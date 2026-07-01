Shakira y su mensaje para Harry Kane, luego de su doblete con Inglaterra en el Mundial 2026

Shakira no se perdió el partido de Harry Kane y sus dos goles con Inglaterra ante la República Democrática del Congo - crédito - crédito @shakira/Instagram y Peter Cziborra/Action Images via Reuters

Shakira se ha mantenido con un ojo en el desarrollo de la manga norteamericana de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, y con otro en los partidos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La colombiana, que aportó Dai Dai como canción oficial del certamen, no ha perdido oportunidad de felicitar a varias de las figuras más destacadas en lo corrido del campeonato, siendo especialmente sonados sus mensajes para Lionel Messi, a la fecha el goleador del torneo con seis anotaciones empatado con Kylian Mbappé.

En las últimas horas, el elegido para recibir los elogios de la cantante fue Harry Kane, capitán y delantero de la Selección de Inglaterra.

El jugador del Bayern Múnich de Alemania apareció cuando más lo necesitaba el partido, remontando con un doblete el gol inicial de la República Democrática del Congo y dándole el pase a los de Thomas Tuchel a los octavos de final en Atlanta por marcador de 2-1.

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“Felicitaciones Harry Kane por dos increíbles goles!!”, escribió la colombiana, acompañando una foto del atacante celebrando el gol de la victoria.

En sus redes sociales, la intérprete de "Dai Dai" le dedicó un mensaje a Kane, por su doblete - crédito @shakira/Instagram

“Toca disfrutar el momento”

Kane, máximo goleador histórico de Inglaterra en Mundiales, manifestó su intención de disfrutar del momento antes de pensar en los octavos de final ante México - crédito Paul Childs/REUTERS

En declaraciones después del partido, el capitán y máximo goleador histórico de la selección inglesa, destacó que intenta disfrutar del gran momento, por encima de todo.

“Lo primero es disfrutar de esto. A veces, cuando representas a una de las grandes selecciones, es fácil dejar pasar estos momentos. Pero, seas quien seas, hay que disfrutar de superar una eliminatoria”, dijo Kane en zona mixta tras una trabajada victoria por 2-1 ante los Leopardos.

Con cinco goles anotados, Kane está a uno de Messi y Mbappé, compitiendo mano a mano con ellos y Erling Haaland para llevarse la Bota de Oro. Sin embargo, el inglés ya dejó claro que su siguiente rival es la prioridad, luego de las celebraciones.

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“Toca disfrutar el momento, regresar, recuperar fuerzas y pensar en el siguiente partido, que será aún más difícil: contra México, en México. Que partido tan extraordinario nos espera. Obviamente, pronto cambiaremos el chip para centrarnos en eso, pero por ahora, simplemente disfrutemos de estos instantes”, añadió.

El capitán inglés, al que ya solo le restan siete internacionalidades más para igualar el récord del histórico portero Peter Shilton, calificó de increíble el encuentro de este miércoles en Atlanta, donde los congoleños se adelantaron a los siete minutos por mediación de Cipenga.

Kane igualó de cabeza en el 75 y a cinco del final logró el triunfo inglés con un zapatazo desde la frontal, sumando su quinto gol en este torneo.

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Harry Kane fue el héroe de Inglaterra en la victoria por 2-1 ante la República Democrática del Congo por los dieciseisavos de final - crédito TyC Sports

“Lograr una remontada como la que conseguimos es algo sumamente gratificante; me siento orgulloso del grupo, orgulloso de los chicos. Fue un partido duro y, en lo personal, vestir la camiseta de Inglaterra es una de las cosas que más me gustan y marcar un par de goles para ayudar al equipo a sellar la victoria es, sin duda, una sensación mágica”, concluyó.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira se presentará en Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Con dos fechas en el Intuid Dome de Inglewood los días 13 y 14 de junio, Shakira reanudó su gira mundial en Estados Unidos en plena disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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El año comenzó para la cantante con una serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y otro realizado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza con 400.000 asistentes reunidos.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

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Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovecha su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se desarrollarán a la par con el campeonato, a los que se sumará su aparición en el espectáculo de medio tiempo en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio, compartiendo tarima con Madonna y BTS.

Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

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A continuación, los conciertos que siguen en el itinerario de la barranquillera para 2026:

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)