La Dimayor no tuvo piedad de Falcao García: dura sanción para el ‘Tigre’ por sus declaraciones contra los árbitros

Radamel Falcao García recriminó constantemente las decisiones arbitrales en los partidos de Millonarios - crédito Lina Gasca/Colprensa

Millonarios sigue a la espera de saber cómo terminará la renovación de Falcao García, que se encuentra en vacaciones con su familia y sus abogados están arreglando los términos para la firma de un nuevo contrato, el cual iría hasta diciembre de 2025 para buscar la Liga BetPlay.

Sin embargo, la Dimayor sancionó de manera fuerte a Falcao por sus declaraciones contra los jueces, luego del encuentro contra Santa Fe el 19 de junio, cuando el cuadro azul perdió por 2-1 en El Campín y quedó eliminado de la final, con una anotación del “Tigre” de tiro libre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, si el delantero samario renueva su vínculo con los embajadores, será la primera baja confirmada para los encuentros del campeonato desde el 13 de julio, aunque podrá aparecer en la Copa Colombia ante el Real Cartagena, pues dicho castigo solo aplica para la Liga.

Sanción a Falcao García

Aunque el “Tigre” nunca fue un jugador que armara polémica a lo largo de su carrera, en las últimas semanas se le vio con una actitud más retadora contra los árbitros, a los que protestó por muchas jugadas en los partidos de los azules, sobre todo en las semifinales en las que marcó cuatro goles en seis juegos.

A través de la resolución 065 de 2025, la Dimayor informó que Falcao García fue sancionado con cuatro fechas sin jugar en la Liga BetPlay, además de una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes, “equivalentes a veintiún millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos pesos ($21.352.500)”.

Esta es la sanción del comité disciplinario de la Dimayor contra Falcao García, que se pierde el inicio de la Liga BetPlay 2025-II - crédito Dimayor

La razón del castigo es por “incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 72 del CDU de la FCF, en la conferencia de prensa post partido, disputado por la 6ª Fecha de la Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025, entre el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. y el Club Independiente Santa Fe S.A”.

La resolución añadió que “las declaraciones emitidas por el jugador Radamel Falcao García Zarate, no pueden pasar desapercibidas. Este Comité ha rechazado sistemáticamente cualquier acto que comprometa la buena imagen de la FCF, sus afiliados o los afiliados a estos, la DIMAYOR y DIFUTBOL, así como cualquier afectación a la honra de sus miembros”.

Falcao terminó el primer semestre de 2025 con seis goles en 11 partidos con Millonarios - crédito @MillosFCoficial/X

“El Comité rechaza enfáticamente estas expresiones, especialmente cuando provienen de una persona con notoriedad pública en el fútbol nacional e internacional, como lo es el jugador investigado, pues pueden generar un mensaje de violencia que este organismo ha procurado erradicar en cumplimiento a las disposiciones reglamentarias y disciplinarias que lo rigen”, señaló el documento.

“Todo el torneo fue en contra de Millonarios”

En la noche del 19 de junio, en rueda de prensa en El Campín, Falcao García se despachó contra los jueces no solo del partido ante Santa Fe, sino de otros encuentros: “No entendemos la serie de situaciones que se nos fueron dando en el encuentro, perdemos a Daniel Ruiz, que era muy importante, lo del primer gol que hay dudas, pero siempre en todo el torneo, déjenme decir que, así me den cincuenta mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestro y cuando había que revisar nunca revisaban”.

“Que se jodan los del VAR, en Manizales nos robaron dos penales, dos penales, uno que le hicieron a (Sergio) Mosquera y uno a (Santiago) Giordana, nos robaron y todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios”, añadió el delantero, recordando el empate sin goles de la cuarta jornada de cuadrangulares.

Radamel Falcao García fue protagonista en la rueda de prensa tras la derrota contra Santa Fe - crédito Dimayor

Falcao lanzó una frase retadora en ese momento a la Dimayor: “Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo, pero todo el torneo fue en contra de Millonarios, después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, qué estupideces están diciendo”.

“Y desde el torneo pasado fue un complot mediático, siempre a favor de Millonarios. Mentira, carajo. A la mierda, si Millonarios siempre era en contra y cuando tenían que revisarnos el VAR nunca iban a revisar, y una falta que hacía Millonarios, era penal enseguida, eso es lo que me llevo”, finalizó.