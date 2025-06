Juan Fernando Quintero dejaría botado al América por otro equipo en la Liga BetPlay: bomba en el fútbol colombiano

Juan Fernando Quintero tuvo un primer semestre agridulce con el América de Cali, luego de quedar eliminado en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

América de Cali terminó el primer semestre de 2025 de manera agridulce, luego de quedar eliminado en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, a falta de una jornada, y pocas semanas después de superar la fase de grupos en la Copa Sudamericana, en la que avanzó como segundo por detrás de Huracán.

Juan Fernando Quintero fue una de las figuras del rojo, pero cambiaría de equipo en Colombia, en medio de los problemas por una deuda con el pago de su fichaje, la salida del técnico Jorge “Polilla” sa Silva y que lo buscaría un club en el que previamente jugó, pero sin mucho éxito.

Los vallecaucanos, por su parte, anunciaron a Diego Raimondi como su nuevo entrenador para el segundo semestre de 2025, en el que ya perdieron a Duván Vergara, vendido a Racing, y con la obligación de salir campeón tanto de la Liga BetPlay como la Copa Colombia, además de avanzar en la Sudamericana.

El futuro de Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero, uno de los nombres más reconocidos del fútbol colombiano, vuelve a estar en el centro de la atención tras los rumores sobre su posible salida del América de Cali, a pesar de que su contrato con el club se extiende hasta diciembre de 2027.

En los últimos días, la situación contractual del volante antioqueño ha generado un intenso debate en el entorno futbolístico nacional, alimentado por versiones sobre supuestas deudas que el club tendría con el jugador y la posibilidad de un regreso al Junior de Barranquilla, equipo en el que militó durante el primer semestre de 2023.

Juan Fernando Quintero llegó al América de Cali a finales de enero de 2024, firmando un contrato hasta diciembre de 2027 - crédito Ernesto Guzmán/EFE

En el programa Balón Dividido, transmitido por ESPN, la periodista Melissa Martínez reveló que Fuad Char, máximo accionista del Junior, ha mostrado nuevamente interés en repatriar al talentoso volante. Según la comunicadora, “Fuad Char volvió a preguntar por Quintero. Ante los problemas que se conocen de Juan Fernando Quintero, Char volvió a decir que necesita hablar con Quintero. Que estaba buscando un ‘10’”.

La posibilidad de que Quintero vuelva a vestir la camiseta del Junior no resulta descabellada, especialmente si se considera que el propio jugador ha expresado en el pasado su deseo de tener una revancha en el club. Durante su breve paso por el equipo en el primer semestre de 2023, Quintero disputó apenas 6 partidos y anotó un gol, una estadística que no cumplió con las expectativas generadas por su fichaje.

Juan Fernando Quintero vistiendo la camiseta de Junior en su último juego en Barranquilla, en la caída 2-1 ante Envigado en 2023 - crédito Colprensa

Su rendimiento se vio afectado por una lesión y por una relación poco fluida con el entonces entrenador, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez. El propio Quintero ha reconocido que le gustaría regresar para demostrar su verdadero potencial y dejar una huella más profunda en la institución barranquillera.

Otra figura que se acerca a Junior

Mientras tanto, el Junior de Barranquilla también ha puesto la mira en otro nombre de peso: Luis Muriel. El delantero, actualmente con contrato vigente hasta diciembre de 2026, ha sido vinculado en varias ocasiones con el club de sus amores, aunque nunca ha jugado como profesional en el equipo.

Muriel, hincha confeso y formado en sus categorías menores, ha manifestado en repetidas oportunidades su deseo de vestir la camiseta rojiblanca. En una entrevista concedida a finales de octubre de 2024, el atacante confesó que antes de fichar por el Orlando City de la Major League Soccer, mantuvo conversaciones con representantes de la institución tiburona.

Luis Fernando Muriel sería nuevo jugador del Junior de Barranquilla - crédito @WillyGanem/X

“No lo descarto. De aquí a allá no sé qué pueda pasar. Para mí, es un sueño. No quiero decir que dentro de seis meses se vaya a dar. Después hay muchos factores. Antes de venir a Orlando, hablé con alguien del Junior. Yo quedaba libre y les dije: ‘No te quiero mentir, tampoco te voy a exigir una cosa loca, pero cómo le digo a mi esposa que tengo este contrato acá y que no vayamos para Barranquilla’”, dijo en Habla Deportes.