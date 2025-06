Faustino Asprilla se fue en contra de Alfredo Morelos tras la derrota de Nacional: “Hazle goles a Millonarios, no solo a Chicó”

Faustino Asprilla fue contundente con Alfredo Morelos tras la derrota ante Millonarios, lo que significó su eliminación del Mundial de Clubes - crédito Leonardo Muñoz / EFE

El 16 de junio de 2025, Atlético Nacional cayó por 1-0 frente a Millonarios por la fecha 5 de la Liga Betplay, lo que representó su eliminación de la gran final del fútbol profesional colombiano.

La anotación de Radamel Falcao García, al minuto 44 de partido, tras una buena habilitación de Daniel Cataño, el atacante azul regateó a David Ospina, al minuto 45, dejó en silencio al Atanasio Girardot, de Medellín, y sin ninguna posibilidad de defender el título que ganó en diciembre de 2024.

Esta fue la dura crítica de Faustino Asprilla en contra de Alfredo Morelos

El histórico delantero de Atlético Nacional se mostró molesto tras la eliminación del cuadro antioqueño de la gran final de la Liga Betplay - crédito @ESPNColombia / X

Después de la victoria de Millonarios en el Atanasio Girardot, de Medellín, el 16 de junio de 2025, uno de los más críticos con la eliminación fue Faustino Asprilla, exdelantero de Atlético Nacional y la selección Colombia, que señaló a Alfredo Morelos como uno de los responsables de la eliminación del cuadro antioqueño.

“Morelos, métele un gol a Millonarios, no goles al Chicó. Así juego yo también. Métele gol a Millonarios; es un pendejada estarle haciendo goles que a Boyacá Chicó, que a Patriotas, no jodás, que a Fortaleza, métele goles a Millonarios. Ahí es donde uno aparece. Ahí es donde uno aparece. Los grandes meten goles como Falcao y cuando lo necesitaron, hoy apareció con un gol a Nacional, se acabó el partido. Pero eso no basta”, dijo.

