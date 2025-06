Jugador de la selección Colombia aclaró rumores sobre el interés del Real Madrid

Jhon Lucumí desmiente interés del Real Madrid - crédito Rodrigo Valle/Reuters

Por estos días los jugadores de la selección Colombia de fútbol están siendo visibilizados a nivel internacional por el posible interés de equipos de élite y un supuesto proceso de vinculación a dichas instituciones.

Un claro ejemplo de ello es el guajiro Luis Díaz, que ha sido vinculado con varios equipos a nivel internacional; a pesar de brillar con el Liverpool de Inglaterra, conjunto con el que acabo de coronarse campeón; entre ellos el Barcelona FC, pero hasta el momento solo han sido especulaciones sin pronunciamientos oficiales de las partes.

Cerca a iniciar el mercado de pases, otro de los colombianos que ha sido tema de conversación para la prensa es el hombre de 26 años, John Lucumí, que milita en el Bologna Football Club, porque semanas atrás se mencionó por el supuesto interés del Real Madrid. En este caso, las especulaciones fueron contestadas por el propio protagonista.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

El colombiano en conversación con Gol Caracol fue claro al decir que es uno de los privilegios al realizar un buen trabajo: “Da mucha alegría y es gratificante porque uno en el trabajo, en esto que hace, es lo que busca, que estos equipos puedan poner los ojos en uno y que se puedan fijar en el talento que uno puede tener”, afirmó el defensor.

El defensor central se consolida como pieza clave en la zaga del equipo nacional, aportando seguridad y liderazgo en cada partido de la selección de fútbol de Colombia durante la actual competición internacional - crédito Agustin Marcarian/Reuters

No obstante, negó que haya existido tal cercanía para que se infundieran los rumores que fueron propagados por las plataformas digitales y redes: “Pero en el momento, la verdad, solo fueron cosas de redes sociales; nunca me llegó algo cercano de que fuera así y nada, en este momento estamos en eso, trabajando e intentando crecer para que estas cosas puedan llegar y creo que Dios y el tiempo irán colocando grandes bendiciones”.

A lo anterior, concluyó que por el momento debe regresar a Bolonia para continuar labores en la Serie A de Italia y cumplir con sus obligaciones contractuales esperando lo que le traiga la cotidianidad:

El equipo colombiano apuesta por la experiencia y el temple de su defensor central, quien se ha convertido en un referente indiscutible para el esquema táctico del entrenador en la presente campaña - crédito Rodrigo Valle/Reuters

“En este momento sí; ahora tengo que volver a Bolonia. Tengo contrato ahí y vivo el día a día; no sabemos qué es lo que vaya a pasar, qué es lo que vaya a suceder, pero en este momento mi presente es Bolonia, estoy muy contento también, me han brindado todo, mi familia está bien, está feliz, mi hijo, mi señora y claramente eso me hace estar bien. Sin embargo; no sabemos qué va a pasar, vamos en el día a día y esperamos qué cosa va a suceder”, sentenció al medio de comunicación.

A pesar de las declaraciones anteriores, el reconocido periodista Fabrizio Romano, por medio de su cuenta de X dijo que otro de los interesados por el hombre de la selección Colombia es AS Roma de Italia: “AS Roma mantiene contactos activos por Jhon Lucumí como objetivo para el puesto de central. También hay clubes de la Premier League interesados ​​en el central colombiano, a la espera de la posición y el precio del Bolonia”, escribió.

El futbolista destaca por su capacidad para anticipar jugadas y cortar ataques rivales, consolidándose como uno de los pilares defensivos más importantes del combinado nacional en los últimos encuentros - crédito Matteo Ciambelli/Reuters

Su contrato con el Bologna Football Club va hasta mediados del 2026 y por el momento se cotiza en un valor cercano a los 22 millones de euros.

Este hombre, que hace parte de los llamados del director técnico, Néstor Lorenzo, se consolida poco a poco dentro de la defensa nacional y se espera que en el próximo llamado a disputar las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a la cita orbital del 2026, haga parte de la concentración del combinado nacional y confirmen su boleto a Estados Unidos, México y Canadá, sin necesidad de tomar la opción de repechaje.