanfer” caería bien parado y llegaría a un club que actualmente se encuentra en la disputa del Mundial de Clubes, tres veces campeón de la Copa Libertadores y en el que se encuentra otro colombiano, que es figura de la plantilla.

De esta manera, Quintero resolvería rápido su futuro, recordando que regresó al fútbol colombiano por el tema de salud de su pareja, buscando que estuviera más cerca de ella para atenderla y por eso aceptó la oferta del América, que lo compró a Racing por 2,5 millones de dólares en enero de 2025.

El siguiente equipo para Quintero

Juan Fernando Quintero, uno de los nombres más reconocidos del fútbol colombiano, dejará de formar parte del América de Cali tras una decisión tomada por la dirigencia del club, encabezada por la presidenta Marcela Gómez, debido a la imposibilidad de cumplir con los compromisos económicos adquiridos con el jugador.

Mientras tanto, el nombre del volante ha comenzado a sonar con fuerza en el fútbol brasileño. Según información difundida por Bolavip Brasil, en los últimos días el mediocampista fue ofrecido como posible refuerzo al Palmeiras, uno de los clubes más importantes del país sudamericano.

Palmeiras viene de eliminar a Botafogo y clasificar a cuartos del Mundial de Clubes en Estados Unidos - crédito Lee Smith/REUTERS

El medio local aseguró que “en los últimos días, el nombre de Juan Fernando Quintero, exjugador de River Plate y compañero de James Rodríguez en la selección colombiana, fue ofrecido al alviverde. El mediocampista de 32 años deja el América de Cali, donde lleva seis meses. En este contexto, intermediarios ofrecieron al deportista a varios clubes del país”.

La posibilidad de recalar en el Palmeiras representa una oportunidad significativa para Quintero, que busca relanzar su carrera en un entorno competitivo y con proyección internacional. El fútbol brasileño ya había mostrado interés en el mediocampista en ocasiones anteriores, pero las circunstancias actuales, marcadas por su salida del América de Cali, parecen propicias para que finalmente se concrete su arribo a la liga brasileña. Además, la presencia de un compatriota como Richard Ríos en el plantel podría facilitar su adaptación y potenciar su rendimiento en el nuevo destino.

Richard Ríos, figura del Palmeiras, sería compañero de Juan Fernando Quintero, en caso de ser fichado - crédito Caean Couto/IMAGN IMAGES vía Reuters

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, Quintero ha optado por no escuchar ofertas de otros equipos hasta que se concrete la desvinculación total con el América, uno de los descartados es Junior, además de que se ve condicionado por una cláusula contractual firmada con Racing Club de Argentina, la cual le impide regresar al fútbol argentino durante 2025, en especial a River.

Salida inesperada

La noticia sobre la salida de Juan Fernando Quintero del América de Cali ha generado un fuerte impacto en el fútbol. El mediocampista, que firmó un contrato por tres años con el club, confirmó que su ciclo en la institución llegará a su fin antes de lo previsto. La razón principal radica en la incapacidad para saldar la deuda económica que mantiene con el futbolista.

“Recibí un llamado del club diciendo que no podían contar más conmigo por la situación. Me parece extraño que la presidenta diga que tenemos una conversación pendiente cuando ya me lo dijeron. Yo renuncié a un dinero para ir a América”, expresó el jugador en una entrevista concedida a Carlos Antonio Vélez.

El comentarista reveló una entrevista que tuvo con Juan Fernando Quintero, en donde el futbolista confirmó que no continuará en América de Cali - crédito Jesús Aviles / Infobae

El mediocampista, de 32 años, llegó al equipo hace apenas seis meses, motivado por el proyecto deportivo y la oportunidad de regresar al fútbol colombiano. Sin embargo, el escándalo por el supuesto inversor que no entregó el dinero restante provocaron que tampoco jugara el último partido ante Medellín, por los cuadrangulares.

Durante su breve paso por el América de Cali, Quintero se destacó por su calidad técnica y su capacidad para liderar el juego ofensivo del equipo. Su llegada generó grandes expectativas entre la afición, que veía en él a un referente capaz de marcar diferencias en el torneo local.