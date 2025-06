Jugador de Santa Fe le respondió a Falcao de manera tajante: “No decía eso antes”

El delantero arremetió contra el arbitraje tras el clásico - crédito Dimayor/SantaFe

Después del clásico bogotano, en el que Santa Fe clasificó a la final del fútbol colombiano tras derrotar a Millonarios, Radamel Falcao García cuestionó la labor del árbitro Andrés Roja y el VAR.

“Siempre, durante todo el torneo, así me den 50.000 fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestra. Cuando había que revisar, no revisaban. Que se jodan los del VAR”.

El delantero indicó que durante el cuadrangular, en el que Millonarios terminó en la segunda posición, su equipo fue afectado debido a que no sancionaron infracciones claras durante los partidos.

“En Manizales nos robaron dos penales. Nos robaron, todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo”.

Por último, antes de ser aplaudido por los presentes en la sala de prensa, el samario indicó que en el fútbol colombiano hay un complot contra él y Millonarios. “Siempre fue en contra de Millonarios. Desde el torneo pasado fue un complot mediático, ‘siempre a favor de Millonarios’; mentira, a la mierda”, puntualizó el máximo goleador de la selección Colombia.

El atacante fue protagonista en la rueda de prensa tras la derrota contra Santa Fe - crédito Dimayor

Minutos después de las declaraciones de Falcao, en zona mixta, el mediocampista de Santa Fe Omar Fernández Frasica habló ante la prensa para exponer la felicidad que tenía la plantilla del Cardenal.

“¿Cómo vamos a estar?, felices, obviamente, como lo decía, felices, pero lo tenemos que manejar con mucha humildad, con los pies en la tierra, porque ganamos un partido muy importante para estar en la final, pero falta la más importante”.

Frasica habló sobre su salida del campo de juego y recordó que antes del partido se afirmó que Santa Fe no podría ganarle a Millonarios.

“Sentí un golpe que tuve con un jugador de Millonarios, me encalambré, pero nada grave. Que sigan hablando, que sigan hablando los periodistas, todos los que no creían en nosotros, que sigan hablando porque nosotros en la interna sabíamos lo que podíamos dar”

El mediocampista respondió a las críticas por el arbitraje - crédito Colprensa

Al hablar de los goles a favor de su equipo, el mediocampista indicó que durante la semana de trabajo habían planificado presionar en zona alta al rival, lo que provocó el error de los defensores del Embajador.

“Hoy lo demostramos. Sabíamos que teníamos que salir a comernos a Millonarios y así fue, lo veníamos trabajando, la presión alta nos dio resultados”.

Antes de retirarse de la zona de prensa, uno de los comunicadores le indicó a Fernández que Falcao había cuestionado el arbitraje del encuentro, por lo que el cundinamarqués le respondió de manera tajante al delantero de 39 años.

“No voy a opinar nada del arbitraje, pero por qué no decía eso antes, solo ahora”, declaró Omar Fernández.

El "11" de Santa Fe anotó el primer gol del clásico bogotano - crédito Santa Fe

Por su parte, el capitán de Santa Fe, Hugo Rodallega, también cuestionó la forma con la que en la previa del cuadrangular se afirmó que el Cardenal sería el “comodín” del grupo.

“El grupo muy comprometido, muy entregado a defender esta camiseta, mucho se habló antes de este cuadrangular, nadie daba un peso por nosotros, hicimos silencio y demostramos con trabajo que podemos vencer”.

Antes de ingresar al vestuario, Rodallega agradeció a los fanáticos del león y afirmó que los detractores del club deberán apoyar a Medellín en la final.

“A la gente de Santa Fe que vino al estadio quiero felicitarla por el cariño y por el apoyo, han sido pocos los que han creído en este equipo, no hemos ganado nada, pero vamos paso a paso, veíamos comentarios que decían que Santa Fe no tenía cómo ganarle a Millonarios y ahora les toca hacer silencio y hacerle fuerza al Medellín en la final”.