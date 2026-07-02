“La palabra que define el fútbol colombiano es piratería”, directivo del FPC reveló injusticas contra los futbolistas

Carlos González Puche, director administrativo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, reveló que el fútbol profesionales se ha definido a nivel histórico entre la informalidad y la piratería - crédito Diego Suárez/Infobae

El fútbol colombiano se define, a nivel histórico, entre la informalidad y la piratería. Esa fue la revelación de Carlos González Puche, quien hasta el 1 de julio del 2026 fue el director administrativo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales Acolfutpro. González se va de la entidad porque llegó a la edad pensional y ha tomado la decisión de dar un paso al costado tras 22 años en el cargo. Fue uno de los fundadores de esta asociación que, según contó, ha venido cambiando esa informalidad y piratería del fútbol profesional colombiano.

González afirmó que se va satisfecho de Acolfutpro: “Materializamos un sueño de crear una organización que defendiera los derechos de los futbolistas y protegiera lo que yo no pude proteger cuando fui jugador. Siempre exigimos el cumplimiento de las normas laborales”, expuso en entrevista con Infobae Colombia.

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Carlos González Puche, director administrativo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, reveló que el fútbol profesionales se ha definido a nivel histórico entre la informalidad y la piratería - crédito Diego Suárez/Infobae

Los obstáculos que tienen los futbolistas profesionales para alcanzar sus derechos

El directivo describió al fútbol profesional colombiano como una industria marcada por la piratería y la informalidad: “Así nació y navegó por muchos años en esas dos cosas. Por falta de cumplimiento de las normas fundamentales para los trabajadores del fútbol, que continúan luchando por ser reconocidos", dijo.

Los obstáculos para lograr la formalización del FPC no fueron fáciles de superar, según afirma: “El primero fue el desconocimiento de los futbolistas, ellos desconocían y consideraban normal que fueran tratados como mercancía. Sin un trato digno. Siempre quisimos instituciones y futbolistas fortalecidos”, afirmó. No fue el único obstáculo, pues también reveló que hay un sector de la prensa que ha sido muy reacio a la formalidad: “Es que en Colombia no se permite que los futbolistas tengamos voz y eso es lo grave. Hay directivos que les duele eso”, agregó, sin precisar a qué directivos, en específico, hace referencia.

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Los derechos por los que Acolfutpro ha velado para los futbolistas profesionales en Colombia

Acolfutpro ha centrado gran parte de su trabajo en defender que los jugadores sean reconocidos como trabajadores del fútbol, con derechos laborales y deportivos. Entre sus principales banderas están:

1. Derecho al trabajo digno: que los futbolistas tengan condiciones laborales justas para ejercer su profesión. Esto incluye contratos claros, respeto por su actividad profesional y garantías mínimas dentro de los clubes, entendiendo que el jugador no es solamente un deportista, sino un trabajador que depende de su empleo.

2. Pago oportuno de salarios y obligaciones laborales: uno de los reclamos más frecuentes de la asociación ha sido el cumplimiento de los pagos por parte de los equipos. Ha acompañado casos donde jugadores han sufrido retrasos salariales, incumplimientos de contratos o deudas, buscando que los clubes respondan por sus compromisos económicos.

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3. Seguridad social y protección médica: la organización ha insistido en que los futbolistas deben contar con afiliación y garantías en salud, pensión y riesgos laborales. Debido a que una lesión puede afectar directamente la carrera de un jugador, la protección médica es considerada un derecho fundamental dentro de la profesión.

4. Libertad laboral del futbolista: ha defendido que los jugadores tengan la posibilidad de decidir sobre su futuro deportivo. Esto implica poder negociar contratos, buscar nuevas oportunidades y no enfrentar restricciones que limiten su desarrollo profesional cuando cumplen con las condiciones legales.

En la imagen aparecen tres jugadores del fútbol colombiano, Teófilo Gutiérrez, Alfredo Morelos y Radamel Falcao García - crédito Dimayor

5. Respeto por los contratos entre jugadores y clubes: la asociación ha trabajado para que los acuerdos firmados sean respetados por ambas partes. En casos de terminaciones anticipadas, incumplimientos o conflictos laborales, busca que existan garantías para proteger al futbolista.

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6. Derecho a condiciones seguras de competencia: también ha levantado la voz por la salud física de los jugadores, cuestionando situaciones como calendarios demasiado exigentes, exceso de partidos o condiciones que puedan aumentar el riesgo de lesiones.

7. Protección de los derechos de imagen: ha defendido que los futbolistas tengan participación y reconocimiento sobre el uso comercial de su imagen, especialmente en una industria donde la figura del jugador también tiene un valor económico y publicitario.

8. Defensa del fútbol femenino: la asociación ha impulsado mejores condiciones para las futbolistas profesionales, buscando que tengan mayor estabilidad laboral, reconocimiento y garantías dentro del desarrollo del fútbol femenino en Colombia.

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9. Educación y preparación después del retiro: otro de sus enfoques ha sido promover herramientas de formación para que los jugadores puedan prepararse para la etapa posterior a su carrera deportiva.